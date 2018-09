Forumin tunnetuksi tehnyt Ajatar sulkee ovensa: "Harva yritys on pystynyt 66 vuotta myymään pelkästään naisten takkeja"

Ajatar teki myös Forumin tunnetuksi vuonna 1972 julkaistulla Ajatar on Forumissa -jinglellä.

Legendaarinen takkikauppa Ajatar lopettaa toimintansa Helsingissä yli kuuden vuosikymmenen jälkeen. Forum-ostoskeskuksessa sijaitseva liike aloitti toimintansa olympiavuonna 1952 ja iskostui suomalaisten muistiin myöhemmin tv-mainostensa tarttuvalla mainosjinglellä "Ajatar on Forumissa".

– Ajatar vuosien saatossa on nähnyt naisen irtautumisen kotiäidin roolista, tasa-arvoistuvan ja itsenäistyvän. Liike on tullut tunnetuksi ja saanut arvostusta. On ollut ilo ja kunnia olla mukana tarinassa, sanoo liikkeen nykyinen toimitusjohtaja Sari Ihatsu.

Ajatar on keskittynyt koko historiansa aikana laadukkaiden takkien ja asusteiden vähittäismyyntiin. Liikettä on pidetty tunnettuuden ja asiantuntemuksen perusteella jopa Suomen johtavana takkitalona.

Suurien vaatemyymäläketjujen rantautuessa Suomeen 90-luvulla, pieni liike alkoi kuitenkin jäädä jalkoihin.

– Tässä on takana iso rakennemuutos. Isoilla ketjuilla voi olla 200 liikettä, joista vain muutama on premium-paikoilla ja loput edullisemmilla liikepaikoilla. On aivan eri asia olla tällainen yhden toimipisteen liike näiden ketjujen rinnalla.

Uudet vuokraehdot olivat viimeinen niitti

Ihatsun mukaan isot ketjut pitkälti myös määräävät nykyään vuokratason esimerkiksi kauppakeskuksissa. Forumin uudet vuokraehdot eivät hänen mukaansa enää mahdollistaneet Ajattarelle kannattavaa liiketoimintaa.

– Sijainti Forumissa on ollut tärkeä osa liikkeen identiteettiä, eikä muutto ollut mielekäs ajatus.

Kaupan alalla tapahtuneen murroksen lisäksi myös talvet ovat muuttuneet menneistä vuosikymmenistä.

Ajatar on muun muassa myynyt turkistuotteita. Lehtikuva

Toistuvat leudot talvet ovat vähentäneet tarvetta lämpimille takeille ja turkistuotteille.

– Perinteiset talvialennusmyynnit alkavat nykyisin viimeistään joulun jälkeen ja mikäli kylmät ilmat tulevat vasta tammi-helmikuussa, kaikki tuotteet ovat jo alennusmyynnissä.

Yhtiön taloudellisesta alamäestä uutisoi pari vuotta sitten Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan takkikauppa on elänyt taloudellisesti vaikeita aikoja jo tovin.

”Markkinoilta selkeästi puuttuu jotain, kun me olemme lopettaneet”

Ajatar järjestää jäähyväismuotinäytöksen Forumissa syyskuun 20. päivänä. Liikkeen loppuunmyynti puolestaan alkaa jo tällä viikolla ja lopullisesti ovet sulkeutuvat alkuvuodesta 2019.

Ajattaren sisäänkäynti Forumissa nykypäivänä. Ajatar

Yritys on ollut Ihatsun perheen omistuksessa 1970-luvulta lähtien. Nykyinen toimitusjohtaja jättää tehtävänsä haikein mielin.

– Harva yritys on pystynyt 66 vuotta myymään pelkästään naisten takkeja, joten meillä on takana hieno tarina. Olo on tällä hetkellä sekä hyvin kiitollinen että helpottunut, kuvailee Ihatsu.

Ihatsun mukaan Helsingin katukuvasta poistuu liikkeen myötä monta laadukasta takkibrändiä.

– Kyllä markkinoilta selkeästi puuttuu jotain, kun me olemme lopettaneet.