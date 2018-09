Elinkeinoelämä: Venatorin tehtaan sulkeminen on iso kriisi Porille

Tästä on kyse Satakunnan kauppakamarin mielestä Venatorin tehtaan sulkeminen on Porin seudulle kriisi.

Kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore kaipaa nopeita toimia työntekijöiden tilanteen helpottamiseksi.

Porin kaupunki on jo vaatinut valtiovaltaa mukaan auttamaan.

Porin seudun elinkeinoelämä toivoo nopeita toimia Meri-Porin pigmenttitehtaan sulkemisen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

Venator ilmoitti keskiviikkona, että se aikoo lopettaa titaanidioksidia valmistavan tehtaan vuoteen 2021 mennessä. Tehdas vaurioitui pahoin tulipalossa tammikuussa 2017.

Suuri vaikutus

Suoraan työpaikkansa menettää 450 ihmistä. Kokonaisvaikutus alueen teollisuuteen ja palveluihin on paljon suurempi.

– Lopettamisella on paljon kerrannaisvaikutuksia materiaalivirtojen, logistiikan ja tämäntyylisten kautta. Menetys on todella iso. Venator on ollut myös tärkeä aluetta kehittävä kumppani, jota ajatellen on tehty isoja ratkaisuja, ei vähimpänä LNG-kaasuratkaisu, Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore sanoo.

Nore toteaa, että tehtaan lopettamisessa on Porin seudun kannalta kyse kriisistä. Kauppakamarin mielestä työntekijöiden koulutukseen ja uusien työpaikkojen kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota nopeasti.

Nopeita ratkaisuja kaivataan

Prosessiteollisuuden erikoistunutta henkilökuntaa on hankala siirtää nopeasti uusiin työpaikkoihin, vaikka Satakunnassa ja koko Lounais-Suomessa on työvoimapulaa teollisuusalan osaajista. Nousukausi saattaa silti helpottaa uusien työpaikkojen löytämistä.

– Suomessa on harjoiteltu toimintaa kriisitilanteissa Nokian ajoista asti. Kun iso yksikkö lopettaa, tarvitaan vahvoja ja nopeita toimenpiteitä, Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore sanoo.

Pori vaatii tukea

Toimitusjohtaja Nore pitää hyvänä asiana, että tehtaan lopettaminen ei tapahdu aivan yhtäkkiä vaan siirtymäaikaa on joitakin vuosia. Vielä ei kuitenkaan pystytä arvioimaan kaikkia seurannaisvaikutuksia.

– Varmasti tulee piilovaikutuksia, jotka huomataan vasta ajan kanssa. Aika hurja tilanne: tulipalokriisin takia joudutaan tällaiseen tilanteeseen, Nore sanoo.

Porin kaupunki on ottanut yhteyttä valtiovarainministeri Petteri Orpoon (kok.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilään (kesk.) Venatorin tehtaan lopettamisen takia.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) katsovat, että Venator on pettänyt pahasti lupauksensa korjata tehdas toimintakuntoon. Tammikuun 2017 tulipalon jälkeen tehtaan johto vakuutti, että tuotantolaitos palautetaan entiseen loistoonsa.

Vuosikymmenten historia

Meri-Porin pigmenttitehtaan perusti valtionyhtiö Vuorikemia vuonna 1957. Tehdas sijaitsee lähellä Yyterin kuuluisia uimarantoja.

Teollisuuslaitos on ollut vuosien varrella myös Kemiran, Sachtlebenin ja Huntsmanin omistuksessa. Huntsman omistaa edelleen merkittävän osan Venatorista.

Tehdas tuli kuuluisaksi 1970–80-luvulla, kun sen purkuputken lähistöltä Selkämereltä kalastettiin yksisilmäisiä silakoita. Ympäristölainsäädännön kiristyminen ja uudet puhdistustekniikat paransivat lopulta merkittävästi ympäristön tilaa.