Suomeen tulee uusi sijoitustapa – Mutta mikä ihme osakesäästötili on?

Nämä 9 muutosta hallitus tekee elämääsi: Tupakka-askin hinta nousee, Koskenkorva kallistuu ja pienimpiin eläkkeisiin 9 euron kuukausikorotus

Verokarhu ottaa ensi vuonna kansalaisen kukkarosta erilaisia haittaveroja. Tuloverot eivät juuri kiristy. Hallitus on taas linjannut budjettiriihessään, keneltä valtio ensi vuonna ottaa ja kenelle antaa. Palkansaajien verotus säilyy kutakuinkin ennallaan. Valtion kirstua on siis täytettävä esimerkiksi erilaisilla haittaveroilla. Haittaveroilla on vähiten vastustajia ja harva haluaa luopua paheistaan. Suomi ottaa ensi vuonnakin 1,5 miljardia euroa lisää velkaa, koska menot ovat suurempia kuin tulot. Yle listasi, miten budjettiriihen päätökset näkyvät kansalaisten elämässä.