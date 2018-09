Palkittu tislaamo uskoo, että suomalaisviskille on tilaa amerikkalaisten pöydissä – voitto kansainvälisessä kisassa voi vauhdittaa vientiä

Lahtelainen panimoyhtiö myöntää, ettei amerikkalaisilta viskimarkkinoilta ole helppo saada jalansijaa. Toisaalta ostovoima Yhdysvalloissa on niin suuri, että sinne kannattaa pyrkiä.

Tästä on kyse Lahtelainen Teerenpeli-yhtiö pyrkii USA:n markkinoille viskillään.

Yhtiön toimitusjohtajan mukaan Pohjois-Amerikassa olisi kysyntää myös pienille ulkomaisille viskimerkeille.

Teerenpeli toivoo, että tuotteiden menestys New Yorkissa on ponnahduslauta muihinkin osavaltioihin.

Lahtelainen panimoyhtiö Teerenpeli ottaa ensiaskelia Yhdysvaltain-viskimarkkinoilla. Yhtiö on saanut avattua maahantuontia USA:han: Lahdessa tislattua viskiä on myytävänä muutamissa kaupoissa sekä ravintoloissa New Yorkin osavaltiossa. Ensimmäiset lastit lähtivät viime keväänä.

Suomalaista alkoholia vietiin ylipäätään ulkomaille viime vuonna jo viidennes enemmän kuin vuosikymmenen alussa, yli 160 miljoonalla eurolla. Parhaiten maailmalla vetävät vodkat ja maustetut viinat. Väkeviä menee vientiin enemmän kuin suomalaiset itse niitä juovat, kertoi Yle maaliskuussa.

Kilpailu Yhdysvalloissa on tiukkaa. Maassa on omia, valtavia, kansainvälisiä bourbon-viskin valmistajia. Teerenpelin toimitusjohtaja Anssi Pyysingin mukaan Pohjois-Amerikan ostovoima on kuitenkin niin suuri, että siitä riittäisi siivu myös pienempien tuottajien niin kutsutuille craft-viskeille.

Pyysing myös kertoo single malt -viskien kasvattaneet viime vuosina markkinaosuuttaan Yhdysvalloissa. Menestyminen New Yorkissa voi olla ponnahduslauta myös muualle maahan.

– Muualla USA:ssa katsotaan kiivaasti, mikä menestyy New Yorkissa ja mikä Los Angelesissa. Muut osavaltiot poimivat siitä, että nämä ovat hyviä juttuja, Pyysing sanoo.

Mainetta ja kunniaa kilpailussa: "Tuntuu todella hyvältä"

Teerenpelin viski voitti vastikään kultaa kansainvälisessä New York World Wine & Spirits -kilpailussa New Yorkissa. Toimitusjohtaja Anssi Pyysing uskoo, että tieto voitosta lisää merkittävästi jälleenmyyjien kiinnostusta lahtelaisviskiä kohtaan.

– Tämä on ehdottomasti paras mitali, jonka olemme koskaan saaneet. New Yorkissa ja USA:ssa pärjääminen tuntuu todella hyvältä, Pyysing hehkuttaa.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiön viskeistä valtaosa myydään vielä Suomessa, mutta viennin osuus on merkittävä.

Tislaamossa vapaata kapasiteettia

Teerenpelin viskitislaamossa olisi kapasiteettia tuotannon lisäämiselle, ja tavoitteena on alun perinkin saada tuotteita vientiin.

Kovin nopeasti mahdolliseen kysynnän lisääntymiseen ei pystyttäisi reagoimaan, koska viskin kypsyminen ottaa aikansa. Valmius on silti olemassa.

– Pistetään vähän vauhtia lisää ja tehdään vähän tiiviimmin hommia, niin eiköhän tavara saada liikkumaan ja riittämään, tokaisee Teerenpelin Panimo & Tislaamon viskimestari Jaakko Joki.

Teerenpeli on valmistanut viskiä vuodesta 2002.

