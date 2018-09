Ydinvoima suuri vähäpäästöisen energian tuottaja, tuulesta ja auringosta sähköä entistä halvemmalla

Miten energiantuotanto kehittyy, kun ilmastonmuutoksen torjuntaan keskitytään yhä enemmän? Uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen ohella keskustellaan myös ydinvoiman mahdollisuuksista.

Yle kertoi viime viikolla, kuinka Aalto-yliopiston energiatekniikan professori Sanna Syri toivoo avoimempaa keskustelua ydinvoiman roolista tulevaisuuden energiantuotannossa, jos maapallon lämpenemistä halutaan todella hillitä.

Eri energiantuotantomuotojen suhdetta pohtivat maanantaina Ylen aamu-tv:ssä erikoistutkija Ville Tulkki Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä sekä energiatehokkuuden professori Jero Ahola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Ahola kuvaili, että nykyisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi energian kulutuksen pitäisi kohdistua paljon nykyistä enemmän sähköön, polttamisen sijaan. Nyt sähkö jää Suomessa kuluvasta energiasta vähemmistöön.

Tuuli ja aurinko yhä halvempia tuotantomuotoja

Tulkki muistutti ydinvoiman olevan Euroopassa suurin vähäpäästöinen sähköntuotantomuoto, mutta ilmastonmuutospuheesta se pysyy silti usein erillään.

Saksaa pidetään Euroopassa ilmastojohtajana, mutta maa on päättänyt sulkea ydinvoimaloita hiilivoimaloiden sijaan. Tämän takia Saksa on ongelmissa päästä edes nykyisiin päästötavoitteisiin, Tulkki kommentoi.

– Tuuli ja sähkö ovat halvinta energiaa tällä planeetalla tällä hetkellä, ja ne halpenevat edelleen massatuotannon logiikan ansiosta, totesi Ahola.

Päästötön energiantuotanto vaatii mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia tuotantotapoja. Halvimman tuotantomuodon rakentaminen ei loputtomasti kannata.

– Esimerkiksi Kaliforniassa Yhdysvalloissa aurinkosähköä on paljon ja se on siellä halvinta. Sen hinta on jo negatiivinen aurinkoisten tuntien aikaan, Tulkki kertoi.

Vaikka aurinkosähkö olisi halvinta uutta tuotantoa, voi ylitarjonta tehdä sen rakentamisen kannattamattomaksi.

Pienhiukkasten vaarallisuus vähemmän tapetilla kuin ydinvoiman riskit

Kun sähkön kysynnän vaihteluihin vaikutetaan säätämällä tuotantoa, siirtyy jousto yhä enemmän kulutuksen päähän, ennakoi Ahola. Esimerkiksi sähköautot varastoivat energiaa.

Uusiutuva energia tarvitsee silti parikseen tasaisemman tuotannon muotoja, kuten ydinvoimaa, mikä pienentää tarvetta pystyä varastoimaan energiaa kulutuspäässä.

Tulkki muistutti ydinvoiman olevan yksi turvallisimmista energiantuotantomuodoista tuotantomäärään suhteutettuna.

– Ydinvoiman riskit pitää ottaa huomioon, mutta samoin pitää ottaa muidenkin. Aika vähän on tapetilla, kuinka paljon ihmisiä kuolee pienhiukkasiin vaikka Suomessa, pääosin puun pienpolton takia. Tai Saksassa ja Kiinassa hiilenpolton hiukkasten takia, Ahola totesi.

Tulkki ennakoi, että eri energiantuotantomuotojen hyväksyttävyydestä tullaan käymään yhä enemmän keskustelua.

– Mitä enemmän uusiutuvia tulee, sitä enemmän tulee myös paikallista vastustusta. On kasvava haaste, että tämä voi rajoittaa tuotantoa.

Tulevaisuudessa Ahola ennakoi tuulivoiman tuotannon kasvavan paljon. Myös aurinkovoiman osuus kasvaa, mutta aurinkovoima tuottaa maksimissaan noin 10 prosenttia sähköstä.

Sellunkeiton sivutuotteena tulevaa mustaa lipeää hyödynnettäneen yhä paremmin, ja vesivoimaa käytetään edelleen, mutta sitä ei voi kovin paljoa laajentaa. Myös ydinvoimalla tuotetaan energiaa, Ahola ennakoi aamu-tv:ssä.

