Sunnuntaista on tullut kauppapäivä muiden joukossa, mutta mihin se johtaa? – Kauppa vakuuttaa, etteivät hinnat nouse

Sunnuntaista on tulossa yhä suositumpi kauppapäivä. Sunnuntai on noussut monissa marketeissa ostospäivänä jo arkipäivien rinnalle.

– Viikon alku kun on siinä lähellä, niin ruokatarvikkeet säilyvät ehkä juuri sen viikon. Minimoin arkiviikon ruokaostokset, kun on pieni lapsi kotona, kertoo kauppakeskus Kaaren Prismassa sunnuntai-iltapäivänä asioinut Panu Tuominen.

Panu Tuominen Yle

Samassa myymälässä asioinut Tiina Komula kertoo, että jättää isoimmat ruokaostokset viikonloppuun käytännön syistä.

– Viikolla tietysti työ vie suurimman osan ajasta ja iltaisin harrastukset, niin nämä isommat ostokset jää sitten viikonloppuun.

Kauppajätti Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sanoo, että sunnuntaimyynnin kehitys on kasvanut kymmenestä viiteentoista prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Se on tänä päivänä useissa kaupoissa jo suurempikin kuin arkipäivänä, Akseli sanoo.

Myös kilpailevan S-ryhmän toimialajohtajan Ilkka Alarodun mukaan sunnuntain suosio on kasvussa. Myymäläkohtaisia eroja toki on, mutta monissa marketeissa sunnuntain suosio on jo arkipäivän tasoa. S-ryhmän mukaan sunnuntaimyynti lähenee hiljaisimman arkipäivän eli tiistain tasoa.

Etenkin aukioloaikojen laajenemisen alkuvaiheessa asiakkaat tuskailivat sunnuntain niukempia valikoimia. Suosion selkeä kasvu on saanut kaupan vastaamaan asiakkaiden huutoon. Saatavuus on parantunut.

– Myös valmistava tuoretuoteteollisuus on nyt pystynyt vastaamaan tähän kysyntään, ja saatavilla on tuoretta lihaa ja kalaa, Akseli summaa.

– Monissa kaupoissa sunnuntai on nyt myös leivontapäivä.

Myös asiakkaat ovat muutoksen huomanneet ja ovat tyytyväisiä sunnuntaikaupan tarjontaan.

– Joskus on kalatuotteita puuttunut ja aiemmin lihatuotteitakin, mutta lähtökohtaisesti kaikki on ihan kivasti löytynyt, toteaa Panu Tuominen.

– Aika hyvin kaikkea löytyy. Tosin etsin yhtä leipää, mutta sitä ei oltu tänään näköjään paistettu, kertoo Tiina Komula.

Tiina Komula Yle

Sunnuntai nostaa kaupan kustannuksia, muttei hintoja

Perjantai ja lauantai ovat edelleen kaikkein vilkkaimmat kauppapäivät. Sunnuntai kasvattaa kaupan henkilöstökuluja, mutta alan mukaan tämä ei kuitenkaan näy tuotteiden hinnoissa.

Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sanoo, että kauppa tuottaa parhaiten silloin, kun ovet ovat auki.

– Sunnuntaina henkilökunnan palkat ovat kaksinkertaisia verrattuna arkipäiviin, mutta samaan aikaan ruuan hävikki laskee. Suhteellisesti myös vuokrakulut pienenevät, koska vuokramenot ovat samat myös silloin, kun ovet ovat suljettuna, Akseli sanoo.

Erityistä hintojen nousua eivät ole myöskään asiakkaat juuri huomanneet.

– En ole huomannut, että olisiko hinnat sunnuntaisin kalliimmat tai että olisivatko hinnat kokonaisuudessaan nousseet. Tarjouksia on aina niin paljon, että jos niiden perässä juoksee, niin kyllä leipä on halpaa, sanoo Mauri Attola.

Mauri Attola Yle

Vaikka kauppojen aukioloajat ovat yleisesti pidentyneet, yöllä vain harvat kaupat ovat auki. Niissäkin painottuvat liikenneasemien yhteydessä olevat myymälät.

Suurempia ostoksia sunnuntaisin

Kauppiaiden mukaan sunnuntain ostokset poikkeavat arkiasioinnista.

– Tehdään sekä käyttötavaraostoksia että ruokaostoksia, Akseli sanoo.

Sunnuntai näyttäisi olevan erityisesti nuorten ja perheiden suosima kauppapäivä. Kauppiaiden mukaan sunnuntaina kertaostoksetkin ovat usein tavanomaista isompia.

– Sunnuntai voi olla asiakkaan varsinainen kauppapäivä, eikä näin ollen tehdä vain täydennysostoksia, Akseli sanoo.