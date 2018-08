Vielä ehdit romuttamon kautta autokaupoille – romutuspalkkiokampanja päättyy tänään, ja rahaa on jäljellä vielä vähän

Romutuspalkkiokampanja päättyy tänään perjantaina. Määrärahoista on käytetty noin 90 prosenttia

Autoilijat ovat hyödyntäneet jälleen ahkerasti tänään perjantaina päättyvää autojen romutuspalkkiokampanjaa, kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Trafin kehityspäällikön Tuovi Valtosen mukaan torstaiaamuun mennessä varauksia romutuspalkkioille oli tehty 6 600 kappaletta. Luvusta puuttuvat eilisen ja tämän päivän kirjaukset, joten lukumäärä nousee vielä hieman, Valtonen huomauttaa.

Valtion varaamista määrärahoista on Valtosen mukaan käytetty noin 90 prosenttia.

– Kyllä se minusta ihan hyvältä lukemalta näyttää, Tuovinen sanoi Ylen Radio Suomen päivälähetyksessä.

Hallitus on varannut kampanjalle määrärahaa kahdeksan miljoonaa euroa ja arvioinut tämän riittävän noin 7 400 uuden auton ostoon

Romutuskampanjan (siirryt toiseen palveluun) aikana uuden auton ostaja on saanut bensa- tai dieselautosta 1 500 euron alennuksen, kun hän on vienyt yli 10 vuotta vanhan autonsa romutettavaksi. Korkeaseosetanolilla, maa- tai biokaasulla sekä sähköllä toimivista autoista alennus on ollut 2 500 euroa.

Romutuspalkkiokampanjaa kokeiltiin Suomessa jo vuonna 2015. Tuolloin kampanja oli niin suuri menestys, että romutusrahat loppuivat välillä kesken ja teille saatiin lopulta 8 000 uutta autoa.

Lue myös:

Ajatko vanhalla romulla ja haluaisit uuden? Autojen romutuspalkkioita riittää vielä, ja yleisin hankinta on pienehkö bensa-auto

Valtion romutuspalkkio jätti vanhat autot liikenteeseen, purkamoyrittäjä pettyi: "Itse ajan huonommalla autolla kuin ne, jotka puran"