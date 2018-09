Herätys: Helsinki kasvaa rannoille, autokauppa käy kuumana, sää on tuulista ja sateista

Eteläisimpään Helsinkiin kuuluva Hernesaari kokee tulevaisuudessa muodonmuutoksen

Julkinen sauna Löyly oli vasta alkulämmittelyä. Eteläisimpään Helsinkiin kuuluva Hernesaari kokee tulevina vuosina suuren muodonmuutoksen, sillä sinne esimerkiksi rakennetaan asuntoja tuhansille ihmisille.

Autokauppa käy nyt kuumana – Ota huomioon ainakin nämä vinkit miettiessäsi ostopäätöstä

Uusia autoja myydään tällä hetkellä ennätyksellisen paljon. Kysyimme Autotuojat ja –teollisuus ry:ltä, mitä uuden auton ostajan olisi hyvä tietää. Ja onko nyt ylipäätään oikea hetki ostaa uusi auto?

Markku Ulander / Lehtikuva

Luulitko tietäväsi, miten flunssa tarttuu?

Nuhaa, yskää ja kuumetta. Syksy on flunssavirusten kulta-aikaa ja sen oireista kärsii joskus jokainen.

Harva kuitenkin tietää, että virukset löytävät tiensä elimistöön silmien kautta ja flunssaa aiheuttaa yli 150 erilaista virusta. Lue neljä yllättävää faktaa flunssatartunnoista.

Ismo Pekkarinen / AOP

EU-parlamentti äänestää tekijänoikeusdirektiivin uudistuksesta – kuihtuuko some?

EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa tekijänoikeusdirektiivin uudistuksesta, joka on herättänyt laajaa kritiikkiä. Uudistuksen vastustajien mielestä se avaa mahdollisuuden internetiin ladattavan aineiston automaattiselle suodattamiselle nykyistä huomattavasti laajemmassa mitassa. Uudistuksen tukijoiden mielestä se parantaa tekijänoikeuksien haltijoiden kuten artistien tai kustantajien mahdollisuuksia saada korvausta teostensa käytöstä.

Tiina Jutila / Yle

Brasilian presidentinvaaleissa kuohuu taas: Ennakkosuosikin tilalle uusi ehdokas

Etelä-Amerikan suurvallan presidenttikilvassa riittää käänteitä. Vaalien ennakkosuosikki, entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva luopuu ehdokkuudestaan ja tilalle astuu Sao Paolon kaupungin entinen pormestari Fernando Haddad. Brasilian vaalituomioistuin ei ole sallinut Lulan ehdokkuutta korruptio- ja rahanpesutuomioiden vuoksi. Lulalle istuu 12 vuoden tuomiota vankilassa. toista suosittua ehdokasta puukotettiin vaalitilaisuudessa.

Fernando Haddad Fernando Bizerra / EPA

Sää on tuulista sekä sateista

Suomen yli liikkuu keskiviikkona sateita ja iltapäivällä sadetta tulee suuressa osassa maata. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan runsaimmat sateet saadaan maan keski- ja itäosissa. Etelässä on päivällä tilapäisesti poutaisempaa, samoin Länsi-Lapissa. Tuuli on puuskaista varsinkin etelä- ja keskiosassa maata. Voimakkaasta tuulesta on varoituksia

Yle

