Identtiset kaksoset tekivät laittomia graffiteja, kunnes yön tunnit eivät enää riittäneet – nyt veljekset maalaavat taivasta hipovia seinämaalauksia ympäri maailmaa

Identtiset kaksoset Raoul (oik) ja Davide Perre, taiteilijanimeltään How & Nosm, maalasivat Iisalmen keskustaan muraalin osana UPEA-taidefestivaalia. Matti Myller / Yle

Raoul ja Davide Perre ovat maalanneet muraaleja maailman metropoleihin – ja Iisalmeen. Videolla veljekset kertovat, miksi Iisalmi voittaa New Yorkin.

Identtiset kaksoset ovat tunnettuja moniulotteisista, suurista seinämaalauksistaan, joita he ovat tehneet kaupunkeihin ympäri maailmaa.

Veljesten töitä leimaavat punaiseen, mustaan ja valkoiseen perustuva väripaletti sekä kolmiulotteiset sokkelot.

IisalmiPitää tuijottaa pitkään, ennen kuin kuviot alkavat hahmottua seinästä. Ensin erotan liukuhihnalla kulkevat omenat ja siihen isketyt haarukat, sitten mustakyntisen käden ja mustavalkoisen linnun.

Vasta kun toinen taiteilijoista, Raoul Perre, kertoo, että teoksen aiheena on luonnon kosto sitä turmelevalle ihmiselle, huomaan maalauksen yläosassa kaksi tuimailmeistä härkää.

– Joskus töissä on poliittinen viesti, joskus ei, mutta se ei saa olla liian ilmiselvä eikä loukkaava. Tässä luontoa tuhoavaa ihmiskuntaa edustaa yksi ihminen, jonka maatilan eläimet ovat nousseet häntä vastaan kuten Eläinten vallankumous -romaanissa, Raoul Perre selittää. Juttu jatkuu videon jälkeen

Tiistaina aamupäivällä Raoul ja Davide Perren seinämaalaus Iisalmen keskustassa Satamakatu 9:ssä on lähes valmis. Identtiset kaksoset suihkuttavat mustia ja harmaita laineita teoksen alaosaan.

Moni iisalmelainen ja kaupungissa vieraileva on käynyt kuvaamassa seinämaalausta. Vieremäläinen mies ottaa maalauksesta kuvan kännykällään. "Hieno", hän kommentoi teosta ennen kuin jatkaa matkaansa.

Haastattelun aikana puliseva ryhmä läheisen koulun tokaluokkalaisia tulee hetkeksi ihastelemaan maalausta. He hymyilevät ja vilkuttavat taiteilijoille.

– Minusta tuntuu, että ihmiset tykkäävät tästä. He näyttävät meille peukkua ylöspäin, se kai tarkoittaa täällä hyväksyntää niin kuin muuallakin, Davide Perre virnistää.

Ainakin iisalmelaista Daniel Ranta-ahoa teos miellyttää. Hän on seurannut teoksen edistymistä ja tullut ottamaan siitä valokuvaa nyt, kun se on lähes valmis.

– Aika tyylikäs. Tuo mieleen San Franciscon, en ole ainakaan muualla tällaista nähnyt. Hyviä muistoja siis herättää ja onhan tämä paljon parempi kuin tässä ennen ollut vanha huonekaluliikkeen mainos.

Iisalmelainen Daniel Ranta-aho ottaa kuvaa How & Nosmin muraalista. Matti Myller / Yle

Myös Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna Marin vahvistaa, että kaupunkilaisilta tullut palaute on ollut pääosin myönteistä.

– Etukäteen mietitytti, miten kaupunkilaiset suhtautuvat, kun tämä on ei-esittävä, aika moderni, abstrakti ja värikäs teos. Aina on keskustelua siitä, mihin verorahoja käytetään. Se on turha keskustelu siinä mielessä, että kulttuuripuolen rahat eivät vanhusten hoitoon liiku.

"Valitettavasti en pysty auttamaan"

Perren veljesten teos on osa kolmatta kertaa järjestettävää UPEA-taidefestivaalia, joka tuo pysyviä julkisen taiteen teoksia eri puolille Suomea.

Iisalmen kaupungin osuus muraalin kustannuksista on 15 000 euroa. Osasta kustannuksia vastaavat festivaalin yhteistyökumppanit.

Festivaalin edustaja ei osaa arvioida muraalin kokonaiskustannuksia.

– Meillä on mukana sponsoreita ja festivaalilla on hankerahoitusta ja jokainen mukana oleva kaupunki osallistuu kustannuksiin, mutta tarkkoja summia en voi antaa, Hanne Heinonen Upeartista sanoo.

Heinonen ei myöskään pysty kertomaan festivaalin omaa budjettia.

– Se koostuu niin monesta osasta, etten valitettavasti pysty antamaan tarkkaa budjettia. Valitettavasti en pysty auttamaan tässä, Heinonen pahoittelee.

