Tiedätkö, kuka vaikuttaa lätkäsuosikkisi taustalla? Yle selvitti kaikkien liigajoukkueiden hallitusten kokoonpanot

Liigajoukkueiden hallituksissa on runsaasti liikemiehiä, kymmenkunta entistä liigatason jääkiekkoilijaa ja vain kaksi naista.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin. Voit siirtyä tästä lukemaan suoraan joukkuettasi koskevan osion: Valitse joukkue

Miesten jääkiekon SM-liigajoukkueiden hallitukset ovat vahvasti miesvoittoisia. 15 joukkueen 83 hallitusjäsenestä vain kaksi on naisia: Tapparan Sirkka Hagman ja JYPin Sari Rito. Molemmat heistä kuuluvat myös joukkueidensa omistajiin.

Yle selvitti kaikkien 15 liigajoukkueen hallitusten jäsenten taustat ja sidonnaisuudet. Suurin osa jäsenistä on liikemiehiä, joille liigajoukkueen hallituksessa istuminen ei ole ainoa luottamustoimi.

Voit siirtyä suoraan oman joukkueesi tietoihin yllä olevasta pudotusvalikosta tai tankata kaikkien joukkueiden tiedot alta löytyvästä listasta.

HIFK

Pelaajabudjetti 3,25 miljoonaa euroa

Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Jukka Valtanen

Korvasi potkut saaneen Pentti Matikaisen vuonna 2008, kun HIFK oli konkurssin partaalla. Toimii myös Jääkiekkoliiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana. On työskennellyt aiemmin Elisassa ja Lorealilla.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Everi

On ollut mukana kehittämässä jääkiekon mestarien liigaa CHL:ää ja on myös CHL:n hallituksen jäsen. Puuhannut monitoimiareenaa Helsinkiin, Turkuun, Jyväskylään ja Ouluun.

Leo Bensky

Maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavan perheyritys Oy Anglo-Nordic Ab toimitusjohtaja. Tuli HIFK:hon sijoittajaksi vuonna 2008 seuran talousahdingon aikana, kun HIFK järjesti osakeannin.

Gustaf Björnberg

Tuli myös HIFK:n omistajaksi seuran kannalta surkeana vuonna 2008. Metsäteollisuusyhtiö Myllykosken (sittemmin myyty UPM:lle) omistajasuvun perijä.

Alexander Lindholm

Otava-konsernin toimitusjohtaja. Alma Media Oyj:n hallituksen jäsen.

Kaj Swanljung

Pikakuljetusyritys TNT Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Ammatiltaan asianajaja, joka on mukana useiden yritysten hallituksissa, esimerkiksi naantalilainen alkoholijuomiin keskittynyt Brinkhall Sparkling Oy.

Harri Tuohimaa

Handelsbanken Rahoitus Oyj:n toimitusjohtaja. Entinen jääkiekkoilija, joka on edustanut SM-liigassa Lukkoa ja HIFK:ta sekä Suomea Sarajevon olympialaisissa.

HPK

Pelaajabudjetti 1,75 miljoonaa euroa

Liikevaihto 5,37 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Antti Toivanen

Työskennellyt aikaisemmin muun muassa kiinteistönvälittäjänä ja yritysrahoituspäällikkönä.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vihervuori

Ollut pitkään HPK-edustusjääkiekko ry:n hallituksessa. Ollut Hämeen Sanomien toimitusjohtaja.

Jyrki Louhi

Pelaajaurallaan HPK:n seuraikoni, jonka pelipaita on nostettu Hämeenlinnan jäähallin kattoon. KPMG:n erityisasiantuntija urheilujuridiikassa ja -verotuksessa.

Mika Koskinen

Länsi-Auton aluejohtaja.

Mika Uutela

Rakennussaneerausyhtiö MV Maalaus Oy:n toimitusjohtaja.

