Harlekiinileppäpirkko yrittää Suomeen – haitallisesta vieraslajista kaivataan havaintoja

Harlekiinileppäpirkot ovat kuvan mukaisesti hyvin vaihtelevan värisiä kovakuoriaisia. Niiden parhaat tuntomerkit löytyvät alapuolelta: otuksen jalat ovat punertavat ja alapuoli on punertavan ruskea. Entomart

Aasian itäosista leviämään lähtenyt harlekiinileppäpirkko (Harmonia axyridis) näyttää yrittävän kotoutua myös Suomeen. Otuksesta tehtiin ensimmäinen havainto neljä vuotta sitten, mutta tänä vuonna havaintoja on kertynyt lisää.

Suomen ympäristökeskuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan harlekiinileppäpirkko on haitallinen vieraslaji. Sitä on käytetty kirvojen biologisessa torjunnassa, mutta sittemmin on selvinnyt, että se syrjäyttää tehokkaasti alkuperäisiä leppäpirkkolajeja.

Nyt harlekiinileppäpirkko on luokiteltu Euroopassa haitalliseksi vieraslajiksi ja Suomessa sen käyttö biologisessa torjunnassa on kielletty.

Jos epäilee löytäneensä harlekiinileppäpirkon, niin havainto pyydetään kuvaamaan ja tallentamaan kuva Vieraslaji-portaaliin. (siirryt toiseen palveluun)

Kovakuoriaisen väri vaihtelee vaaleanruskeasta punaisen kautta mustaan. Lisäksi siinä voi olla pilkkuja tai se voi olla kuvioton. Lajin paras tuntomerkki löytyy kuitenkin sen alapuolelta. Se on ainoa leppäpirkko, jonka jalat ovat punertavat ja alapuoli on punertavan ruskea. Muitten lajien alapuoli on musta tai muuten tumma. Harlekiinileppäpirkko kannattaa kuvata alapuolelta varmojen tuntomerkkien tallentamiseksi.

Suomeen ilmeisesti Ruotsin kautta

Suomessa harlekiinileppäpirkko havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 Örön saarella Kemiönsaaressa. Sittemmin yksittäisiä havaintoja on kertynyt ihmisten mukana kulkeneista yksilöistä.

Tänä kesänä Öröstä löytyi neljä harlekiinileppäpirkkoyksilöä ja Lohjalta yksi. Lisäksi Oulun keskustasta on löytynyt toukka- ja kotelovaiheen hyönteisiä.

Öröstä löydetyt otukset saattoivat tulla Suomeen voimakkaan lounaisvirtauksen myötä Keski-Euroopasta Etelä-Ruotsin kautta. Näin arvioi kovakuoriaiset löytänyt Sitowise Oy:n ympäristöasioihin perehtynyt asiantuntija Jaakko Kullberg.

Kaikkia leppäpirkkoja esiintyy massoittain hyvinä kirvavuosina. Silloin ne myös levittäytyvät uusille alueille.