Finnairin uusi toimitusjohtaja: Innolla uuteen ja oppimaan, pysähtyä ei saa

Finnairin vasta valittu uusi toimitusjohtaja Topi Manner ottaa pankista mukaansa digitalisaation osaamista.

Hän toivoo pystyvänsä tuomaan Finnairiin henkilöasiakkaisiin ja kuluttajapalvelubisnekseen liittyvää kokemusta. Sama pätee myös yrityksiin.

– Molemmat ovat digitalisoituvia palvelubisneksiä. Tästä digimuutoksesta, digitaalisesta transformaatiosta, riittää jaettavaa myös Finnairille, Manner kertoi tiistain tiedotustilaisuudessaan.

Manner on tähän mennessä vetänyt Nordeassa henkilöasiakkaisiin keskittynyttä Personal Banking -liiketoiminta-aluetta, joka vastaa noin kolmannesta pankin toiminnoista.

Samalla hän muistuttaa, että aivan uudella alalla on hänelle paljon opittavaa.

– Ilman muuta, uusi toimiala, uusi yritys. Siinä riittää opittavaa vielä pitkäksi aikaa. Henkilöstön osaamisesta on hyvä ammentaa.

Metson johtoon siirtyvää edeltäjäänsä Pekka Vauramoa Manner arvioi niin, että perintöä on hyvä viedä eteenpäin. Tehdyt valinnat Aasian strategioineen ja kalustoineen ovat hyviä, mutta pysähtyä ei saa.

– Toimintaympäristö muuttuu, asiakaskäyttäytyminen muuttuu – yritysten pitää muuttua siinä mukana.

Henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys tärkeää

Kehityskohteita Finnairissa tuleva toimitusjohtaja ei vielä osaa valottaa.

– Siihen pitää tutustua ensimmäisten kuukausien aikana, kun aloitan. Pitää tutustua ihmisiin, suunnitelmiin ja paikkoihin, Manner sanoo.

Esimerkiksi mahdolliseen lentoveroon hän ei ota tässä vaiheessa kantaa.

Kaikkiaan Manner pitää Finnairia hyvin laaja-alaisena ja palvelevana yrityksenä.

– Tyytyväiset henkilöstön jäsenet tarkoittavat tyytyväisiä asiakkaita. Siihen tullaan panostamaan jatkossakin.

Manner kuvaili käyttäneensä Finnairin palveluita lukemattomia kertoja niin työ- kuin vapaa-ajan matkoihin. Työlentoja on tullut varsinkin muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Hän kuvaili saaneensa Finnairilta hyvää palvelua, ja yhtiön osaavan ottaa hyvällä tavalla myös yksityiskohdat huomioon.

Mannerin esittelytilaisuudessa Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen painotti yhtenä uuden toimitusjohtajan hyvänä ominaisuutena osapuolten kuuntelemista.

– Hänen tapansa johtaa ihmisten kautta, investoida ihmisiin ja tapa kommunikoida. Hän ei osaa pelkästään puhua vaan osaa myös kuunnella. Se on se, mitä me tällä jatkuvalla Finnairin matkalla tarvitsemme, Karvinen kehui uuttaa toimitusjohtajaa ja muistutti, että Mannerin valinta tehtävään oli yksimielinen.

Lentäjän alkoholiuutinen sai Karvisen loukkaantumaan

Viime viikkoina esillä ollut Finnairin lentäjän alkoholinkäyttöön liittyvä uutisointi sai Finnairin hallituksen puheenjohtajan Jouko Karvisen tuohtumaan. Hän oli asiasta kiukkuinen vielä uuden toimitusjohtajan esittelytilaisuudessakin.

– Aika harvoin otan itseeni tai loukkaannun, mutta siitä uutisoinnista loukkaannuin aika syvästi, Karvinen kertoi.

– Meillä on nollatoleranssi, se on itse asiassa lainsäädäntövaatimus. Mutta emme tee sitä sen takia, vaan sen takia, että me kaikki finnairilaiset tiedämme sen, tunnemme sen ja tuemme sitä.

Karvisen mukaan yritys ei voi koskaan tinkiä 12 miljoonan asiakkaan tai 6 500 kollegan turvallisuudesta. Lisäksi hän huomautti, että yrityksessä tehdään työtä sen eteen, että ihmisten vaikeudet tunnistetaan jo ajoissa.

Myös uusi toimitusjohtaja muistutti, että asiassa ei ole sijaa kompromisseille.

– Se on asia, jonka kanssa ei tehdä kompromisseja. Se on kaikkien tiedossa, Topi Manner lausui.