Raoul Perre viimeistelee seinämaalausta Iisalmessa. Matti Myller / Yle

Onneksi katutaiteilija ja katutaideprojekteja toteuttava Maikki Rantala Helsinki Urban Art ry:stä pystyy auttamaan. Hän ei tietenkään osaa sanoa mitään UPEA-taidefestivaalin budjetista, mutta seinämaalausten kustannuksia hän osaa arvioida.

– Siihen vaikuttavat useat eri asiat, esimerkiksi taiteilijan palkkio. Sitten kaupungin lupakäytännöt vaikuttavat. Vantaalla lupa ei maksa mitään, Helsingissä tarvittaviin lupiin menee tonni. On kadunkäyttömaksua, nosturin vuokraa. Jotkut paikat tarvitsevat erityisiä rakennelmia, että niissä voi maalata turvallisesti, Rantala luettelee.

Hän arvioi, että muraalin hintalappu alkaa yli kymppitonnista.

– Olen pyörittänyt Vantaalla kaksi vuotta "Seinähullu Vantaa" -nimistä muraalihanketta, jonka apurahasta pystyimme kattamaan hankkeeseen mukaan valikoituneille viidelle kotimaiselle taiteilijalle noin 3 000 euron palkkiot eli aika vähän.

– Ala on onneksi kehittyvä ja jo parissa vuodessa olemme nähneet muutoksen kohti yhä ammattimaisempia toteutuksia, Rantala sanoo.

Laittomista graffiteista taidegallerioihin

Ei tätä rahan takia tehdä, sanovat myös Raoul ja Davide Perre.

New Yorkissa vuodesta 1999 asuneet taiteilijat syntyivät Espanjassa ja kasvoivat Saksassa. He harrastivat vanhempien ystäviensä kanssa rullalautailua 80-luvun loppupuolella ja viettivät öitä junaradoilla ja kaduilla tekemällä tägejä.

Tägeistä he siirtyivät hiljalleen hieman edistyneempään tägäilyn muotoon eli throw upseihin. Jossakin vaiheessa töihin alkoi tulla enemmän esittävyyttä.

– Kun tekniikkamme ja taitomme kehittyivät ja töistämme tuli monimutkaisia, maalaamiseen alkoi mennä paljon aikaa. Niitä oli pakko ruveta tekemään luvan kanssa päivisin. Ihmiset alkoivat huomata työmme ja aloimme saada pieniä tilaustöitä, Raoul Perre kertoo.

Davide Perren mukaan veljekset eivät ole maalaustöiltään ehtineet juurikaan tutustumaan Iisalmen nähtävyyksiin. Matti Myller / Yle

Ensin tilaukset tulivat pieniltä firmoilta ja yksittäisiltä ihmisiltä. Tunnettuuden lisääntyessä isommatkin firmat ja galleriat ottivat yhteyttä veljeksiin. Jossakin vaiheessa he tekivät paljon kaupallisia töitä, mutta viime aikoina taiteilijakaksikko on keskittynyt enemmän taiteeseen, taidegallerioissa esiteltäviin teoksiin ja muraaleihin.

– Teemme muraaleja 5–6 vuodessa. On hyvä päästä ulos välillä ja nähdä työ erilaisissa ympäristöissä, ei vain studiossa ja kankaalla. Useimmat muraaliprojektit eivät tuo paljon rahaa, mutta ei tätä rahasta tehdä, Raoul Perre painottaa.

Terveiset lapsille: Menkää ja maalatkaa

Veljesten töihin voi törmätä ympäri maailmaa: Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Heidän seinämaalauksiaan on muun muassa New Yorkissa, Berliinissä ja Los Angelesissa. Ja nyt parinkymmenen tuhannen asukkaan Iisalmessa.

Veljesten mukaan kaupungin koolla ei ole merkitystä.

– Maalaaminen on samanlaista, oli missä tahansa. Heräät aamulla, menet seinälle, vietät sen edessä 12 tuntia, menet kämpille, suihkuun ja nukkumaan. Ja seuraavana päivänä sama juttu, Davide Perre kuvailee.

– Toivottavasti inspiroimme ihmisiä töillämme. Yleisömme on nykyisin yleensä netissä, kun joku ottaa kuvan työstämme ja sitä jaetaan, Raoul jatkaa.

Iisalmessa työ voi saada jopa enemmän huomiota, sillä se on kaupungin ensimmäinen seinämaalaus. New Yorkissa puolestaan ihmiset ovat Raoul Perren mukaan jo 70-luvun alusta alkaen tottuneet näkemään ympärillään seinämaalauksia. Veli säestää:

– Täällä tätä ihmetellään. New Yorkissa ihmiset taas ovat pilalle hemmoteltuja. He katsovat, että jaahas, taas muraali, onhan näitä nähty.

– Täällä ei taida olla edes graffiteja. Me jätämme ylijääneet maalimme lapsille, here, go, Raoul ja Davide Perre nauravat.