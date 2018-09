Uusi tapa opiskella on heittänyt 9-luokkalaisen Valtteri Henttosen jo useaan eri työpaikkaan: Työssäoppiminen auttaa niitä, joita koulussa istuminen ei kiinnosta

– Olihan se ihan mukavaa, kun pääsi koulusta pois hetkeksi ja tekemään muuta, hymyilee ysiluokkalainen Valtteri Henttonen.

Viime vuoden aikana Henttonen oli vielä kahdeksannella luokalla, mutta teki usean viikon työelämäopinnot eli hän oli muun muassa Santahaminan varuskunnassa kiinteistöhuollon töissä, päiväkodissa ja kaupassa.

Henttonen painottaa monta kertaa pitävänsä tekemisestä. Koulussa istuminen tai tulevaisuus konttorissa ei Henttosta kiinnosta.

Työelämäpainotteinen opetus Vantaalla: Kenelle? yläasteikäiselle oppilaalle, joka suuntaa lukioon tai ammatillisiin opintoihin Mitä oppilas saa työelämäpainotteisesta opetuksesta? tutustuu erilaisiin työympäristöihin ja eri aloihin

saa positiivisia kokemuksia työelämästä, jotka kohottavat itseluottamusta

kehittää taitoja, kuten suunnitelmallisuutta, aikataulujen hahmottamista sekä tilannetajua

ohjaa oppilasta mielekkään jatko-opiskelupaikan valinnassa Miten? työelämäjaksot suunnitellaan yhdessä oppiloaan, huoltajan ja opettajan kanssa

sisältää ohjausta, työelämävalmennusta, vierailuja ja työssäoppimisjaksoja

Lehtikuusen koulu on lähes tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu Vantaan Hakunilassa. Koulun yläasteella oppilas voi valita työelämäpainotteisen opetuksen, johon osallistuvalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan työjaksojen kautta. Lisäksi opintoihin kuuluu työvalmennusta.

Työksi ei riitä se, että nuori menee kauppaan kahdeksi viikoksi hyllyttämään elintarvikkeita, vaikka hyvää oppia sekin on nuorelle. Vantaan mallissa työelämäpainotteisissa opinnoissa etsitään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, opetellaan käytännön asioita, kuten itsensä esittelemistä työnantajalle, ja käydään töissä yhteensä useiden viikkojen ajan. Oppilaat myös tekevät havaintoja ja kirjaavat niitä ylös.

Vantaalla uskotaan, että oppilas saa näin tuntumaa siitä, mitä haluaisi tehdä ysiluokan jälkeen.

– Tarkoituksena on, että yhä harvempi sanoisi jatkokoulutuspaikassaan parin kuukauden jälkeen, että en minä tätä haluakaan, kertoo työelämäpainotteisen opetuksen opettaja Mari Nilsen.

Työssä oppimista paljon enemmän kuin muilla

Lehtikuusen koulussa on tänä syksynä valittu työelämäpainotteisiin opintoihin 21 oppilasta. Jokainen oppilas voi jatkaa normaalisti opiskeluaan omassa luokassaan.

Kun muut suorittavat monessa koulussa yhdeksännellä luokalla kahden viikon pituisen tet-jakson, niin työelämäpainotteiset opinnot valinnut nuori pääsee tutustumaan eri työpaikkoihin jopa 5–6 kertaa.

– Oppilas voi lähteä syksyllä viikoksi vanhainkotiin, toiseksi viikoksi vaikka leipomoon ja kolmanneksi viikoksi kauppaan töihin, sanoo työelämätaitoja opettava Mari Nilsen.

Työelämäopintonsa aloittava yhdeksäsluokkalainen Sara Aberkane uskoo saavansa uusia ajatuksia tulevaisuuden työelämään opintojensa aikana. Hän on suunnitellut menevänsä tutustumaan apteekkiin ja englanninkieliseen päiväkotiin.

