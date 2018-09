Etla: Maahanmuuttajien yrittäjyys lisääntynyt, työllistymisvaikeudet ajavat perustamaan oman firman

Ulkomaalaistaustaisten yrittäjien lukumäärä on huomattavasti lisääntynyt viime vuosina Suomessa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuore tutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Etlan mukaan maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä nousi lähes 90 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten yrittäjien määrä lisääntyi 92 prosenttia vuosina 2006–2014

Tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä on eniten Uudellamaalla, missä maahanmuuttajien osuus väestöstä on korkein. Etlan tutkija Paolo Fornaron mukaan työllisyystilanteella ja yrittäjien määrällä on yhteys keskenään.

– Yrittäjäksi ryhdytään jossain määrin väkisin. Kun työmarkkinat eivät muutoin työllistä, jää jäljelle yrittäjyys, Fornaro sanoo.

Yleisimmin yrittäjiksi ryhtyvät maahanmuuttajat perustavat oman ravintolan tai jonkin muun palvelualan yrityksen. Harvinaisempaa on, että maahanmuuttaja perustaa rakennusliikkeen tai valmistavan teollisuuden yrityksen.

Tutkimuksen mukaan kantasuomalaisten yrittäjien tulotaso on korkeampi kuin maahanmuuttajataustaisten yrittäjien. Tämä johtuu lähinnä toimialakohtaisista eroista ja siitä, että maahanmuuttajien yritykset ovat tyypillisesti pieniä.