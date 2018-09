Ohjaaja Spike Lee Suomeen – saapuu Jasper Pääkkösen aloitteesta Rakkautta & Anarkiaa -festivaalille

Afroamerikkalaisen elokuvan isähahmo, ohjaaja Spike Lee saapuu Suomeen.

Lee viettää aikaansa Helsingissä kahden viikon päästä alkavan Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin kunniavieraana. Vierailu huipentuu mestarikurssiin yleisön edessä Korjaamo Kino Bio Rexissä.

Festivaalin aikana nähdään Leen elokuvista kesän uutuus BlacKkKlansman sekä vuonna 1989 ensi-iltansa saanut Do The Right Thing – Kuuma päivä.

Taustalla Jasper Pääkkönen

Spike Leen vierailu järjestetään Yhdysvaltain suurlähetystön ja R&A-festivaalin yhteistyönä. Taustalla vierailun eteen on tehnyt töitä BlacKkKlansman-näyttelijä Jasper Pääkkönen.

– Haastatteletko myös Jasperia? Eikö hän ole mahtava? Oletko sinäkin Helsingistä? Jasper yrittää raahata minut sinne. Suomessa ei tule kesällä pimeää, Lee lateli Ylellä jo elokuussa julkaistussa jutussa.

Jasper Pääkkönen on tehnyt viime vuosina menestyksekästä kansainvälistä uraa. Universal Pictures

Vieraita eri puolilta maailmaa

Leen lisäksi festivaalivieraiksi saapuvat saksalaisohjaaja Margarethe von Trotta, australialainen ohjaaja Stephan Elliott sekä saksalais-ranskalais-iranilainen ohjaaja Emily Atef.

R&A Shorts -lyhytelokuvatapahtuma tuo Helsinkiin taiteilijaryhmän LaBeouf, Rönkkö & Turner, jonka tunnetuin jäsen on Hollywood-tähti Shia LaBeouf. Festivaali esittää kollektiivin elokuvan #TAKEMEANYWHERE.

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali järjestetään 20.–30. syyskuuta.