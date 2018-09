Puukukistaan ja lahjatavaroista tunnettu Johan Oy konkurssiin

Puisia lahjatavaroita valmistaneen Johan Oy:n toiminta päättyy konkurssiin.

Yrittäjä Sakari Rintamäki kertoo tänään lähettämässään tiedotteessa, että viisi vuotta kestänyt taistelu vakuutusyhtiöitä vastaan tuhosi hänen ja sitä kautta yhtiön luovuuden ja voimavarat.

Yritys on toiminut Isossakyrössä 40 vuotta. Vuosikymmenten aikana yritys on suunnitellut noin 3000 tuotetta, joita on valmistettu 35 miljoonaa kappaletta.

Johan Oy:n suurin kasvu ajoittuu 1990-luvulle, jolloin yritys muutti lahjatavaroiden valmistuksen käsityöstä automatisoiduksi teollisuudeksi. Sakari Rintamäen mukaan tuotteita valmistui parhaimmilaan noin 10 000 vuorokaudessa.

Suurimmillaan yritys on työllistänyt 70 henkilöä ja vienyt tuotteitaan yli 30 maahan. Omat myyntikonttorit sillä oli Saksassa ja Englannissa.