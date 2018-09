Tanskan kruununprinsessa Mary Suomessa: tapasi päiväkotilapsia ja osallistui seminaariin – katso kuvat Helsingin vierailulta

Tanskan kruununprinsessa Mary saapui tänään kaksipäiväiselle vierailulle Suomeen.

Kruununprinsessaa olivat vastaanottamassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Tanska tunnusti virallisesti Suomen itsenäisyyden. Kruununprinsessan vierailu on kunnianosoitus merkkitapahtumalle.

Kruununprinsessa osallistui Helsingin kaupungintalolla järjestettävään Urban Solutions in the Nordics -seminaariin, jonka aiheena on kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen. Hän myös kirjoitti nimensä kaupungintalon vieraskirjaan.

Kuninkaallista tervetulleeksi Helsinkiin toivottivat myös ryhmäperhepäiväkoti Karpalon lapset sekä esikoululaiset pohjoismaiden vanhimmasta kunnallisesta päiväkodista Onnelasta.

Kaupungintalon seminaarin jälkeen kruununprinsessa lounastaa eduskunnassa puhemies Paula Risikon kanssa ja tutustuu Stora Enson pääkonttoriin. Tämän jälkeen kruununprinsessa osallistuu Tanskan Suomen suurlähettilään virka-asunnossa järjestettävään tanskalaista elintarviketuotantoa ja uuden aallon pohjoismaista gastronomiaa esittelevään media- ja sidosryhmätapahtumaan.

Torstai-iltana kruununprinsessa osallistuu vielä juhlaillalliselle Finlandia-talolla.

Perjantaina kruununprinsessa siirtyy delegaationsa kanssa Turkuun, jossa häntä emännöi kaupunginjohtaja Minna Arve.