Tapio Vekka

Hallituksen puheenjohtaja ja toinen omistaja Vekka Liikenteessä. Kiinteistö- ja ruokapalveluita tarjoavan Tekmen toimitusjohtaja. Ollut aiemmin myös Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Ilves

Pelaajabudjetti 2 miljoonaa euroa

Liikevaihto 5,4 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Risto Jalo

Entinen liigapelaaja, joka on Ilveksen toimitusjohtaja jo toistamiseen. Autonvuokrausyritys Noble Team Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Seppä

Entinen SM-liiga- ja NHL-pelaaja. Asuu Savonlinnan Kerimäellä, jossa toimii lammastilansa Herttualan toimitusjohtajana.

Timur Kärki

Ohjelmistoyritysten Gofore ja Erofog Oy toimitusjohtaja.

Esa Ranta-aho

Belgiassa hevostalli ER-horsea pyörittävä toimitusjohtaja.

Markku Pekkola

Työskentelee talous- ja palkkahallinnon asiantuntijana Accountorissa ja istuu myös yhtiön hallituksessa.

Mikkelin Jukurit

Pelaajabudjetti 1,5 miljoonaa euroa

Liikevaihto 3,36 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Tuomas Muotka

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kalevankankaan Areena Oy:ssa, jonka toimialaa on tapahtumien järjestäminen Jukurien kotihallilla Kalevankankaan jäähallilla. On myös jäähallilla toimivan Heimoravintolat Oy:n toimitusjohtaja. Pelannut Jukureissa juniorina.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka

Suomen jääkiekkoliiton hallituksen varapuheenjohtaja, toiminut myös Mestiksen puheenjohtajana. Toivakan suku on vaikuttanut Mikkelin yrityselämässä jo yli sata vuotta. Suku on ollut mukana muun muassa kauppakeskus Akselissa ja Mikkelin toriparkissa sekä vaikuttaneet kunnallispolitiikassa. Toivakan suvun omistama A. Toivakka Oy on yksi Keskon suurimmista osakkeenomistajista.

Jukka Ahokas

Mikkelin kaupunkilehden toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi toimii monella toimialalla pelaavan JLV Investin toimitusjohtajana. Yrityksen toimialoiksi on ilmoitettu muun muassa lehtien julkaisutoiminta, mainostoimistopalveluiden tuottaminen ja kiinteistöjen omistaminen.

Reijo Björkman

On mukana Kalevankankaan Areenan ja Heimoravintoloiden hallituksissa. Vakuutusmeklari Meklaritalo-yrityksessä.

Jyrki Larvanto

Mikkeliläisen Kantolan Rengas Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja. Yritys kuuluu Rengas Center -ketjuun. Osti Kantolan Renkaan koko osakekannan vuonna 2005.

Kai Simola

Toimitusjohtaja putki-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja erikoisurakointia tarjoavassa Star Expert Oy -yrityksessä. Sai vuonna 2015 Mikkelin kaupungin vuoden yrityspalkinnon.

Heikki Viitikko

Osti viime vuonna Jukureista 28 prosenttia. Kiinteistösijoittaja. Estate Oy -nimisen yrityksen toimitusjohtaja.

JYP

Pelaajabudjetti 2,4 miljoonaa euroa

Liikevaihto 8,2 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Aku Vallenius

Jypin entinen pelaaja. Koiranruoka ja -tarvikeyritys Ryrys Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Jypin akatemiajoukkue D Teamin toimitusjohtaja, Jyväskylän Jäähalli Oyn hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Seppänen

Toimii hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana yli kymmenessä kiinteistöosakeyhtiössä. Hallitusjäsenyyksiä lukuisssa muissakin eri alan firmoja. Seppäsellä on ollut sormensa pelissä Jypin kohdalla joko toimitusjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan roolissa parikymmentä vuotta. Aiemmin hän oli koko Jypin suurin yksittäinen omistaja.

Pekka Harvia

Kuuluu Harvian saunasukuun. Paikka sekä vene- ja konekauppaan keskittyvän Jyväs-Marinen että uutta liikuntakeskusta Jyväskylään valmistelevan Jyväskylän Hippoksen kehitys Oyn hallituksessa.

Heimo Viinanen

On myös Jyväs-Marinen ja Jyväskylän Hippoksen kehitys Oyn hallituksessa, sekä kirjanpainoalan yritys Grano Oyn hallituksessa.

