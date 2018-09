Autokauppa käy nyt kuumana – Ota huomioon ainakin nämä vinkit miettiessäsi ostopäätöstä

Onko juuri nyt oikea hetki ostaa uusi auto vai kannattaisiko odottaa vielä kaikessa rauhassa?

– Aina on oikea hetki ostaa uusi auto, toimitusjohtaja Tero Kallio heittää.

Hän myöntää, että uuteen päästömittaustapaan siirtyminen on aiheuttanut päänvaivaa paitsi kuluttajille myös autojen maahantuojille. Silti auton ostaminen juuri nyt ei ole yhtään huonompi tai parempi hetki kuin muulloinkaan.

– Autoalan itsensä tulee osata katsoa, kumpaa verotaulukkoa hyödyntäen – uutta vai vanhaa – autolle tulee edullisempi veroprosentti. Osalla malleista hinnat laskevat, osalla nousevat. Ennen syyskuun ensimmäistä päivää maahantuojan tai asiakkaan tilaamiin autoihin voidaan verotuksessa halutessa soveltaa myös vanhaa NEDC-verotaulukkoa.

Auton tuojat ja asiakkaat saattoivat tilata elokuun loppuun mennessä autoja, jotka voidaan haluttaessa verottaa myöhemmin niiden rekisteröinnin yhteydessä joko takaisinlasketulla vanhalla päästöarvolla ja sitä koskevalla verotaulukolla, tai uudella WLTP-arvolla ja uudella verotaulukolla.

Etenkin pienipäästöisten autojen osalta uusi WLTP-päästöarvo ja –verotaulukko antavat useassa tapauksessa jopa alemman autoveroprosentin kuin vanha taulukko.

Toimitusjohtaja Kallion mukaan maahantuoja tekee tämän vertailun kuluttajan puolesta.

Tero Kallio Jyrki Lyytikkä/Yle

Kuinka varustetaso tulee vaikuttamaan auton hintaan, mitä varustelistasta kannattaa tietää?

– Uuden WLTP-päästötestin myötä varusteiden vaikutus auton CO2–päästöarvoon on aiempaa suurempi. Esimeriksi auton painoa tai vierintävastusta kasvattavat varusteet kuten lasikatto tai suuremmat vanteet vaikuttavat aiempaa enemmän päästöarvoihin. Ja sen myötä autoveroprosenttiin, Kallio selvittää.

Toisaalta uusiin autoihin voi valita edelleen suuren määrän erilaisia lisävarusteita, joilla ei ole huomattavaa vaikutusta päästöarvoihin eikä liioin sitä kautta hintoihin.

Mitä uuden auton ostamisessa kannattaa ottaa huomioon?

– Isoja kilometrejä maantieajossa tahkoavalle diesel on edelleen vahva suositus. Se kun kuluttaa polttoainetta niukasti, ja runsaalla ajomäärällä myös dieselvero tulee kuitattua helposti edullisemman polttoaineen hinnan myötä. Toki auton kokoakin kannattaa miettiä, Kallio neuvoo.

– Jos taas ajaa vähän ja lähinnä kaupunkiajoa, hybridi, pistokehybridi tai täyssähköauto ovat oivia valintoja. Toki kaksi viime mainittua vaativat latausmahdollisuuden.

Tero Kallio laskeskelee, että jos ajokilometrit jäävät alle 20 000 kilometriin vuodessa, bensiinikäyttöinen auto on perusteltu valinta. Tällöin ei tarvitse kantaa huolta käyttövoimaveron kuolettamiskustannuksista kuten dieselin tapauksessa on.

Korimalli riippuu tarpeista. Jos pitää toistuvasti kuljettaa suuria tavaroita tai paljon matkustajia, katumaasturi tai farmariauto on hyvä valinta. Jos tavaroiden kuljettaminen vaatii peräkärryä, kannattaa myös varmistaa auton vetomassan suuruus ja toisaalta vetotapa, esimerkiksi neliveto.

Jos taas autossa on useimmiten vain kaksi ihmistä, ja ajo painottuu pääosin kaupunkiin, riittää pienikin auto. Jopa urheiluauto.

Kannattaako uusi auto ostaa omalla tai pankista lainatulla rahalla vai osamaksulla?

– Riippuu tietysti asiakkaan tilanteesta. Nyt on runsaasti korkotarjouksia ja korot ovat muutoinkin alhaalla, joten rahoitus on mielestäni järkevä vaihtoehto, Kallio sanoo.

Hänen mukaansa kiinteä kuukausierä ja jäännösarvoriskin jääminen autokauppiaalle on havaittu monessa tapauksessa hyväksi hankintatavaksi. Tällainen hankintatapa muistuttaa yksityisleasingia, mutta on juridisesti osamaksukauppa.

– Se on kuluttajan kannalta varsin huoleton tapa hankkia auto. Omaksi ostaminenkin on edelleen suosittua, mutta sen osuus pienenee vakaasti. Siinä on huonoa se, että raha sitoutuu autoon. Hyvää taas se, ettei ole korkomenoja, ja että auto on oma.

Tero Kallio huomauttaa myös, että jos autoilulta haluaa täyttä huolettomuutta, uusi auto kannattaa ostaa huoltosopimuksella.

Onko parempi antaa vanha auto vaihdossa välirahana vai kannattaako se myydä itse?

– Kun myy itse, siinä on oma vaivansa. Joskus itse myymällä voi hienoisesti myyntihinnassa voittaa verrattuna siihen, että antaa autonsa liikkeelle vaihtoautona. Haittapuolina tässä on kuitenkin epämääräinen myyntiaika, vaiva, ostajaehdokkaiden tekemät mahdolliset oharit tai jopa huijausyritykset. Eli hyvä vaihtoauto–diili uuden auton myyjän kanssa on mielestäni parempi vaihtoehto, Autotuojat ja –teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio pohtii.

