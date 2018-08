Herätys: Etätyökin vaatii vuorovaikutusta, mielenosoitusten odotetaan jatkuvan Chemnitzissä, elokuu päättyy lämpimänä

Etätyö haastaa työyhteisöjä – mitä on otettava huomioon?

Joka kolmas työskentelee jo muualta kuin varsinaiselta työpaikaltaan. Virtuaalista viestintää suositaan lähes jokaisella työpaikalla mutta asiantuntijoiden mukaan kasvokkaista vuorovaikutusta tarvitaan edelleen. Esimerkiksi tunne siitä, että työtä arvostetaan sekä työyhteisöön kuuluminen syntyvät asiantuntijoiden mukaan kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Mitä kaikkea etätyötä tekevän työyhteisön on otettava huomioon?

Seksuaalisuudesta saa nauttia -koulujen seksuaaliopetus on muuttunut kannustavaksi

Oliko oman kouluaikasi seksuaalikasvatus kiusallista kondomin venyttelyä? Tai jättikö opettaja aiheen kokonaan käsittelemättä? Toisin on nykyään. Peruskoulun yläluokkien seksuaalikasvatus esittää seksuaalisuuden tärkeänä voimavarana ja hyvinvoinnin osana. Terveystiedon tunneilla annettava, opetussuunnitelmaan perustuva seksuaalikasvatus on parhaimmillaan monipuolista ja erilaisuuden hyväksyvää. Opettajan taidot ja persoonallisuus voivat kuitenkin vaikuttaa opetukseen.

Pixabay

Öljynjalostaja rakensi Helsingin edustalle "ekomökin" – testasimme yhdeksänneliöisen mini-ihmeen

Ympäristöystävällinen mökkeily kiinnostaa yhä useampaa suomalaista. Kesämökkien määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti, ja pahimmillaan tämä suomalaisten rakastama pakopaikka on luontoa rasittava energiasyöppö. Yle tutustui Helsingin saaristossa mökkiin, jota mainostetaan mahdollisimman vähäpäästöisenä ja ekologisena.

Antti Kolppo / Yle

Mielenosoitusten odotetaan jatkuvan Chemnitzissä

Saksan Chemnitzissä valmistaudutaan uusiin mielenosoituksiin. Kaupungissa nähtiin sunnuntaina ja maanantaina väkivaltaisiksi yltyneitä protesteja, jotka saivat alkunsa 35-vuotiaan saksalaismiehen kuolemasta puukotuksen seurauksena. Poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä 23-vuotiaan syyrialaismiehen ja 22-vuotiaan irakilaismiehen. Itä-Saksan maahanmuuttovastaisen liikehdinnän taustalla vaikuttavat myös heikko taloustilanne ja poliittinen juurettomuus.

Saksalaismiehen kuolemaa protestoineet mielenosoittajat sytyttivät maanantaina soihtuja Chemnitzin kaupungissa Itä-Saksassa. FILIP SINGER / EPA

Myanmarin johtaja Aung San Suu Kyi saa pitää Nobel-palkintonsa

Rauhannobelisti on joutunut arvostelun kohteeksi Myanmarin rohingya-vähemmistön vainon takia. Nobel-palkinnon säännöt eivät mahdollista palkinnon perumista jälkikäteen. Maanantaina julkaistu YK-raportti syytti kaakkoisaasialaisen Myanmarin armeijaa rohingya-muslimeihin kohdistuneista joukkomurhista ja raiskauksista. Aung San Suu Kyitä raportti arvosteli passiivisuudesta.

Myanmarin siviilihallinnon johtaja Aung San Suu Kyi. Lynn Bo Bo / EPA

Elokuu päättyy melko lämpimässä säässä

Heikko sadealue liikkuu tänään Kaakkois-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Sateiden yhteydessä voi myös ukkostaa hieman. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on jo enimmäkseen pilvipoutaa. Länsirannikolla voi olla vielä päivälläkin paikoin aurinkoista. Lapissa on päivällä selkeää. Sää on koko maassa vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpää.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.