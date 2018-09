Amerin urheilubisnes kiinalaisten ostoslistalla – Jättikauppa vielä täysin auki, tästä olisi kyse

Suomen menestynein tennispelaaja Jarkko Nieminen pelasi ammattilaisurallaan Amerin omistaman Wilsonin varusteilla. Kuva on Niemisen jäähyväisottelusta vuodelta 2015.

Suomalainen urheilualan pörssiyhtiö Amer Sports nousi otsikoihin, kun uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun)skuuppasi yrityksen olevan kiinalaisten ostohalujen kohteena.

Amer vahvisti, että sitä on lähestytty "alustavalla kiinnostuksen osoituksella".

Käytännössä kauppa on vielä täysin epävarmalla pohjalla: sitovaa tarjousta ei ole jätetty, rahoitus on auki ja ratkaisevat päätökset tekemättä osapuolien ylimmässä johdossa.

Toteutuessaan kauppa olisi kuitenkin jättimäinen Suomen mittapuulla: Kiinalainen yritysrypäs maksaisi Amerista 4,7 miljardia euroa.

Konsortioon kuuluvat Kiinan johtava urheilualan yritys Anta Sports Products sekä kiinalainen yritysostoihin erikoistunut pääomasijoitusyhtiö FountainVest Partners.

Yle kokosi neljä kysymystä ja vastausta kauppaan liittyen.

1. Mikä ihme on Anta Sports Products?

Yritys on Kiinan suurin urheiluvarusteiden valmistaja. Vuonna 1991 perustettu firma tunnettiin alun perin urheilukengistään.

Tätä nykyä tuotepaletti kattaa monipuolisesti vaatteet sekä urheiluvälineet kuluttajille ja ammattiurheilijoille.

Anta on myös jättimäinen urheilukauppojen ketju, jolla on 11 000 liikettä eri puolilla Kiinaa. Omia työntekijöitä sillä on liki 19 000.

Anta on kasvanut kymmenessä vuodessa valtavan nopeasti. Liikevaihto oli viime vuoden vuosikertomuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan 2,3 miljardia euroa, josta kertyi voittoa osakkeenomistajille noin 400 miljoonaa euroa.

Bloombergin mukaan yrityksen markkina-arvo on yli 11 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi: Amer Sportsin markkina-arvo oli torstain osakekurssilla vajaat neljä miljardia euroa.

Amer omistaa myös pyöräilymerkki Mavicin. Suomalaiset maantiepyöräilijät tuntevat hyvin esimerkiksi Mavicin kiekot. Gero Breloer / EPA

2. Miksi kiinalaiskilpailija on kiinnostunut Amerista?

Antalla on kokemusta kansainvälisistä tuotemerkeistä, sillä se osti oikeudet, alun perin italialaiseen, Filaan jo vuonna 2009.

Tätä nykyä eteläkorealaisomistuksessa oleva Fila tunnetaan ennen kaikkea urheilukengistään.

Jo pari vuotta sitten Anta kertoi pyrkivänsä ostamaan kansainvälisiä urheilubrändejä tyydyttääkseen Kiinan kasvavan keskiluokan kulutustarpeet.

Vaurastumisen myötä kiinalaiset ovat aiempaa terveystietoisempia ja kiinnostuneempia liikunnallisesta elämäntavasta, kertoi Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Amer Sports omistaa Antan näkökulmasta liudan houkuttavia ja kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä.

Bränditalon omaisuutta ovat esimerkiksi talviurheiluun erikoistuneet Atomic ja Salomon sekä tennismailoista ja koripalloista tunnettu Wilson.

Samalla Anta saisi tukevan jalansijan Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Taustalla vaikuttavat todennäköisesti myös Pekingin talviolympialaiset vuonna 2022. Tapahtuma tuo valtavan määrän näkyvyyttä televisiokuviin pääseville tuotemerkeille.

Taustatukea tulee Kiinan keskusjohdolta, jolla on kova hööki tehdä Kiinasta urheilun suurvalta yhä useammassa lajissa.

3. Miten Amer Sports suhtautuu tarjoukseen?

Tätä ei vielä tiedetä, koska Amerin hallitus ottaa kantaa vasta viralliseen ostotarjoukseen, jota ei ole siis tullut.

Amer Sports lähetti keskiviikkona Bloombergin uutisen jälkeen kaksi tiedotetta, joissa yhtiö vahvisti kiinalaisyhtiön kiinnostuksen (siirryt toiseen palveluun)sekä ostotunnustelussa esitetyn hinnan (siirryt toiseen palveluun), 40 euroa per osake.

Amer Sportsin mukaan yhtiö ei käy neuvotteluita ostajaehdokkaiden kanssa, eikä ole tehnyt päätöksiä tunnustelun johdosta.

Tiedotteissa myös painotettiin, että mahdollinen ostotarjous sisältäisi molemmin puolin useita ehtoja, jotka pitäisi täyttää.

4. Miten tieto on otettu vastaan markkinoilla?

Tiistaina Amer Sportsin osakekurssi harppasi jättiloikan Helsingin pörssissä. Ylimmillään osakkeen hinta nousi 37,5 euroon.

Kurssiralli kertoi siitä, että sijoittajat pitivät kiinalaisten ostajaehdokkaiden väläyttämää kauppahintaa Amerista kovana.

Tänään keskiviikkona Amerin osakkeen arvo on ollut hienoisessa laskussa, mikä kuvastanee sijoittajien epäuskoa kaupan toteutumiseen.

Yrityksen osakkeet ovat kuitenkin olleet edelleen Helsingin pörssin vaihdetuimpien listalla.

Suomessa analyytikot ovat pitäneet kauppahintaa korkeana. Esimerkiksi Kauppalehden (siirryt toiseen palveluun)analyytikon Ari Rajalan mukaan mukaan tarjous olisi niin hyvä, että Amerin omistajien ei kannattaisi siitä kieltäytyä.

Kiinassa sijoittajat suhtautuvat kauppaan skeptisesti. Anta Sportsin osake oli tuntuvassa kymmenen prosentin luisussa Hong Kongin pörssissä.

Mahdollista yritysostoa voisi mutkistaa myös Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota. Osa Amerin brändeistä kun on tanakasti amerikkalaisia, kuten Wilson.