Yli 3 000 vastustaa Heinävedelle suunniteltua grafiittikaivosta – Luostarit, luontoväki ja brittiyhtiö napit vastakkain

Tästä on kyse Brittiyhtiö Beowulf Mining kartoittaa Heinävedelle avolouhoksena toteutettavaa grafiittikaivosta.

Hanke on vasta malminetsintä- ja kartoitusvaiheessa.

Esiintymä on lähellä vesistöjä ja on herättänyt runsaasti paikallista vastarintaa.

Tuleeko Heinävedelle brittiyhtiön pyörittämä grafiittikaivos vai ei?

Tähän ei saatu vastausta tiistai-iltana Heinäveden kunnanvirastolla, vaikka Beowulf Mining -yhtiö jalkautui kuntaan vastaamaan kysymyksiin laajasti kiinnostaneessa tilaisuudessa.

Kuulolle olivat Heinäveden valtuutettujen lisäksi tulleet kaivosta vastustavan Pro Heinävesi -liikkeen ja luonnonsuojelijoiden johtohenkilöt, kunnanjohtaja sekä Lintulan ja Valamon luostarien johtajat.

Se kuultiin, että grafiittipitoista malmia on Heinäveden Aitolammen alueella arviolta 19 miljoonaa tonnia, ja yhtiö on saanut malminetsinnän tältä erää valmiiksi.

Kaivetaanko malmia koskaan ylös, kukaan ei vielä tiedä.

Beowulfin mukaan koko kysymys on vielä liian aikainen. Toimitusjohtaja Kurt Budgen mukaan hankekartoitus alkaa tänä syksynä, ja sen tuloksia odotetaan noin puolen vuoden kuluttua eli lopputalvesta tai alkukeväästä 2019.

– Kuuden kuukauden kuluttua meillä on enemmän vastauksia, Budge sanoi.

Kuntalaisaloite keräsi 3 000 nimeä

Brittiyhtiö jalkautui Heinävedelle hälventääkseen hankkeen ympärillä vellonutta keskustelua.

Grafiittimalmi on Heinävedellä herkässä paikassa vesistöjen keskellä. Kuntakeskus on linnuntietä parinkymmenen kilometrin päässä, mutta Lintulan nunnaluostari vain runsaat kolme kilometriä mahdollisesta kaivospaikasta.

Kaivos olisi avolouhos, sillä maan alle menemiseen esiintymä on todennäköisesti liian köyhä.

Kaivosta suunnitellaan Heinäveden Aitolammen tuntumaan. Esa Huuhko / Yle

Vastausten puuttumisesta huolimatta valtuustosalissa kuultiin kipakka parituntinen keskustelu, jota edelsi kaivosta vastustavan Pro Heinävesi -liikkeen oma tunnin tiedotustilaisuus.

Pro Heinävesi luovutti kunnan päättäjille yli 3 000 allekirjoitusta keränneen kuntalaisaloitteen. Allekirjoittajista 800 on paikallisia. Aloite on etenemässä valtuuston käsittelyyn. Aloitteessa vaaditaan, että Heinäveden kunta ryhtyisi kaikkiin mahdollisiin toimiin kaivoshankkeen estämiseksi.

Pro Heinävesi -liikkeen mukaan hanke uhkaa arvokasta, Saimaahan yhteydessä olevaa Heinäveden reittiä. Erityisesti liikettä huolettavat sivukivestä vapautuvat rikkiyhdisteet ja niiden mahdollinen liukeneminen vesiin sekä avolouhoksen pöly- ja meluhaitat.

– Tämä on korkean riskin hanke. Kunnan matkailuarvoissa on paljon pelissä, eikä niitä ole varaa menettää, liikkeen puheenjohtaja Jukka Leppänen sanoi.

Beowulf toimii Ruotsissa ja Suomessa, mutta sillä ei ole toimivia kaivoksia.

Yhtiöllä on yhdeksän suunnitteluvaiheessa olevaa hanketta, joista pisimmällä on Kallakin rautamalmikaivos Pohjois-Ruotsissa. Yhtiö on tehnyt viime vuodet paljon suhdetyötä Ruotsissa, sillä yhtiön aiempi johto sai paikalliset takajaloilleen.

Beowulf yrittää hälventää epäluuloa

Beowulfin ja valtuutettujen tapaaminen oli alun perin määrä järjestää suljettujen ovien takana, mutta vasta kokouspäivänä myös media päätettiin päästää paikalle.

Toimitusjohtaja Budge ja hänen suomalainen aisaparinsa Rasmus Blomqvist tekivät kaikkensa tyynnytelläkseen hankkeen herättämää vastarintaa.

– Meidän olisi täytynyt kertoa teille enemmän tästä hankkeesta jo aiemmin, Budge pahoitteli ja Blomqvist tulkkasi suomeksi.

– Mutta monet väitteet, jolla kaivosta on vastustettu, eivät perustu faktoihin. Meidän tavoitteenamme on kaivos, josta ei jää pysyvää vahinkoa ympäristöön, Budge jatkoi.

Budgen mukaan malminetsintä osoitti, että Aitolammen esiintymä on lupaava. Mutta hän tähdentää, että hanke on vasta aivan alkuvaiheessa. Nopeimmallakin aikataululla kaivosta voitaisiin Budgen mukaan alkaa perustaa vuosina 2021–2022.

Beowulf Mining toimitusjohtaja Kurt Budge. Esa Huuhko / Yle

Kaivoksen vastustajat eivät puheita purematta nielleet. Kaivoksen olemassaolo nähdään uhkana jo sinänsä, ja mahdollisten jätevesien pääseminen luontoon huolettaa.

– Hirveästi mitään uutta ei jäänyt käteen, sanoi Pro Heinäveden Leppänen tilaisuuden jälkeen.

Valtuutetuilla on edessään periaatekannan muodostaminen: toivottaako kunta edes hankkeen tervetulleeksi vai ei. Ellei, kunnan on pohdittava onko sillä ylipäätään keinoja hankkeen pysäyttämiseksi, jos se etenee.

Myös luostarit kaivosta vastaan

Oman mausteensa keitokseen tuo Lintulan ja Valamon ortodoksiluostarien sijainti kymmenen kilometrin säteellä grafiittiesiintymästä.

Valamon johtaja, arkkimandriitta Sergei esitti tilaisuudessaan luostarien yhteisen kannan, joka on tyrmäävä.

– Ymmärrämme että grafiittia tarvitaan, mutta grafiittikaivoksia ei pidä perustaa keskelle kauneinta luontoa. Onko Heinäveden kunnalla varaa menettää luostarinsa, joista se on tunnettu Suomessa ja maailmanlaajuisesti?

Sekä Beowulfin että kuntapäättäjien työ asiassa jatkuu välittömästi.