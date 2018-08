Luonnonkosmetiikkafirma vaihtoi Riihimäelle ja niin tekevät nyt monet muutkin – elinkeinojohtaja huolehtii, että yrityksiä palvellaan ketterästi

Mika Herpiöllä on yrittäjän asenne Elinkeinojohtaja Mika Herpiö, mikä tekee sinusta nopean virkamiehen? – Jaa, enpä tiedä nyt sitä, mutta kun yritysten kanssa toimitaan, niin koetan sillä lailla toimia kuin yrittäjät itsekin toimivat. Kun omakin tausta on yrityspuolella, niin samaa mallia sovellan. Miten Riihimäen kaupunki on saatu trimmattua yritysystävälliseksi? – Riihimäen kaupunki on jo pitkään tunnettu siitä, että meillä arvostetaan yrittäjiä, yritysten asioita ja niitä hoidetaan ripeästi. Monet kaupungin instanssit ovat saaneet yrittäjiltä hyvää palautetta. Rakennusvalvontaa usein muistetaan kiittää, että se toimii tehokkaasti ja joustavasti ja priorisoi nämä (yritys)hankkeet.

Luonnonkosmetiikkaa valmistava Flow Cosmetics muutti tällä viikolla Hyvinkäältä Riihimäelle. Lähes 600 neliön tilat löytyivät nopeasti Mattilan teollisuusalueelta.

Riihimäki sai taas napattua yhden yrityksen naapurista.

Muita Hyvinkäältä Riihimäelle siirtyneitä yrityksiä ovat viime aikoina olleet leipomo Ullan Pakari, radanrakentaja VR Track sekä savupiippu- ja ilmanvaihtojärjestelmiin erikoistunut Jeremias Finland.

Flow Cosmeticsin osakas ja markkinointivastaava Suvi Kunnari kiitteleekin Riihimäen elinkeinoyhtiön asennetta ja nopeutta.

– Täällä oli tosi aktiivista toimintaa Riihimäen kaupungin puolelta. Elinkeinojohtaja Mika Herpiö soitteli ja kävimme useampiakin tiloja katsomassa. Myös rakentamistakin pyöriteltiin ja siihenkin saatiin hyviä apuja. Palvelu kyllä pelasi.

Suvi Kunnari sai yritykselleen Riihimäeltä isommat tilat, jossa tuotantoa pääsee nopeasti kasvattamaan. Hannu Harhama / Yle

Kanta-Hämeestä löytyy työvoimaa

Vauhtia yrityksiin ovat reilun parin vuoden ajan laittaneet Riihimäen edullisempi hintataso ja työvoiman saatavuus.

Kaupungin elinkeinoyhtiölle Tilat & Kehitys Oy:lle on vuosien varrella syntynyt laaja toimitilarekisteri, josta heti näkyy, mitä tilavaihtoehtoja kaupungista löytyy. Rekisteristä löytyvät myös tilat, joihin etsitään hiljaisesti vuokralaisia. Rekisteriä pidetään myös tiukasti ajan tasalla.

Noin kymmenkunta merkittäväksi työnantajaksi katsottavaa yritystä muuttaa vuosittain Riihimäelle. Tosin toisesta päästä myös yrityksiä lähtee tai niitä vain hissukseen lopetetaan.

Kaupungin hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat firmoja eri puolilta Suomea katselemaan tiloja ja tontteja Riihimäeltä.

Paikallinen työvoima on myös vetovoimatekijä.

– Työvoiman saatavuus on noussut toiseksi erittäin tärkeäksi tekijäksi. Yrityksillä on kokemus, että Riihimäeltä saa hyvin työvoimaa. Riihimäellä myös henkilöstön pysyvyys on paljon parempaa, tietää elinkeinojohtaja Mika Herpiö.

Moni pendelöijistäkin vaihtaisi mielellään työpaikkansa lähemmäksi kotia, jos vain sopiva työpaikka löytyisi.

Hyvinkäältä on helppo siirtyä Riihimäelle

Riihimäellä on myös noteerattu muutos, jossa firmat ovat jälleen alkaneet siirtyä vähitellen pääkaupunkiseudulta pohjoiseen päin, kolmostietä seuraten.

Syynä on se, että Helsingin ympäristössä maan arvo vain nousee ja teollisuuslaitoksia työnnetään pois isojen asuntohankkeiden alta.

Osa yrityksistä asettuu Keski-Uudellemaalle, mutta sieltä siirrytään myös eteenpäin aina Hyvinkään–Riihimäen seudulle saakka.

Julkisuudessa onkin pantu merkille se, kuinka Riihimäki on onnistunut nappamaan kasvua hakevia yrityksiä maakunnan rajan pohjoispuolelle, Kanta-Hämeeseen.

Osa tätä meidän konseptia on kyllä sekin, että otamme aktiivisesti yhteyttä yrityksiin Mika Herpiö

Hyvinkääläisyritysten houkuttelemisessa on se etu, että niiden työntekijöistä moni jo asuu Riihimäen seudulla.

– Me emme erityisesti houkuttele yrityksiä Hyvinkäältä. Osa tätä meidän konseptia on kyllä sekin, että otamme aktiivisesti yhteyttä yrityksiin ja koetamme saada niitä muuttamaan Riihimäelle. Tämä on yksi sellainen asia, mikä on erottanut meidät muista kunnista, arvelee Mika Herpiö.

Onko naapurisopu houkuttelun seurauksena koetuksella ?

– Ei varmaankaan ja kyllä aika ajoin Riihimäeltäkin joku Hyvinkäällekin muuttaa, Herpiö kuittaa.

Elinkeinojohtaja muistuttaa, että yrityksille maakuntaraja ei merkitse yhtään mitään. Niille on lopulta yhdentekevää, toimitaanko Hyvinkäältä tai Riihimäeltä käsin.

Elinkeinojohtaja Mika Herpiö on vikkelä liikkeissään silloin kun yrityksiä houkutellaan siirtymään Riihimäelle. Miki Wallenius / Yle

Luonnonkosmetiikalla on suuri kysyntä

Riihimäelle juuri siirtynyt Flow Cosmetics on voimakkaassa kasvussa, sillä ekologiselle luonnonkosmetiikalle on kova kysyntä.

Viime vuonna kasvu oli 40 prosenttia ja tänä vuonna noin 10 hengen yritys kolistelee jo miljoonan euron liikevaihtoa.

Tilan tarve oli Hyvinkäällä Kerkkolankadulla huutava, kun tuotevarasto ylsi lattiasta kattoon.

Riihimäellä tilaa on niin paljon, ettei ainakaan muutamaan vuoteen tarvitse ajatella muuttamista. Suvi Kunnarin mukaan luonnonkosmetiikan kysyntä on maailmalla rajussa kasvussa ja vientiin olisi hyvä päästä mukaan.

Markkinat näyttävät tosi lupaavilta meidän tuotteille. Suvi Kunnari

– Markkinat näyttävät tosi lupaavilta meidän tuotteille, uskon vahvasti kasvuun, sanoo Suvi Kunnari, jonka äiti Riitta Jänkälä perusti yrityksen.

Yritys toimii tällä hetkellä vuokratiloissa, mutta jonain päivänä voi edessä olla jopa omien toimitilojen rakentaminen. Silloin Riihimäen kaupunki on luvannut tulla apuun rahoituksen järjestämisessä.

Voisiko Riihimäki pysyä osoitteena pidempäänkin?

– Kyllä me siihen tähdätään, että pysyy, Suvi Kunnari vakuuttaa.