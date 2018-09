Takaraja Kotkan outlet-keskuksen rakentamisesta tuli ja meni – kaupunki luottaa edelleen jättihankkeen toteutumiseen

Kantasatamassa on hiljaista, vaikka rakennustöiden olisi pitänyt alkaa syyskuun alkuun mennessä.

Kantasatamassa on hiljaista, vaikka rakennustöiden olisi pitänyt alkaa syyskuun alkuun mennessä. Olli Törönen / Yle

Kotkan Kantasatamaan on viime vuodet kaavailtu luksusmuotiin keskittyvää outlet-keskusta ja hotellia. Kotka Old Port -nimellä kulkevan hankkeen puuhamiesten mukaan outlet voisi parhaimmillaan tuoda Kotkaan satoja työpaikkoja. Outletin ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuoden 2019 lopussa.

Syyskuisena keskiviikkona Kantasatamassa näyttää kuitenkin hyvin rauhalliselta. Alueelta on purettu vanhoja varastorakennuksia, mutta varsinaisesta rakentamisesta ei näy vielä mitään merkkejä.

Kaupungin ja Kantasataman Outlet Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen mukaan rakennustöiden olisi pitänyt alkaa viimeistään syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen sanoo uskovansa edelleen outlet-keskuksen toteutumiseen. Tosin hänkin myöntää, että hanke on edennyt hitaammin kuin odotettiin. Mihinkään toimenpiteisiin ei olla kuitenkaan ryhtymässä.

Hannosen mukaan rakennuttajan kanssa neuvotellaan tilanteesta syyskuun aikana. Tarvittaessa rakennuksen valmistumisen takarajaan voi hakea lisäaikaa.

– Ei kenenkään kannata pitää tyhjän panttina vuosikausia tonttia, jonka vuosivuokra on 375 000 euroa. Kannattaa harkita tarkkaan, kannattaako purkaa sopimus vain siksi, että se on mahdollista, Hannonen toteaa.

Vuokransa outlet-yhtiö on hoitanut ajallaan kaupungille. Vuosivuokra maksetaan kahdessa erässä.

Outlet nojaisi italialaiseen luksusmuotiin

Kotka Old Portin hidas eteneminen on aiheuttanut kaupungissa keskustelua jo pidemmän aikaa. Outlet-keskuksen operaattoriksi esiteltiin keväällä brittiläinen Freeport, joka pyörittää useita samanlaisia keskuksia Euroopassa ja muun muassa Malesiassa.

Kotka Old Portin on tarkoitus nojata varsinkin italialaisiin muotimerkkeihin. Kantasatamaan jo lupautuneita vuokralaisia ovat muun muassa Baldinini, Missoni ja John Ashfield.

Alueelle on tulossa outlet-keskuksen ja hotellin lisäksi myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus. Kotkan kaupunki haluaisi puolestaan rakentaa alueelle uuden tapahtuma-areenan. Suunnitelmia on ollut myös risteilyliikenteen aloittamisesta Kotkan ja Pietarin välillä.