HS: Finnairissa velloo paheneva alkoholiongelma – yhtiössä pohdittu keinoja päästä alkoholitapauksiin kiinni

Lentoyhtiö Finnairin henkilöstön keskuudessa alkoholismi näyttää olevan paheneva ongelma, Helsingin Sanomat kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Lehti on saanut käsiinsä yhtiön työsuojeluasiakirjoja, jotka kertovat tammi- ja toukokuun välillä ilmenneistä alkoholiongelmien lisääntymisestä.

Pöytäkirjojen mukaan alkoholismi on yhtiön sisällä lisääntynyt ja terveyspalvelujen tiedossa olevia tapauksia on noin 10. Kymmenestä tapauksesta suurin osa on hoitoonohjauksia. Pöytäkirjojen mukaan tämä on kuitenkin "vain jäävuorenhuippu todellisesta määrästä".

Finnairin johtokuntaan kuuluva matkustamopalveluosaston johtaja Eveliina Huurre vahvistaa HS:lle, että asiasta on keskusteltu työsuojelutoimikunnassa.

Lehden tietojen mukaan Finnairilla pohdittin toukokuussa keinoja päästä alkoholitapauksiin kiinni "ennen kuin miehistö ilmoittautuu työvuoroon".

Alkoholinkäyttö lentoliikenteessä nousi julkiseen keskusteluun elokuun puolivälissä, kun Rooman-lennolle lähdössä ollut lentokapteeni saapui työvuoroon Helsinki-Vantaalle päihtyneenä (siirryt toiseen palveluun).

Poliisipartio varmisti kapteenin humalatilan ja hän puhalsi 1,5 promillin lukemat ja Finnair purki lentäjän työsuhteen välittömästi.

Lehden mukaan Finnairilla on nollatoleranssi alkoholin vaikutuksen alaisena työskentelyyn ja nollatoleranssi perustuu viranomaismääräyksiin.

Finnairin päihdeohjelmassa sanotaan, ettei päihdehoitoon ohjaus estä työsuhteen päättämistä, ja että päihteiden käyttöön on yhtiössä tiukka linja.

– Meillä on nollatoleranssi päihteisiin, Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt lausui tiedotteessa elokuun puolivälissä.

– Päihdeohjelma ei ole liian tiukka, mutta meillä on nyt tarkastelun alla, voidaanko toimia paremmin. Aina voi petrata näissä ja siihen keskitytään, Finnairin matkustamopalveluosaston johtaja Eveliina Huurre.