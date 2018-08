Ennätystä tavoitteleva Sami Vironen aikoo kieppua tivolilaitteessa 51 tuntia: "Vedenjuonti on ihan mahdotonta, kun kaikki menee rinnuksille"

Loppilaisen Tivoli Seiterän työntekijä Sami Vironen, 39, yrittää Guinnessin maailmanennätystä Vantaan Tikkurilassa torstaista lauantaihin. Tavoitteena on kieppua Super Waltzer -tivolilaitteessa yhtäjaksoisesti 51 tuntia, kello 16.30 alkaen aina lauantai-iltaan kello 19.30:een.

Nykyinen Guinnessin maailmanennätys pisimpään yhtäjaksoisesti huvipuisto- tai tivolilaitteessa vietetty aika (siirryt toiseen palveluun) -kategoriassa on belgialaisen Sam Clauwn nimissä. 50 tunnin mittainen ennätys on vuodelta 2014. Virosen tavoitteena on ylittää ennätys tunnilla.

Ennätysyritykseen mies lähtee lempilaitteessaan.

– Laitteesta tuli oikeastaan minulle juhannusheila ja nyt rakkaus on syventynyt tähän pisteeseen. Lappeenrannassa juhannuksena pääsin ensi kertaa laitetta ajamaan.

– Olen aina tykännyt moottorivehkeistä ja ajanut cartingia. Tämä on hyvin mekaaninen laite, yhdestä kahvasta liikkeelle ja seis. 39-vuotiaalle miehelle tulee äijä olo, kun sitä pääsee ajamaan ja näkemään ihmisten reaktiot laitteessa, Vironen kertoo.

Ennätys kysyy kieputuksensietokykyä

Sami Vironen ei kärsi vatsanväänteistä tivolilaitteissa. Hän on harjoitellut ennätystä varten parin tunnin kieputuksilla laitteessa.

– Kahden tunnin aikana ei tule huono olo, mutta kun laitteesta nousee ylös, on päässä kieppunut vielä puolitoista tuntia sen jälkeen.

Ennätystä yrittävä ei saa laitteessa ollessa esimerkiksi torkahtaa tai nukkua. Tätä Vironen pitää etukäteen ehkä vaikeimpana asiana. Jokaista kieputustuntia kohden saa pitää viiden minuutin jaloittelutauon.

– Syödä saa vaikka laitteen käynnissä ollessa. Vedenjuonti on ihan mahdotonta, kun ei saa vesipulloa osumaan suuhun vaan kaikki menee rinnuksille, hän naurahtaa.

Sääntöjen mukaan laite saa olla tivolin aukioloaikoina myös yleisön käytettävissä. Kierrosten pituudet ja pysähdykset kuitenkin on säännelty tarkasti.

Varmistuksen varmistuksia

Laite on sijoitettu sisäänkäynnin viereen, mihin on tuotu biomaja vessataukoja varten ja vieressä on myös Virosen asuntovaunu. Erilaisia varmistuksia on tehty ennätyksen onnistumiseksi.

– Varmistuksia on tehty sähkönsaannin suhteen aggregaatilla, eli kahdessa minuutissa pystytään vaihtamaan sähkönsaanti. Ajanottokelloissa on tuplavarmennusakut. Laite on tuplahuollettu. Jos tekniikka pettää, sille ei voi mitään, mutta työkaverit ovat tehneet paljon töitä tämän eteen, että kaikki menisi maaliin, Vironen kehuu.

On selvää, että näin pitkäkestoiseen kieputukseen sisältyy myös riskejä. Lääkärin ja turvallisuushenkilökunnan konsultaatio on tehty ja paikalla on ensiapuhenkilökuntaa. Mies luottaa kuitenkin onnistumiseensa.

– Olen muutaman kerran miettinyt, että haluanko 51 tunnin jälkeen nähdäkään koko laitetta vai onko tunne, että ei halua nousta siitä pois!