– Apteekissa näkisin, mitä proviisori tekee ja päiväkodissa saisin puhua englantia, hän kertoo.

Abarkane aikoo yläasteen jälkeen lukioon ja sitten terveydenhuollon alalle. Haaveissa on lääkärin ammatti.

Mari Nilsenin mukaan työelämäpainotteiset opinnot hyödyttävät sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen tähtäävää.

– Yhtä lailla lukioon menevä miettii mitä tulevaisuudessa tekisi, Nilsen toteaa.

Lehtikuusen koulu on järjestänyt niin, että työssäoppimisviikon aikana ei pidetä kokeita, eikä muut oppilaat etene opinnoissa, joten työssä oleva nuori ei jää muista jälkeen.

Pitkää pinnaa ja motivaatiota

– Kun olin töissä Santahaminassa, menin joka aamu töihin seitsemäksi, Henttonen kuvailee.

– Opin, että pitää olla välillä pitkä pinna työkaverin kanssa ja motivaatiota tehdä työtä.

Motivaation Henttonen uskoo löytävänsä kiinnostavan työn kautta, mutta pitkän pinnan kehittämisessä hänellä on vielä työtä.

Viikon aikana hän tutustui kiinteistöhuollon erilaisiin tehtäviin, kuten lehtipuhaltimen käyttöön ja kiinteistön sähköongelmaan.

Yhdeksäsluokkalaisen Sara Aberkanen tavoite on opiskella lääkäriksi. Katriina Laine / Yle

Tulevaisuuden työelämäopetusta

Vantaalla työelämäpainotteista opetusta kehittänyt Lehtikuusen koulun opinto-ohjaaja Kimmo Pekkanen kertoo, että työelämäpainotteinen opetus pohjautuu uuteen opetussuunnitelmaan.

– Työssäoppiminen tapahtuu tulevaisuudessa yhä enemmän niin, että oppilaat saavat etukäteen tutkittavaksi jonkun ongelman yrityksestä, ja sitten he menevät yhdessä ratkaisemaan sen työssäoppimisjaksolla, Pekkanen kuvailee.

Opinto-ohjaaja Kimmo Pekkanen uskoo, että työelämäopetuksen lisäämiselle on tarvetta yläkouluissa. Katriina Laine / Yle

Kehitteillä olevassa mallissa osa oppimisesta tapahtuu siis työpaikoilla, jonka uskotaan muun muassa kohottavan joidenkin nuorten koulunkäynnin motivaatiota, kun kaikki opiskelu ei tapahdukaan kirja kädessä.

– Tämä on hyvä hengähdystauko teoreettiseen yläkouluun, Mari Nilsen sanoo.

Hän näkee työssään nuoria, jotka rohkaistuvat ja innostuvat työntekemisestä.

– Työnantajan positiivinen palaute cv:ssä auttaa kesätöitä hakiessa, hän sanoo.

Lehtikuusen koulussa puolet oppilaista on maahanmuuttajataustaisista perheistä. Nilsen kertoo kahdesta vielä heikosti suomea puhuvasta nuoresta, kuinka he menivät opintojen innoittamana rohkeasti tapaamaan työnantajaa. Pojat saivat paikan.

– Tämä oli aivan loistavaa nähdä, Nilsen muistelee.

Työnantajat mukaan

Mari Nilsen kertoo tekevänsä töitä myös työpaikkojen eteen. Hän on tavannut vantaalaisia yrityksiä ja kertoo saaneensa myönteisen vastaanoton.

– Työnantajat ovat buukanneet työelämäviikot jo valmiiksi kalenteriinsa, Nilsen kehuu.

– Olen myös haastanut yrittäjätuttuni mukaan tähän ja kertonut, että nuoret ovat motivoituneita, kun he ovat itse hakeneet työelämäpainotteisiin opintoihin mukaan.

