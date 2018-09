Tutkimus: Ilmastonmuutoksen estäminen toisi siihen käytetyt rahat takaisin monisatakertaisesti

Ilmastonmuutoksen tehokas estäminen toisi maailmantalouteen huikean määrän rahaa, sanoo arvostettu tutkimuskomissio The Global Commission on the Economy and Climate tuoreessa raportissaan (siirryt toiseen palveluun). Laitos koostuu mm. entisistä valtionpäämiehistä ja korkean tason yritysjohtajista.

Komission arvion mukaan pontevat ilmastotoimet toisivat maailmantalouteen uutta rahaa ainakin 26 biljoonaa, eli 26 000 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä verrattuna tilanteeseen, että ilmastonmuutokseen ei reagoitaisi.

Tutkimuskomissio korostaa, että kyse on varovaisesta arviosta.

Rahassa mitattavaa hyötyä kertyisi, sillä ilmastonmuutoksen vastustaminen loisi 65 miljoonaa työpaikkaa ja ehkäisisi 700 000 ennenaikaista kuolemaa.

Komission puheenjohtajiin kuuluva Nigerian entinen talousministeri Ngozi Okonjo-Iweala lisää, että työpaikkojen ohella hyötyä saataisiin myös taloudellisista säästöistä, kilpailukyvyn paranemisesta ja ihmisten hyvinvoinnin kasvusta.

Komissio listaa viisi asiaa, joihin tulisi erityisesti panostaa: puhtaan energian kehittäminen, kaupunkisuunnittelu, maanviljelyn muuntaminen kestäväksi, järkevä vesihuolto sekä teollisuuden irtautuminen fossiilisesta energiasta.

Lupaukset lunastamatta

YK:n ilmastoasiantuntijat ovat parhaillaan koolla Bangkokissa. He ovat selvittäneet, missä määrin YK:n jäsenmaat ovat lunastaneet lupauksiaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien rahoittamiseksi.

Pariisin ilmastosopimukseen kirjattiin, että kehittyneet maat maksavat yhteiseen rahastoon sata miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2020 saakka. Varoilla rahoitettaisiin kehitysmaiden ilmastotoimia.

YK:n edustajien mukaan lupauksia ei ole lunastettu.

– Jos he eivät sitoudu rahoitukseen, kaikki romahtaa. Kehitysmaat eivät voi toteuttaa tavoitteitaan, jotka ne ovat asettaneet siinä uskossa, että saavat rahoituksen, sanoi kehitysyhteistyöjärjestö ActionAidin ilmastovastaava Harjeet Singh.

Singhin mukaan Yhdysvallat on jopa estänyt keskustelun rahoituksen lisäämisestä rikkaiden teollisuusmaiden kokouksessa.

Lähteet: Reuters, AFP