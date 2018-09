Presidentti Relanderin muistomerkistä vietiin pronssinen nimilaatta – arvo tuhansia euroja

Presidentti Lauri Kristian Relanderin muistomerkistä on varastettu pronssinen nimilaatta, tiedottaa Helsingin poliisi.

Poliisin mukaan muistomerkin omistaa Helsingin taidemuseo ja nimilaatta on varastettu siitä elokuun aikana.

Muistomerkki sijaitsee Hesperian puistossa Helsingin Töölössä.

Varastetun nimilaatan arvo on poliisin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tuhansia euroja. Se on puolitoista metriä leveä, ja siinä on teksti "L K RELANDER 1883 1942".

Poliisi kertoo pyytävänsä yleisöltä havaintoja nimilaatan löytämiseksi. Ne voi ilmoittaa osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai numeroon 0295417931.

Relander toimi Suomen presidenttinä vuosina 1925–1931 (siirryt toiseen palveluun). Hän oli järjestyksessään toinen Suomen tasavallan presidentti.

Uudenmaan hautausmailla on ollut viime kuukausina useita koriste-esinevarkauksia. Esimerkiksi hautakiviin kiinnitettyjä metallisia koriste-esineitä ja taideteoksia on anastettu kymmenittäin.

Elokuun lopussa poliisi tiedotti (siirryt toiseen palveluun), että yksityishenkilö oli löytänyt Vantaalta hylättynä lähes parisataa hautausmailta anastetuksi epäiltyä koriste-esinettä.