Sari Rito

Jypin hallituksen ainoa nainen. On myös kiinteistösijoitusyritys Rito Oyn toimitusjohtaja. Yritys toimi vaatealalla vuoteen 1998 saakka.

Anssi Lyytinen

Optikkoalalla. Toimii Dioptiria Oyn ja Virlans Oyn toimitusjohtajana.

Esa Polas

Istuu lukuisten asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa. On puheenjohtaja kolmen eri alan yrityksen hallituksissa, muun muassa kuljetuspalveluita ja autokauppaa.

Kalpa

Pelaajabudjetti 1,9 miljoonaa euroa

Liikevaihto 6,9 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Toni Saksman

Nostettiin toimitusjohtajaksi tappiollisen kauden 2012–2013 päätteeksi. Työskennellyt aiemmin tilitoimisto Pretax Kuopio Oyn toimitusjohtajana. Osakas ja hallituksen jäsen konsulttiyritys Javeco Oyssa, jossa työskentele konsulttina.

Hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen

Vuoden 2017 liikemies, entinen Mustin ja Mirrin toimitusjohtaja.

Kyösti Karhunen

Kuopiolaisen tavarataloketju Carlsonin toimitusjohtaja.

Mikko Kuparinen

Jääkiekkoliiton liittohallituksen jäsen ja Juniori-Kalpa ryn puheenjohtaja. Sijoittaja, sijoitusyhtiö Canelcon Capital Oyn toimitusjohtaja.

Markus Pohjonen

Rakennusbisneksessä mukana. Toimitusjohtaja kahdessa eri kuopiolaisessa rakennusfirmassa. Puheenjohtajana useissa taloyhtiöissä Kuopiossa. Kuopion vuoden nuori yrittäjä 2013.

Jarmo Vidgrén

Omistaa veljiensä kanssa metsäkoneyhtiö Ponssen ja toimii yrityksen myynti- ja markkinointijohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä. Ponsse on tukenut Kalpaa vuodesta 2004 asti.

KOOKOO

Pelaajabudjetti 1,7 miljoonaa euroa

Liikevaihto 4,94 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Sakari Välimaa

Kiekkoillut I-divisioonan joukkueessa Kotkan Titaanit ja toiminut myös joukkueen toiminnanjohtajana. Ollut aiemmin myös TPS:n myyntipäällikkönä.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Pulkkinen

Microsoftin johtoryhmässä liiketoimintajohtajana.

Heikki Hietala

Yrittäjä muun muassa hallitilaa vuokraavassa Tehovarastot -yrityksessä.

Jouni Mankki

Töissä rakennusalan yritys Swecossa.

Pulla Peltola

Leipomoalan yrittäjä. Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen (sit.).

Pahto Ruohtula

KooKoon suurin yksittäinen omistaja - omistaa noin 19 prosenttia. Perustanut majoitusalan yritys Suomen Majoitusmestarit, jonka myi viime vuonna.

Mika Turkki

Puhelinpalveluita myyvän FIN Kotimaan Puhelinpalvelut Oyn omistajia.

Oulun Kärpät

Pelaajabudjetti 3,2 miljoonaa euroa

Liikevaihto 15,8 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Tommi Virkkunen

Oli Kärppien hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010 saakka. Toimitusjohtaja myös kahdessa Kärpät -konsernin tytäryhtiössä: musiikkifestivaaleja järjestävä Qstock Oy ja työvoimaa vuokraava Työtahti Oy.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Kontsas

Oulun kaupungin riskienhallintapäällikkö. Jääkiekkotapahtumajärjestäjä Glacies Oyn, Raksilan Harjoitushalli ja Raksilan Tekojääkentän Katsomo ky hallitusten jäsen, Työtahti Oyn hallituksen puheenjohtaja.

Petri Harju

Rakennuttajatoimisto Promenin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen ja Pohjoisen panimo Maistila Oyn hallituksen jäsen.

Jari Pirinen

RSM Finland Recoveryn toimitusjohtaja. Työskennellyt ennen Finnveralla ja Pohjolan Osuuspankissa. Koneiden myynti- ja vuokrafirma Realmachinery Oyn hallituksen puheenjohtaja.

