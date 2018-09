Lapsen reppuun piti laittaa GPS-paikannin: "Olen soittanut ja kysynyt, missä lapseni on" – Erityislasten kyydeissä vakavia ongelmia Helsingissä

Helsinkiläinen äiti Amanda Löfman kertoo odottaneensa lastaan monta kertaa iltapäivisin eikä kukaan ole vastannut taksiyhtiöstä puheluun. Nyt kun lapsella on repussaan GPS-paikannin, Löfman sanoo tietävänsä ainakin, missä lapsen reppu liikkuu. (Kuva on lavastettu.)

Helsinkiläinen äiti Amanda Löfman kertoo odottaneensa lastaan monta kertaa iltapäivisin eikä kukaan ole vastannut taksiyhtiöstä puheluun. Nyt kun lapsella on repussaan GPS-paikannin, Löfman sanoo tietävänsä ainakin, missä lapsen reppu liikkuu. (Kuva on lavastettu.) Lehtikuva

Erityislasten koulukyydeissä on ollut erityisen paljon ongelmia tänä syksynä taksiuudistuksen tultua voimaan.

Helsinkiläisten erityislasten taksikyydeissä on ollut tänä syksynä vakavia ongelmia. Taksit ovat myöhästelleet ja osa matkoista on kestänyt jopa useita tunteja, uutisoi Svenska Yle.

Taksiyhtiö Kajon aloitti erityislasten kuljettamisen tänä vuonna. Yhtiön kyydeissä on helsinkiläisen Johanna Welanderin mukaan ollut vakavia ongelmia.

Welanderin 2-vuotias Felix-poika aloitti elokuussa päiväkodissa. Felixillä on oikeus saada taksikuljetus päiväkotiin erityistarpeidensa takia.

Taksikyyti on Welanderin mukaan saapunut useasti noin puoli tuntia myöhässä.

– Yhtäkkiä mikään ei enää toimi, sanoo Welander viitaten uuden taksiyhtiön toimintaan.

Welander ei ole huolensa kanssa yksin. Useiden erityislasten vanhempien mukaan vammaisten lasten kuljetukset toimivat hyvin kymmenen vuoden ajan: lapsilla oli tuttuja kuljettajia ja palvelut toimivat hyvin.

Taksiuudistuksen jälkeen tilanne on ollut toinen.

Vaikka Helsingin kaupungin ja taksiyhtiön välisessä sopimuksessa todetaan, että erityisopetusta tarvitsevilla lapsille luvataan sama kuljettaja, eivät edellytykset täyty.

– On paljon kuljettajia, ja päivästä toiseen epävarmuutta siitä, kuka kuljettaja tulee paikalle, onko taksi ajoissa ja miten matka sujuu. Sitä on niin huolissaan, että on vaikea antaa lapsen kulkea taksilla, Welander sanoo.

Kuljettaja jätti eritystarpeiset lapset yksin parkkipaikalle

Elokuun alussa taksinkuljettaja jätti kaksi erityistarpeista lasta oman onnensa nojaan päiväkodin parkkipaikalle.

Tapaus oli järkytys sekä lasten perheille että päiväkodille, ja nyt päiväkodin henkilökunta soittaa joka päivä taksiyhtiölle ”välttääkseen katastrofin”.

Päiväkodin henkilökuntaa ja perheitä järkyttää taksiyhtiön oletus siitä, että lapsi, joka tarvitsee aikuista ympäri vuorokauden osaisi selvittää, miten nurkan takana olevalle päiväkodille löydetään.

Taksiyhtiö Kajon kyyditsee erityistarpeisia lapsia päiväkotiin Helsingissä. Yhtiön toimitusjohtaja Tapani Eronen on tietoinen syksyn ongelmista. Erosen mukaan tekee kovasti töitä korjatakseen ongelmat.

– Haluan kuitenkin huomauttaa, että olemme onnistuneet 97–98 prosentissa tapauksista, Eronen sanoo.

Erosen mukaan Kajon on tehnyt muutoksia rekrytointiprosessiinsa sekä kuljettajien koulutukseen.

On olemassa muita pelisääntöjä, jotka koskevat erityistä tukea tarvitsevia lapsia - oletko tietoinen niistä?

– Olemme tietoisia niistä, ja työskentelemme parhaillaan samoilla kuljettajilla ja samoilla autoilla, jotka huolehtivat näistä lapsista, Eronen sanoo.

Ongelmia myös koulukyydeissä

Svenska Ylen artikkelin mukaan myös perheet, joilla on erityistarpeisia kouluikäisiä lapsia, kärsivät taksikyytien ongelmista.

Ongelmat ovat samankaltaisia kuin päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien kuvailemat.

Vanhemmat ovat alkaneet varustaa lapsilleen GPS-laitteita tietääkseen, missä lapset liikkuvat.

Yksi vanhemmista on Amanda Löfman, jonka lapsi on oikeutettu koulukuljetuksiin. Tässä tapauksessa kyytiä hoitaa Javatrans oy.

– Olen odottanut lastani monta kertaa iltapäivisin, ja kukaan ei ole vastannut taksiyhtiöstä, kun olen yrittänyt soittaa ja kysyä, missä lapseni on. Nyt tiedän ainakin, missä hänen reppunsa liikkuu, Löfman sanoo.

Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen Markku Rantala / Yle

Helsingin kaupunki: "Valitettavasti usein lukuvuoden alussa syntyy ongelmia"

Viime kädessä vastuussa kaupungin ja taksiyhtiöiden välisistä sopimuksista on Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.)

Pakarinen on tietoinen ongelmista.

– Valitettavasti usein lukuvuoden alussa syntyy ongelmia, kun uudet sopimustyöt alkavat koulunkäynnin yhteydessä, sanoo Pakarinen.

Pakarisen mukaan kaupunki huomioi kaikki esiin tulleet ongelmat ja puutteet. Yritysten on luvattava ratkaista ongelmat, Pakarinen painottaa.

Kuinka on mahdollista, että sopimusta siitä, että lapsella pitäisi olla yksi ja sama kuljettaja, ei noudateta?

– Meillä on 13 sivua pitkä sopimus, jossa lukee, mitä on noudatettava, ja nyt me tarkistamme, noudatetaanko sopimuksen kohtia, Pakarinen sanoo.

Pakarisen mukaan Helsinki antaa taksiyhtiöille muutaman viikon aikaa alkaa toimia sopimuksen mukaisesti. Sopimukset puretaan, mikäli niiden vähimmäisehtoja ei pystytä noudattamaan.