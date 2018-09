Häirikkö kuvasi nukkuvaa Tuure Boeliusta salaa kodin ikkunan läpi: “On raakaa tajuta, että joku oikeasti tahtoo satuttaa”

Tuure Boelius istuu levy-yhtiön nahkasohvalla Helsingissä, katsoo ikkunasta ulos merelle ja huokaisee.

– En ole aiemmin kertonut tätä missään, koska se on aika raffia, Boelius sanoo ja alkaa puhua.

Boelius tuli kaapista ulos YouTubeen lataamallaan videolla 15-vuotiaana. Vuonna 2017 hänet valittiin Vuoden homoksi.

Silti vielä vuosi sitten Boelius oli melkein kuin kuka tahansa 16-vuotias. Hän asui vanhempiensa luona Porissa, kävi yläkoulua ja teki tube-videoita.

– Ja sitten viime keväänä julkaisin kappaleen Lätkäjätkä-Ville, eikä mikään ollut kuin ennen, tubettamisesta musiikkiin laajentanut nuorukainen toteaa.

Tube-suosio kolminkertaistui, hän muutti Helsinkiin ja Boeliuksen kasvot päätyivät iltapäivälehtien kansiin.

– Aloin saada tappouhkauksia. On aika raakaa tajuta, että joku oikeasti tahtoo satuttaa minua ja suunnittelee sitä. Mutta sitten tapahtui se asia, jota en todellakaan osannut odottaa, Boelius toteaa ja kerää ajatuksiaan.

Joku seurasi häntä kotiin asti. Ikkunoihin koputeltiin, kotiovella käytiin, Boelius täsmentää.

"Joku oli ottanut kuvan kotini ikkunan läpi, verhojeni välistä. Se oli käännekohta, jota en unohda." Tuure Boelius

– Ja sitten yhtenä aamuna heräsin ja menin tarkistamaan sometilini. Joku oli lähettänyt minulle kuvan minusta nukkumassa sängyssäni. Joku oli ottanut kuvan kotini ikkunan läpi, verhojeni välistä. Se oli käännekohta, jota en unohda. Mietin vain, että eihän tämä ihan tervettä ole, Boelius kertoo.

Hän asui Helsingissä katutason asunnossa ja häiriköinnin jälkeen asunnon vaihtaminen tuntui pakolliselta.

– Jos haluaa tietää minusta enemmän, sen kun katsoo Tubesta. Kerron kyllä varsin avoimesta kaikesta. Tuntuu vähän liioitellulta, että joku seisoo ikkunani takana tirkistelemässä, minkä väriset bokserit minulla on ylläni, kun nukun. Kun yksityisyys ja kodin turva viedään, on pakko reagoida. Kun laskee päälle vielä tappouhkaukset, en vain voinut enää jäädä siihen asuntoon.

Lue myös:

Lätkäjätkä-kappaleella kohauttanut Tuure Boelius: Negatiivinen huomio oli rankkaa – "Välillä pelkään"

Kohubiisin julkaissut Tuure Boelius: Lätkäkulttuurissa on edelleen homosensuuria

Kesällä Boelius käveli kauppakeskukseen. Ostosreissusta ei tullut mitään.

– Fanit alkoivat kerääntyä ympärilleni niin, että järjestysmiehet joutuivat saattamaan minut kauppakeskuksesta ulos. Samantyyppinen härdelli tapahtui myös Linnanmäellä.

Boeliuksen haastattelu on sovittu levy-yhtiön toimistolle, koska laulaja on vasta saanut muuttonsa tehtyä ja kodin järjestys etsii vielä muotoaan.

– Kun lähdin mukaan musiikkibisnekseen, en tajunnut, mitä kaikkea julkisuus voi tuoda mukanaan. Ei tullut mieleenkään, että en esimerkiksi voisi asua enää katutasossa. Mutta eipä siinä. Sitten muutetaan niin korkealle, että kukaan ei pääse kuvaamaan minua kotona, Boelius sanoo ja virnistää.

Anni Tolonen

Yle Perjantai

Yle Perjantai jatkuu tällä viikolla uusin jaksoin. Ensimmäisessä jaksossa Fanittaminen on häiriötila vieraina nähdään ex-Tiktak, soolouraa tekevä Petra Gargano, tubettaja Pinja "Pinkku Pinsku" Sanaksenaho ja Pinjan äiti, tubettaja Jaana Sanaksenaho, laulaja-lauluntekijä, tulevaisuuden supertähti Mikko Harju, kuninkaallisuutta ihaileva rojalisti Markku Ellalla sekä fanitutkija Janne Poikolainen. Perjantai-dokkarissa We love Cheek nähdään Cheekin viimeinen keikkakesä kahden kiihkeän fanin Riinan ja Riikan näkökulmasta. Perjantai: Fanittaminen on häiriötila Yle TV1 14.9. klo 21.05. Lue lisää Perjantain jaksoista täältä.