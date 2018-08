Kreml yllyttää tuhoamaan "Syyrian terroristien mätäpaiseen" – Venäjä aloittaa suuren merisotaharjoituksen Välimerellä

Venäjän johto kannustaa Syyrian hallitusta toimiin kapinallisten hallussa olevaa Idlibin maakuntaa vastaan.

– Idlibin maakunnasta on tullut terroristien pesä. Toimimattomuus tässä tilanteessa ei tiedä hyvää, sanoi Kremlin tiedottaja tänään torstaina.

Eilen Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kutsui kapinallisten hallitsemaa Idlibiä "märkiväksi paiseeksi" ja kehotti "likvidoimaan" militantit. Likvidoinnilla hän tarkoitti vaarattomaksi tekemistä, ehkä jopa surmaamista.

Syyrian luoteisosassa sijaitseva Idlib on viimeinen merkittävä Syyrian kapinallisten hallitsema alue. Maakunnassa on suuri keskittymä kapinallistaistelijoita ja arviolta 10 000 ulkomaalaistaistelijaa, joita voi luonnehtia terroristeiksi, kertoo Syyrian erityisedustaja Staffan de Mistura.

Idlibiin siirretty kapinallisia, jotka eivät halua antautua

Idlibistä tehtiin viime vuonna Syyrian hallituksen ja kapinallisten välisellä sopimuksella "de-eskalaatioalue". Tämä tarkoittaa, ettei Syyrian armeija yritä toistaiseksi vallata sitä. Idlib on tosin ollut jatkuvien pommitusten kohteena.

Idlibiin on myös kuljetettu tulitaukosopimusten mukaisesti kapinallisia ja heidän perheenjäseniään alueilta, jotka armeija on taistelujen jälkeen saanut haltuunsa.

Syyrian armeijan ja sitä tukevien Iranin ja Venäjän sotavoimien on arveltu tekevän lähiaikoina suuren hyökkäyksen Idlibiin.

Tämä olisi tuhoisaa alueen noin kolmelle miljoonalle siviilille, sillä heillä ei olisi pakoonpääsymahdollisuutta. Turkki on sulkenut rajansa.

Syyriassa Idlibin maakunnan asukkaat pelkäävät hallituksen viimeistä suurhyökkäystä – kolme miljoonaa ihmistä on loukussa

Hyökkäyksen sattuessa Turkin rajavartioilla voisi olla ylivoimainen tehtävä estää suurta pakolaismassaa. Tästä syystä Turkki ja Venäjä yrittävät löytää keinon välttää pakolaisten ryntäys rajalle, kertoo al-Jazeera -uutiskanava (siirryt toiseen palveluun).

YK kehottaa alueen maita välttämään taisteluja ja sen sijaan perustamaan Idlibin siviileille humanitaarisia käytäviä, joita pitkin he voisivat paeta.

Idlib on suurelta osin Hayet Tahrir al-Sham -järjestön (HTS) hallussa. HTS on muuttanut nimeään useita kertoja, mutta alun perin ryhmä on ollut al-Qaida -terroristijärjestön Syyrian paikallisosasto. Järjestön taistelijoilla tuskin on enää pakopaikkaa, jos Idlib aikanaan kukistuu.

Venäjä aloittaa suuren sotaharjoituksen

Venäjän meri- ja ilmavoimat järjestää Välimerellä suuren sotaharjoituksen 1. - 8. syyskuuta.

Harjoitukseen osallistuu 25 sotalaivaa ja sukellusvenettä sekä 30 lentokonetta. Myös strategiset pommikoneet ovat mukana harjoituksessa.

Kremlin tiedottajan mukaan varotoimien tehostaminen on järkevää ja perusteltua. Hän viittasi tuolloin Idlibin tilanteeseen.

Venäjän puolustusministeriö kertoi myöhemmin, ettei syyskuun merisotaharjoitus liity Idlibiin kohdistuvaan mahdolliseen operaatioon.

Lähteet: Reuters, Tass