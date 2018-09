Otaniemen Alkoon edelleen 80 metrin jono – "aukkoja hyllyissä, ihan kaikki ei välttämättä mene"

Polyteknikkojen Raittiusseura Polyteknikkojen Raittiuseura on sitoutumaton raittiusjärjestö, jonka tarkoituksena on "tavallaan levittää ja ylläpitää raittiusaatetta" Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Seura on perustettu 1969.

Seuran tavoitteena on raitistaa maailma. Tavoitteeseen pyritään juomalla kaikki alkoholi itse – ettei muiden tarvitse.

Pitkä ostajien jono luikerteli iltakahdeksalta edelleen kohti Otaniemen Alkoa, jotta myymälä saadaan tapahtuman tavoitteen mukaisesti ostettua tyhjäksi alkoholijuomista sulkemisaikaan, iltayhdeksään mennessä. Polyteknikkojen Raittiusseuran tyhjennystempaus käynnistyi alkuiltapäivästä ja siitä lähtien myynti on ollut kiivasta.

– Ihan kaikki ei välttämättä mene tänä iltana, mutta tuotehyllyissä on jo aukkoja siellä täällä. Myynti on ollut normaalista poikkeavaa, voi sanoa ainutlaatuista. Jonoa on edelleen 80 metriä, samanmittainen se on ollut kello yhdestä saakka, kertoo Alkon aluepäällikkö Tatu Vanninen.

Alko ei kerro Otaniemen myymälänsä pullomäärää, mutta niitä on vähintään tuhansia, koska yksistään erilaisia tuotteita on Otaniemessä tarjolla 300. Hintaviakin tuotteita on ostettu.

– Kaksi isompaa shampanjapulloa on mennyt, toisen arvo oli noin tuhat euroa, toinen noin 500 euroa.

Vannisen mukaan järjestys on säilynyt myymälässä erittäin hyvin. Juopuneita ei ole havaittu ostajissa.

– Olemme tehneet ikäkyselyitä poikkeuksellisen paljon, tarkastettu kaikki, jotka näyttävät alle 3o-vuotiailta. En ole kuullut, että joukossa olisi tavattu yhtään alaikäistä.

Sponsorivapaa tapahtuma

Tapahtumalla ei ole sponsoria, joten kaikki ovat ostaneet juotavansa omilla rahoillaan. Moni ihmettelikin, mistä opiskelijoilla liikenee rahaa ostaa viinapuoti tyhjäksi.

– Koko kesä on oltu töissä, sieltä rahat, totesi Oona Kallela Ylen Radio Suomelle.

Raittiusseuran tapahtuma jatkui Alko-visiitin jälkeen myymälän edustalla. Toni Määttä / Yle

Ostoksilla on nähty myös runsaasti entisiä opiskelijoita ja varttuneempia (lue: varakkaampia) raittiusseuralaisia . Tempauksen järjestäjän, Polyteknikkojen Raittiusseuran puheenjohtaja Antti Ihalainen arvioi, että väkeä on piipahtanut ostoksilla yhteensä pari kolme tuhatta.

– Tapahtuma on onnistunut, kun raittiusseuralaisilla, Alkolla ja virkavallalla on ollut hauskaa. Tähän mennessä kaikilla on ollut hauskaa, poliisin ei ole tarvinnut puuttua asioihin, Ihalainen luonnehti iltakahdeksan aikaan.

Paljuilua ja torvimusiikkia

Tapahtuman painopiste alkoi iltapäivällä pikkuhiljaa siirtyä Alkon ulkopuolelle, jonne tuodut palju ja sauna-auto alkoivat houkuttaa raittiusseuralaisia. Tarjolla on ollut myös torvisoittoa ja dj heitti nupit kaakkoon iltaseitsemältä. Tapahtuman päänäyttämö, Otaniemen Alko, on auki klo 21:een saakka ja uudestaan heti aamulla.