Mari Nielsen Katriina Laine / Yle

Ysiluokkalainen Valtteri Henttonen kertoo, että pääsi viime vuonna kaikkiin neljään paikkaan tutustumaan, joihin halusikin. Lisäksi hän kertoo saaneensa hyvää palautetta jokaiselta työnantajalta.

– Sain parhaat mahdolliset palautteet kaikista paitsi yhdestä työpaikasta, hän sanoo.

Työelämäpainotteinen opetus halutaan kaikkiin vantaalaiskouluihin

Vantaalla työelämäpainotteisia opintoja kehitetään siis yhä enemmän siihen suuntaan, että työssäoppimisen jaksolla voi hyödyntää koulussa opetettuja aineita, ja oppia lisää myös niitä.

– Moni saattaa koulussa sanoa, että en koskaan tarvitse ruotsia tai vaikkapa kemiaa, mutta työelämässä sitten saattaakin tarvita, sanoo työelämätaitoja opettava Mari Nilsen.

Tällä hetkellä työelämäpainotteista opetusta saa kahdeksassa vantaalaiskoulussa. Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo kertoo, että syksyllä 2019 opetusta saa kaikissa vantaalaisissa peruskoulujen yläasteilla. Tosin suunnitelma pitää vielä hyväksyä kaupungin budjetissa tänä syksynä.

Kaupunkia huolettaa opintonsa keskeyttävät nuoret

Työelämäpainotteisen opetuksen taustalla on muun muassa huoli suuresta määrästä ammattiopintojen keskeyttäneitä nuoria. Vantaalla jopa 17 prosenttia nuorista keskeytti ammatillisen koulutuksen vuonna 2017. Ja se on paljon, Ilkka Kalo sanoo.

Tilastokeskuksen tuorein valtakunnallinen tieto löytyy vuodelta 2015–2016 (siirryt toiseen palveluun). Silloin ammatillisen koulutuksen keskeytti kokonaan 6,5 prosenttia. Vertailun vuoksi, lukion keskeytti kokonaan valtakunnallisesti 1,4 prosenttia nuorista.

Tarve itsetuntemukseen, suunnitelmallisuuden kehittämiseen ja opiskelumotivaation parantamiseen on siis olemassa.

Ilkka Kalon mukaan työelämäpainotteisen opetuksen tavoitteena on taata kaikille vantaalaisnuorille jatko-opiskelupaikka ja tutkinto.

– Meillä on pieni marginaalinen joukko, joka ei saa peruskoulua suoritettua. Se on todella huono asia, hän sanoo.

– Haluamme, että kaikille meidän vantaalaisille nuorille saataisiin toisen asteen tutkinto, Kalo toteaa.

Tulevaisuuden työelämässä korostuu jatkuva uuden oppiminen

Työelämää Tampereen yliopistossa tutkivan Pasi Pyöriän mukaan on kolme keskeistä asiaa, jotka nuori tarvitsee tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tärkein niistä on joko ammatillinen tai korkeakoulututkinto. Pyöriä sanoo, että pelkän perusopetuksen varaan jäämisessä on todella suuria riskejä.

Tutkinnon lisäksi nuori tarvitsee hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, lähes ammatissa kuin ammatissa. Kolmanneksi asiaksi Pyöriä nimeää tietotekniset taidot. Tulevaisuudessa lähes joka ammatissa tarvitaan myös niitä.

Näiden lisäksi nuoren on hyvä varautua jatkuvaan uuden oppimiseen. Työelämä muuttuu koko ajan, joten omia tietotaitoja on päivitettävä jatkuvasti.

– Mutta suurin osa nuorista kyllä tulee löytämään paikkansa työelämästä, Pyöriä vakuuttaa.

– Kunhan vain asiallisesti hoitaa koulunsa ja hankkii tutkinnon, niin ennemmin tai myöhemmin nuori kyllä löytää oman paikkansa työelämästä Ja edessä on ihan vakaa työura useimmille, Pyöriä uskoo.