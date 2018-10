Nuorten herkuttelu kuriin valvomalla viikkorahojen käyttöä –Väestöliitosta kerrotaan viisi vinkkiä

Esimerkiksi makeisissa käytettävässä valkoisessa väripigmentissä on E171-ainetta.

Täytämme kodin kaappeja usein herkuilla, joita lapset yhtä lailla kuin me vanhemmatkin napostelemme haluamallamme hetkellä. Miten nuorten herkuttelun saisi kuriin?

Keksit, sipsit ja karkit sujahtavat huomaamatta suuhun katsoessamme televisiota, ipadia tai kännykkää. Herkkujen äärelle saatetaan päätyä myös huolien ja lohdutusten hetkellä. Jopa onnistunutta työpäivää saatetaan palkita kaloripommeilla.

Väestöliiton asiantuntija Minna Oulasmaa muistuttaa, että lapset taistelevat samojen asioiden äärellä kuin aikuisetkin. Herkkuja on nykyään paljon tarjolla ja niitä saa edullisesti.

Terveellinen ruokavalio pitäisi olla perheen yhteinen ideologia. Minna Oulasmaa kertoo, miten nuoren herkuttelua voi saada kuriin.

Nuorilla on usein ulkonäköpaineita – miten välttää lihavuudesta puhumista?

Lihavuudesta puhuminen on hankalaa ja vaatii hienotunteisuutta. Oulasmaa muistuttaa, että ylipainoinen nuori tietää liikakiloistaan ja niistä on turha muistuttaa. Vanhempien tehtävänä onkin rohkaista ja kannustaa terveelliseen ruokavalioon.

Jos pituuskasvua on jäljellä, nuori hoikistuu usein luonnostaan syötyään terveellisesti. Jos kasvu on loppunut, elinolosuhteet on syytä laittaa kuntoon. Tämä tarkoittaa arkiliikunnan lisäämistä.

Oulasmaa muistuttaa, että koko perheen pitäisi osallistua liikuntahetkiin. Näin laihduttaminen ei kulminoidu perheen ainoaan mustaan lampaaseen.

Miten nuorta voi motivoida syömään terveellisesti?

Se riippuu nuoresta. Oulasmaa toteaa, että jotkut tykkäävät syödä päivittäin pieniä määriä herkkuja. Joillekin sopii, että on yksi tai kaksi herkuttelupäivää viikossa.

Kohtuullisuuden opettaminen nuorelle on tärkeää. Perhe voi sopia keinoista yhdessä.

Saako herkku olla palkinto?

Oulasmaa ei kannusta ruualla palkitsemiseen. Se seuraa helposti huonona mallina aikuisuuteen. Sama pätee ruualla rakastamiseen, jolloin pipi tai mielipaha on hoidettu pois herkulla. Esimerkiksi sen sijaan, että vanhempi lohduttaisi pahaa mieltä keksillä tai karkilla, hän voisi ottaa lapsen syliin.

Palkinto on suunniteltu ja mukava yhteinen hetki perheenjäsenten välillä, muistuttaa Oulasmaa. Esimerkiksi vanhempi voi todeta lapselle, että perjantaina meillä on kotona peli-ilta ja lapset saavat kutsua kavereita paikalle ja silloin paistetaan lettuja.

Miten voi valvoa sitä, mitä lapsi syö?

Pienen lapsen ruokailua on helppo valvoa. Yläasteella vapaus lisääntyy ja kasvavan lapsen ruokavalintoja on vaikea seurata.

Oulasmaa sanoo, että nuoruuteen liittyvät kokeilut – myös herkkujen suhteen. Rahankäyttöön kannattaakin kiinnittää huomiota. Oulasmaan mukaan se on ykkösasia, jolla vanhempi pystyy kontrolloimaan nuoren herkuttelua.

Miten ohjata viikkorahan käyttö muuhun kuin herkkuihin?

Viikkorahan käyttökohteista pitäisi pystyä keskustelemaan. Oulasmaa haluaisi vanhemman tietävän tarkemmin, kuinka paljon nuorella on käyttörahaa ja mitä kaikkea nuori rahalla ostaa.

Oulasmaa ei halua sivuuttaa myöskään nuoren valvontaa, "rahankäyttöä pitäisi valvoa ja tämä voi vaatia esimerkiksi pankin tiliotteen katsomista yhdessä”. Valvonnan määrään vaikuttavat nuoren persoona ja ikä.

Rahankäyttöä voi harjoitella. Oulasmaa kertoo, että vanhempi voi antaa aluksi lyhyemmissä jaksoissa rahaa. Kun nuori on oppinut käyttämään esimerkiksi viikkorahaa, sitten voi harjoitella kuukausirahan käyttöä.