Arto Yli-Martimo

Kuuluu Osuuspankin hallintoneuvostoon. Metalliteollisuudessa Mectalent Oyn hallituksen jäsen ja liikkeenjohdon konsultointia tekevän Asylum Oyn hallituksen puheenjohtaja.

Rauman Lukko

Pelaajabudjetti 2,6 miljoonaa euroa

Liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Timo Rajala

Inisinööri, työskennellyt muun muassa Elisalla.

Hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi

Liigan hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtaja myös Logistikas Oyssä ja Olderman Oyssa. Jälkimmäisessä myös toimitusjohtajana, samoin Rautarukkanen Oyssä. Hallituksen jäsen myös Rauman satamayhtiö Rauma Marine Constructionsissa.

Rami Aarikka

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja.

Veli-Matti Lanne

Contineo Oyn toimitusjohtaja. Contineo omistaa muun muassa RTK-Palvelun ja RTK-Henkilöstöpalvelun, jotka kuuluvat Lukon kanssa samaan konserniin. Suurin osa Lukon rahoituksesta tulee juuri RTK:lta. Lanne on myös RTK Henkilöstöpalvelun hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen myös neljässä muussa yrityksessä.

Mika Marttila

Osuuskauppa Keulan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Janne Mokka

Ydinjätehuollon asiantuntijayritys Posiva Oyn toimitusjohtaja. Entinen ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voiman (TVO) tuotantojohtaja.

Esa Tommila

Entinen Lukon pelaaja. Hallituksen jäsen Lukon junioriareena Tuki-Areena Oyssä.

Lahden Pelicans

Pelaajabudjetti 1,75 miljoonaa euroa

Liikevaihto 7,22 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolu

Työskennellyt Pelicansissa vuodesta 2004, muun muassa markkinointijohtajana. Pelannut Pelicansissa 57 Liiga-ottelua kaudella 1999-2000.

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Matikainen

Entinen pelaaja ja valmentaja, joka valmensi Suomen maajoukkueen vuonna 1988 olympialaisissa hopealle.

Pasi Nurminen

Pelicansin suurin omistaja: omistusosuus yli 70 prosenttia. Entinen maalivahti, joka on pelannut Liigan ja maajoukkueen lisäksi NHL:ssä. Kuuluu myös Pelicansin valmennustiimiin.

Tommi Kurkaa

Asfaltointiyritys Iskuasfaltin toimitusjohtaja ja Pelicansin pienomistaja.

Juho Ruoti

Toimitusjohtaja linja-autoalan perheyritys Reissu-Ruoti Oyssa. Pelicansin pienomistaja.

Simo Santapukki

Apulanta-yhtyeen rumpali, toinen omistaja Apulanta Oysta. Omistaa myös kiinteistöjä Lahdessa.

SaiPa

Pelaajabudjetti 2 miljoonaa euroa

Liikevaihto 5,45 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Jussi Markkanen

Entinen Liiga- ja NHL-pelaaja. Omistaa SaiPasta noin 19 prosenttia.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Tersa

Omistaa melkein 25 prosenttia yhtiöstä. Pyörittää Lappeenrannan K-Rautaa.

Jussi Okko

Hänen isänsä johtama Okimar Invest on Liiga-Saipan toinen pääosakas liki 25 prosentin omistuksella. Työskentelee perheensä omistamassa kivialan yritys Ylamaa Groupissa.

Kari Koskimies

Omistaa Liiga-Saipasta noin 16 prosenttia. Yrittäjänä muun muassa urheiluvälinemyynnissä.

Kimmo Lecklin

Edustaa hallituksessa SaiPa ry:tä, joka vastaa seuran junioritoiminnasta. Entinen liigatason maalivahti.

Ville Suni

Perheyritys Auto-Suni Oyn toimitusjohtaja.

Timo Tikkinen

Liigayhtiön pienomistaja, rahoitusalan ammattilainen.

Teemu Toiviainen

Töissä Nokian talousjohdossa. Liiga-Saipan pienomistaja.

