Eläköitynyt hinta-asiantuntija: Viljasadosta tuli kelpo tili kohonneen hinnan takia – MTK: Viljelijät myivät satonsa ennakkoon lopullista hintaa halvemmalla

Vuoden viljasato on arvoltaan kokonaisuudessaan parempi kuin pariin vuoteen, arvioi Tilastokeskuksen eläkkeellä oleva hinta-asiantuntija Ilkka Lehtinen.

Hän kirjoittaa Tilastokeskuksen sivuilla julkaistussa blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että vaikka tämän vuoden viljasato on edellisvuosia pienempi, niin sadon arvo tulee olemaan hyvän hinnan vuoksi lähes 10 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Vielä heinäkuun lopussa kuluvan vuoden viljasato näytti vuosituhannen surkeimmalta.

Yle Radio Suomen päivän haastattelema Lehtinen totesi, että kilomääräisesti viljaa tuli 2,7 miljardia kiloa, mikä on noin 25 prosenttia vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena.

– Viljan tuottajahinta on noussut nyt keskimäärin yli 40 prosenttia. Eli se on aika hurjassa nousussa ollut. Tämän yhtälön lopputuloksena on se, että lopullinen tili ei ole sen huonompi, Lehtinen sanoi.

Lehtinen käytti laskelmissaan yhden suuren viljaa ostavan yrityksen päivän hintaa, koska tarjolla ei ollut virallisia tilastoja syyskuun hinnoista.

Lehtinen kirjoitti blogissaan, että pienempi sato on laadukasta ja sadosta tavallista suurempi osa menee arvokkaaksi leipäviljaksi. Hän lisäsi radiohaastattelussa, että tästä huolimatta leivän kuluttajahinnoissa on vain puolentoista prosentin korotuspaine.

Yle Radio Suomen päivä kertoi soittaneensa myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton eli MTK:n vilja-asiamies Max Schulmanille, jonka mukaan viljelijät myyvät suuren osan sadostaan jo ennakkoon.

Schulmanin mukaan viljelijät myivät tällä kertaa saton huomattavasti lopullista hintaa halvemmalla, koska sadon pienuudesta johtuen kohonneeseen hintaan ei riittänyt enää myytävää.

Lisäksi Schulman oli kertonut, että normaalivuonna tuottajalle maksettavaa ylimääräistä laatulisää ei nyt makseta.