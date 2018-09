Yrittäminen suuressa murroksessa: "Meillä ei ole toimitilaa ollenkaan" – tähtäimessä silti maailmanlaajuiset markkinat

Hämeenlinnalaiset Juho Nieminen ja Shamil Seifulla istuvat läppärin kanssa leikkipuiston penkillä, keskellä tärkeintä asiakasryhmäänsä. Uuden ajan yrittäjille on ihan sama, missä he töitä tekevät.

Ajatus digitaalisesta lapsipäiväkirjasta syntyi Shamil Seifullan päässä, kun hän alkoi miettiä, miten järjestelisi oman lapsensa kasvuun liittyvät muistot. Kun mobiilimaailmaan sopivaa ohjelmaa ei löytynyt, alkoi päässä itää ajatus sellaisen luomisesta. Usko siihen, että maailmanlaajuisesti miljoonilla perheillä on samanlaisia tarpeita, vie nyt yrittämisen intoa eteenpäin.

Tällä hetkellä digitaalista lapsipäiväkirjaa koodaa puolenkymmentä työntekijää. Kaikkiaan sovelluksen eteen työskentelee kymmenkunta ihmistä. Muntius Oy:n toimitusjohtaja Juho Nieminen kertoo nostavansa nyt, yrityksen toisena toimintavuonna, jo pientä palkkaakin. Kidday-sovelluksen ideoinut Shamil Seifulla on vielä töissä muualla.

– Meillä ei tällä hetkellä ole toimitilaa ollenkaan, mutta se, mitä me kaivataan, on motivoituneita henkilöitä viemään tätä meidän ideaa eteenpäin. Tässä hetkessä se tarkoittaa ennen kaikkea hyviä koodareita, ohjelmistosuunnittelijoita, arkkitehtejä ja palvelun muotoilua, luettelee Juho Nieminen.

Yritysmaailma murroksessa

Hämeen uusyrityskeskuksen asiakkaista jo joka viides tai kuudes perustaa toimintansa mobiilityöskentelyyn. Osuus on kasvussa, sanoo uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Olli Kari.

– Mobiilityöskentely helpottaakin yrittäjäksi ryhtymistä, kun aloittamiseen ei välttämättä tarvita toimitiloja ja kalliita koneita, tietää hämeenlinnalainen mediakouluttaja ja kirjailija Katleena Kortesuo.

Tärkeintä on löytää oma osaamisensa ja halu auttaa muita. Katleena Kortesuo

Liikkuvuudella Kortesuo ei tarkoita pelkästään älypuhelimen ja läppärin kanssa työskentelyä, vaan sitä, että mennään itse paikanpäälle: oli se sitten lapsenvahtina olemista tai toisen yrityksen assistenttina toimimista. Eläkkeelle jäänyt mikrotukihenkilö voi esimerkiksi opastaa senioreita tietokoneen käytössä.

– Tämä mahdollistaa sen, että yhä useampi voi ryhtyä yrittäjäksi. Tärkeintä on löytää oma osaamisensa ja halu auttaa muita.

Kotona, omalla koneella

Käytännössä Kiddayn koodaajat tekevät töitä kotonaan, omilla koneillaan. Yhteydenpito hoidetaan puhelimitse ja tarvittaessa palavereissa.

Yrittäjäkaksikon työn pääpaino on tällä hetkellä sijoittajien etsimisessä. Tehtävänä on vakuuttaa heidät tuotteen mahdollisuuksista. Työ sisältää myös paljon varsinaisen palvelun suunnittelua.

– Tämä on täyspäiväistä työtä aamusta iltaan. Paljon tulee liikuttua eteläisessä Suomessa ja ulkomaillekin on tehty jo useita reissuja avaamassa keskusteluja muillekin markkinoille, sanoo Juho Nieminen.

Menestyksen eteen tehtävä töitä

Tavoitteena on saada palvelulle miljoonia käyttäjiä ympäri maailman. Vaikka itse palvelu on ilmainen, pienistä lisäpalveluista peritään maksu. Juho Nieminen arvelee, että lisäpalveluista kuukausittain maksavia asiakkaita on alle kymmenen prosenttia, mutta sekin riittää kannattavaan toimintaan.

Suurimpana riskinä Juho Nieminen pitää sitä, että toimivan palvelun rakentaminen vie vuosia.

– Tästä pitää pystyä luomaan jotain sellaista, joka tuottaa meidän sijoittajille hyvää. Toivottavasti me olemme muutaman vuoden kuluttua sellainen yhtiö, että se kiinnostaa isompia yrityksiä. Tai sitten pyöritämme edelleen palvelua itse ja teemme sillä elantoa itsellemme.

Sydän oltava mukana

Digitaalisen lapsipäiväkirjan kanssa kilpailevia palveluita ovat esimerkiksi Facebook ja WhatsApp.

– Kiddayn erona on parempi tietoturvallisuus, sen tiedot päädy ulkopuolisille, vakuuttavat Juho Nieminen ja Shamil Seifulla. Lisäksi halutut tiedot voi jakaa helposti yhdessä paikassa halutulle ryhmälle.

Shamil Seifulla myöntää, että hänen ajatuksenaan ei alun alkaen ollut ryhtyä start-up-yrittäjäksi, mutta nyt hän on sellainen. Nyt työtä tehdään sydämestä.

– Jos pakon edessä tekee jotain, se ei tule ikinä onnistumaan, mutta me tullaan breikkaamaan tässä.