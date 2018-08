Eppu Normaali -veistos ei jätä katsojaa kylmäksi: "Olisin toivonut sitä Martintappokonetta"

Ylöjärvellä julkistettiin keskiviikkona suuressa kansanjuhlassa Eppu Normaali -yhtyeen kunniaksi tehty veistos.

Kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen tekemä teräksinen Alamökki herätti tuoreeltaan yleisössä ihastusta, mutta myös hämmennystä.

– Kyllä tuo oikeastaan aika hyvin kuvaa Eppuja: se on rosoinen ja reikäinen, eli sellainen kuin Eputkin on ollut. Bändi on aina ollut sellainen kuin se on, ei ole siloiteltu, Taija Ilomäki kommentoi veistosta.

Taija Ilomäen seuralaiset tunnustivat joutuvansa hiukan totuttelemaan uuteen julkiseen veistokseen.

– Tätä täytyy vähän sulatella, kun ei ennalta mitään osannut odotella. Mutta tosi hienoa, että saatiin tämmöinen patsas tänne Ylöjärvelle, Jaana Nurminen pohtii.

– Ehkä olisin kaivannut sitä, ettei olisi ollut ihan niin moderni, Pirjo Johansson sanoo.

– Aika erikoinen tämä on. Mää olisin toivonut, että se olisi ollut siitä elokuvasta se Martintappokone, Pirjo Kiuru nauraa.

Kiuru viittaa Eput-elokuvaan, jossa Martti ja Mikko "Pantse" Syrjä kertovat lapsuudestaan. Pikkupoikana Pantse rakensi Martintappokoneen. Se oli puusta tehty panssarivaunu, joka ampui kiviä.

Ylöjärveläiset Taija Ilomäki, Jaana Nurminen, Pirjo Kiuru ja Pirjo Johansson tunnustautuvat Eppu-faneiksi jo kymmenien vuosien takaa. Heille oli itsestään selvää, että veistoksen paljastusta tullaan katsomaan. Heli Mansikka / Yle

Ylöjärveläinen Marita Pitkänen kertoo kuullensa Eppuja ensimmäisen kerran silloin, kun Poliisi pamputtaa taas -single julkaistiin vuonna 1978.

– Martti ja Aku sitä soittivat. Akun siskon kanssa kuunneltiin ja se kuulosti meistä aika hassulta.

Pitkäsen silmään työ näyttää kauniilta ja ideakin miellyttää.

– Pidän alamökin ideasta. Mökki on mökin näköinen, niin kuin kuuluukin. Ehkä se on pienempi kuin ajattelin, Marita Pitkänen sanoo.

Veistoksen paljastustilaisuudessa oli yllätysesiintyjä. Eppu Normaali soitti kaupungintaloa vastapäätä olevan talon katolla liki 45 minuuttia kestäneen keikan. Heli Mansikka / Yle

Veistoksen muotti harjoituskämpän seinästä

Teoksen esikuva on Eppu Normaalin varhainen harjoituskämppä Syrjän veljesten lapsuuskodin pihapiiristä. Veistosta varten alamökin seinästä otettiin silikonimuotti, josta syntyi useiden työvaiheiden jälkeen ohut ja kaartuileva, haponkestävästä teräksestä valettu veistos.

Yhtye kiittelee Schroderuksen ideaa ja myös lopputulosta.

– Olimme välittömästi aika vaikuttuneita tuosta ideasta. Lopputulos on kaunis ja kiiltävä esine, Martti Syrjä sanoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Veistosta on kommentoitu myös julkistamisesta kertovassa Ylen verkkojutussa.

– Hienosti yhdistellään abstraktia taidetta ja kuvaavaa taidetta. Musiikin kuvaaminen veistoksella on aina haastavaa, tässä mielestäni onnistuttu oikein hyvin, kirjoittaa nimimerkki anonyymi102433.

– Tekijänoikeuskäräjillä nähdään. Tämä on suora kopio uudenvuodentinastani. Se ennusti kuin ennustikin minulle vaurautta, kuittaa nimimerkki Hippulan vinkuttaja.

Veistosta varten yhtyeen harjoituskämpän seinästä otettiin silikonimuotti, josta syntyi useiden työvaiheiden jälkeen teräksinen veistos. Arttu Kokkonen

