Ensin kiellettiin hehkulamput, nyt häipyvät myös halogeenit – milläs nyt valoa saunaan tai kristallikruunuun?

Häikäisevän kirkas, nopeasti syttyvä ja erittäin kuuma.

Muun muassa tällaisia ominaisuuksia on hehkulampun parannellulla versiolla, halogeenilampulla.

Vaikka halogeenilamput ovat perinteisiä hehkulamppuja energiatehokkaampia, eivät ne kuitenkaan pärjää valoa liikkeellelaskeville diodeille, eli kansanomaisesti ledilampuille.

Osana EU:n energiansäästöön tähtääviä toimia muutamille yleisimmistä halogeenilampputyypeistä onkin asetettu markkinoilletuontikieltoja.

Nyt lähtöpassit saavat muun muassa hehkulampun kaltaiset halogeenilamput. Niitä alettiin valmistaa enemmän, kun perinteisten hehkulamppujen markkinoille tuomista ryhdyttiin rajoittamaan.

Tavallisesti näissä hehkulampulta näyttävissä lampuissa on sisällä pieni halogeeniputki. Kierteensä puolesta ne sopivat useimpiin valaisimiin.

– Tyypillisimpiä 1.9. alkaen kiellettyjä tuotteita ovat E27 ja E14 kannalla olevat halogeenilamput, kertoo ylitarkastaja Sami Karisola Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesista.

E27 on tavallisin isokierteinen lampunkanta. E14 puolestaan pienempi, muun muassa niin sanotuissa kynttilälampuissa käytetty kanta. Lyhenteessä E tulee hehkulampun keksijän Edisonin nimestä ja numero kertoo kierteen koon milleinä.

Varastot saa myydä loppuun

– Lamput poistuvat markkinoilta vähitellen. Mikäli tuote on saatettu markkinoille ennen 1.9, sen saa myydä kuluttajille. Käytännössä EU-alueella olevat varastot saa myydä loppuun, Karisola sanoo.

Todennäköisesti kyseisiä lamppuja on siis saatavilla - ainakin pienellä etsimisellä - vielä pitkään.

Hehkulampuilla ja halogeenilampuilla on ominaisuuksia, joihin esimerkiksi ledilampuilla ei ylletä. Esimerkiksi kristallikruunussa metallin hehkumisesta tuleva valo näyttää aivan toiselta kuin ledin usein yksitoikkoisempi loisto.

Toinen paikka, jossa kuumaa ja samalla kuumansietävää lampputyyppiä saatetaan kaivata, ovat saunat.

Vähänkään hämäränäön puutteista kärsivistä on usein miellyttävämpää asioida löylyhuoneessa, jossa reilusti kirkas valo tulee katonrajaan asennetusta valaisimesta.

Alle metrin korkeudelle asennettuihin saunavalaisimiin on jo saatavilla 60 asteen lämpötilaa kestäviä ledilamppuja.

Vanhojen saunojen usein posliinirunkoisiin kattovalaisimiin lamppua vaihdettaessa saattaa kuitenkin joutua turvautumaan teollisuuden ja merenkulun tarpeisiin kehitettyihin erikoislamppuihin.

Erikoislamput pelastavat

– Tiettyihin käyttötarkoituksiin saa edelleen saattaa markkinoille ja myydä hehkulamppuja, kunhan ne markkinoidaan erikoislamppuina käytettäväksi ainoastaan niille sallituissa käyttöpaikoissa, Karisola linjaa.

Käytännössä kyse on hehkulampuista, joissa - usein hyötysuhteen kustannuksella - on tuetumpi ja paksumpi hehkulanka, joka on vielä mitoitettu niin, että normaalilla verkkojännitteellä käyttöikä on tavallista hehkulamppua pitempi.

Kauppanimenä näillä on esimerkiksi tärinänkestävä hehkulamppu tai vasaralamppu. Jälkimmäisellä viitataan lampun kupuun leimattuun pajavasaran näköiseen symboliin.

Vaikka vasaralamppuja voikin siis käyttää tavallaan niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen vastaisesti saunassa, on muutoin lamppujen käyttöolosuhteita koskevia ohjeistuksia etenkin kuumissa ja kosteissa olosuhteissa syytä noudattaa. Valaisimien osalta tämä on ilmaistu sähköasennuksia koskevassa standardissa.

– Saunan valaisimen kotelointiluokka pitää olla vähintään IP 24 ja jos se sijoitetaan yli yhden metrin korkeuteen, valaisimen pitää kestää 125 asteen lämpötila. Tällaista yli metrin korkeudella olevaa valaisinta syöttävän johdon pitää kestää 170 asteen lämpötila tai johdot pitää asentaa lämpöeristeen kylmälle puolelle, kertoo Suomessa sähköteknisistä standardeista vastaavan SESKO ry:n tekninen johtaja Tapani Nurmi.

Vapaammin valoa alhaalta

Sen sijaan alle metrin korkeudelle lattiasta asennettaville valaisimille ja niiden johdotukselle ei ole yhtä tiukkoja vaatimuksia. Matalalle asennettavia saunavalaisimia onkin tarjolla laaja valikoima.

Markkinoilla on myös erilaisia pienoisjännitteisiä ledivalosarjoja, joita markkinoidaan saunaan asennettavaksi. Näitä ei ole erityisesti haluttu kieltää, koska ne toimivat pienoisjännitteellä ja jos ne vioittuvat kyseessä ei ole turvallisuusriski.

Halutessaan saunaan saa toki sähkövalon niinkin, ettei varsinaista sähkövirtaa johdeta lainkaan löylyhuoneeseen.

– Saunan valaisemiseen on käytetty myös valokuituja, joissa itse valonlähde on saunan ulkopuolella. Tällöin kuidun päät voidaan sijoittaa vapaasti vaikka kiukaan yläpuolelle. Tämä on ihan sallittua, vahvistaa Nurmi.

Matalalta valaisemisella on toki myös perinteitä. Saunaoloissa esimerkiksi kynttilät ja öljylamput pitää sijoittaa käytännössä lattialle, jotta ne ylipäänsä pysyisivät palavina.

Tietysti sähkösaunassa voi yrittää niin ikään nähdä kivien välissä hehkuvien vastusten loisteella tai halkolämmitteisessä luukun raosta loimottavien liekkien kajolla. Tai ottaa tavakseen kylpeä vain ikkunallisessa saunassa ja ainoastaan päiväsaikaan.