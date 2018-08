Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoa tavoittelee viisi kohdetta eri puolilla Suomea – Vasta-avattu taidemuseo Amos Rex on ehdokkaiden joukossa

Tuupalan puukoulu

Alt Arkkitehtien (Antti Karsikas, Ville-Pekka Ikola, Tuomas Niemelä ja Kalle Vahtera) ja Arkkitehtitoimisto Karsikkaan suunnittelema, vuonna 2018 valmistunut Tuupalan alakoulu ja päiväkoti Kuhmossa on kaunis esimerkki käyttörakentamisesta, joka tarjoaa puitteet lasten ja heidän kasvattajinaan toimivien opettajien arkeen. Kokonaisuus muodostuu yksinkertaisista, kuutiomaisista lautaverhoilluista päärakennusmassoista, sekä piharakennuksista. Esiraadin mukaan Tuupalan puukoulu on muistutus siitä, että inspiroivaa, kokonaisvaltaisesti terveellistä elinympäristöä on mahdollista rakentaa myös hankkeissa, joiden käytössä ei ole erityisen mittavia taloudellisia resursseja.