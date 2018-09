"Maitotilalla on työttömän tulot" – Ylen kysely: Suomalaiset haluavat maksaa maidostaan lisähintaa, kunhan raha menee varmasti tuottajan kukkaroon

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan pääosa kuluttajista on valmis maksamaan maitolitrasta selvästi nykyistä enemmän, jos he voivat luottaa lisähinnan menevän suoraan maidontuottajalle.

Suomalaiset olisivat valmiita lievittämään maitotilallisten nykyistä tuloahdinkoa oman rahapussinsa kautta, jos se olisi mahdollista. Tulos selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä tuoreesta kyselystä yli tuhannelle suomalaiselle.

Kyselyn mukaan 90 prosenttia vastaajista on valmis maksamaan maitolitrastaan enemmän, jos he tietävät korotuksen kilisevän varmasti maidontuottajan kukkaroon. Pikkukorotukseen olisi valmis 28 prosenttia suomalaisista, reilumpaan selvästi useampi.

Yle Uutisgrafiikka

Enemmistön mielestä sopivin korotus olisi 10 senttiä tai yli. 62 prosenttia vastaajista ajattelee näin. Tätä mieltä ovat niin nuoret kuin vanhat, kaupunkilaiset kuin maalla asuvat, pieni- ja suurituloiset.

Puoluekannatuksittainkin vastaajat seisovat melko yksituumaisesti reippaan korotuksen takana. Eniten sitä kannattavat kristillisdemokraatit (79%), vähiten Sinisten kannattajat (48%), muut tältä väliltä.

Työttömätkin ovat reilun korotuksen kannalla: 70 prosenttia työttömistä vastaajista kannattaa vähintään 10 sentin korotusta kevytmaidon litrahintaan, joka pyörii nyt euron korvilla.

Vain seitsemän prosenttia vastaajista on haluton maksamaan yhtään enempää kuin nyt.

Maidon tuottajahintojen nostamista on vaadittu viime aikoina esimerkiksi nettiaddressissa.

Alle tonni kuussa/nuppi

Maitotilalle roima korotus tulisi tositarpeeseen, koska nyt tulot ovat vähissä.

– Tänä vuonna tilanne on semmoinen, että maidontuottaja tienaa saman, mikä on työttömän peruspäiväraha alennettuna. Luonnonvarakeskus on ennakoinut että maitotilan yrittäjätulo on tänä vuonna rapiat 16 000 euroa. Siinä on kaksi yrittäjää, 340 työpäivää vuodessa, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, maidontuottaja itsekin pohjoisessa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on itsekin maitotilallinen. Matti Myller / Yle

Marttilan mukaan kymmenen sentin litrakorotus näkyisi jo maitotilan taloudessa: jäisi palkkaakin.

– Korotus vakauttaisi kannattavuutta merkittävästi. Mutta ennen kaikkea tilalla kyettäisiin tekemään välttämättömiä korvausinvestointeja. Nykyisellä kannattavuustasolla nämä kaikki jäävät tekemättä.

Ennen oli paremmin

Vielä neljä vuotta sitten tuottaja sai maitolitrasta noin 10 senttiä enemmän kuin nyt. Sitten Venäjä valtasi Krimin, seurasi EU:n pakotteita ja Venäjän vastapakotteita, jotka tukkivat muun muassa suomalaisten maitotuotteiden viennin Venäjälle.

Hiukan myöhemmin EU:n maitokiintiöiden vapautus romautti mailmanmarkkinahinnan ja sen siivellä suomalaisen maitotilan saaman tuottajahinnan.

Yle Uutisgrafiikka

– Nelisen vuotta sitten Valio pystyi maksamaan omistajilleen eli maitotilalliselle noin 10 senttiä/litra parempaa maidon hintaa johtuen maailmanmarkkinatilanteesta. Silloin saimme viennistä paremman tuoton ja lisäksi pystyimme viemään venäjälle 400 miljoonaa litraa maitoa, kertoo johtaja Elli Siltala Valiolta.

Mitä sitten tapahtui?

– Venäjän raja sulkeutui meiltä ja lisäksi maailmanmarkkinahinnat teollisuusviennissä laskivat merkittävästi lisääntyneen tarjonnan vuoksi, Siltala kertoo.

Pakotteet yhä kiusana

Venäjän tuontikielto on yhä voimassa ja tuottajahinnat mataavat. Kotimarkkinoiden vetoavulla olisikin merkitystä: suomalaismeijerit iloitsevatkin kyselyn tuloksesta. Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllströmin mukaan he ovat olleet kaupan kanssa jo kolmisen vuota mukana kampanjassa , jossa maksetaan maitolitrasta enemmän tuottajalle.

– Totta kai olemme hyvin kiinnostuneita olemaan vastaavissa hankkeissa myös jatkossa. Se on ihan selvä asia, Gyllström kertoo.

Valio on varovaisempi puheissaan. Kilpailusyistä Valio ei kommentoi mahdollista reagointiaan hinnoitteluunsa. Toteaa vain, että enempää ei tuottajille tällä hetkellä voida maksaa.

– Valion koko tulos menee meidän tuottajillemme. viime vuonna maksoimme 700 miljoonaa euroa 5 500:lle perhetilalle jotka Valion omistavat. Maksamme jo kaiken mitä voittoa teemme, Siltala kertoo.

Siltala huomauttaa myös, että pelkällä maitolitran hinnankorotuksella kuluttaja ei lopulta auta viljelijää paljoakaan, koska valtaosa raakamaidosta jalostetaan ihan muiksi kuin perustölkiksi maitohyllylle: juustoiksi, voiksi, jogurtiksi, rahkaksi jne.

– Maito on meidän myynnistä vain viisi prosenttia. Erityisesti juustossa, rahkassa, tuorejuustossa on paljon tuontituotteita. Jos niiden sijaan ostaa kotimaista, niin silloin nousee kotimaisen maitotilayrittäjän saama tulo, Siltala vinkkaa.

Kilpailulaki hyvä muistaa

Myös kilpailulaki asettaa hinnoittelulle omat ehtonsa.

– Jos samalla portaalla olevat kilpailijat rupeavat keskenään sopimaan tai neuvottelemaan hinnanmuutoksista, kilpailulain kartellikielto leikkaa siinä kohtaa väliin, toteaa tutkimuspäällikkö Antti Norkela Kilpailu- ja kuluttajavirastosta .

Taloustutkimus haastatteli Ylen toimeksiannosta 1004:ää henkilöä 27.–30.8.2018. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan väestötilastoja. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

