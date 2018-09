Puolustusvoimat ja Rauman telakka lähellä sopua jättimäisessä sotalaivatilauksessa

Rauman telakan ja Puolustusvoimien neuvottelut noin 600 miljoonan euron laivatilauksesta ovat edenneet.

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen kirjoittaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että neuvottelut ovat koko ajan edenneet hyvässä hengessä ja yhteisen käsityksen löytyminen alkaa olla lähellä.

Purasen mukaan molemmat osapuolet pyrkivät siihen, että sopimus syntyisi vielä tämän vuoden puolella.

Puolustusvoimat ja raumalainen telakkayhtiö Rauma Marine Constructions ovat käyneet neuvotteluja neljän sotalaivan rakentamisesta Raumalla jo pitkään.

Alkuperäinen tavoite oli saada sopimus valmiiksi alkusyksystä. Neuvotteluissa ollaan myöhässä useita kuukausia.

Laivue 2020 (siirryt toiseen palveluun) –hankkeessa kyse on neljästä uudesta sota-aluksesta. Jäissä operointiin kykenevien alusten on määrä valmistua vuoteen 2027 mennessä. Ensimmäisen aluksen rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuonna.