Vaasan Sport

Pelaajabudjetti 1,5 miljoonaa euroa

Liikevaihto 4,5 miljoonaa

Toimitusjohtaja Tomas Kurten

Pitkä kokemus kansainväliseltä matkailualalta.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen

Jääkiekon SM-liiga Oyn hallituksen puheenjohtaja. Vaasan Jäähallin Ravintolayhtiön hallituksen puheenjohtaja ja iLOQ Oy -nimisen digitaalisia lukitusratkaisuja myyvän yrityksen toimitusjohtaja. Sportin hallituksen kaikki kuusi jäsentä kuuluvat myös ravintolayhtiön hallitukseen.

Ismo Aukee

Valoitusratkaisuja tekevän Jukolux Oyn toimitusjohtaja.

Tommie Jern

Lääkefirma Ratiopharmin toimitusjohtaja.

Martti Ehrnrooth

Kuuluu Jukoluxin hallitukseen. Sen ja Sportin lisäksi istuu kahdeksan muun yhtiön hallituksissa, muun muassa kiinteistöalaa.

Kjell Jonas Hemming

JCH Investments Ltd, hallituksen puheenjohtaja.

Ari-Pekka Soini

Koiraharrastuksiin keskittyvän Paws Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Tappara

Pelaajabudjetti 2,75 miljoonaa euroa

Liikevaihto 9,2 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Mikko Leinonen

Entinen Liiga- ja NHL-hyökkääjä. Kuuluu jääkiekkotapahtumia järjestävän Glacies Oyn, Tappara Sport Oyn ja Hakametsän palvelut Oyn hallituksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Penttilä

Pyörittää Tampereella omaa asianajotoimistoaan.

Sirkka Hagman

Tapparan hallituksen ainoa naisjäsen ja Liiga-joukkueiden hallitusten kahdesta naisjäsenestä toinen. Rengasalalla toimivan Black Donuts Engineeringin prokuristi. Lempäälän Jäähalli Oyn hallituksen puheenjohtaja.

Jouni Oja

Rahoitusyhtiö Kivainvest Oyn toimitusjohtaja. Mukana usean muun eri yhtiön hallituksessa.

Ronald Grönlund

Kerrotaan olevan hallituksessa yhden seuran pääomistajan Chaim "Poju" Zabludowiczin edustaja. Air Intelligence Oyn hallituksen jäsen.

Pasi Näkki

Tallink Siljan toimitusjohtajan sijainen.

Ari Penttilä

Matkapoikien toimitusjohtaja.

Antti Peltonen

Sähkö-Pelto Oyn toimitusjohtaja. Lähes kolmisenkymmentä roolia muiden yritysten hallituksissa tai kiinteistöosakeyhtiöissä.

Tommy Westerberg

Antti Peltosen tapaan useita kymmeniä rooleja eri yritysten hallituksissa. Tilitoimisto Westerbergin toimitusjohtaja.

TPS

Pelaajabudjetti 2,4 miljoonaa euroa

Liikevaihto 6,7 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Santtu Jokinen

Aloitti TPS:n veturina tämän vuoden kesäkuussa. Sitä ennen työskenteli lähes 20 vuotta Lindström Groupilla eri tehtävissä. Koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Marin

Jääkiekon SM-liigan hallituksen jäsen. Turkuhallin Palvelu Oyn hallituksen puheenjohtaja, Uplause Oyn toimitusjohtaja.

Ilkka Paananen

Peliyhtiö Supercellin hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Myös suositun Wolt -ruokakuljetusyrityksen hallituksen jäsen.

Mikko Kodisoja

Supercellin perustajajäsen ja prokuristi.

Porin Ässät

Pelaajabudjetti 1,9 miljoonaa euroa

Liikevaihto 6,25 miljoonaa euroa

Vt. toimitusjohtaja Mikael Lehtinen

Korvasi potkut saaneen Eeva Perttulan kuluvan vuoden toukokuussa. Toiminut aiemmin junioriässien toiminnanjohtajana.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Juusela

Luvata Pori Oyn henkilöstöjohtaja ja hallituksen jäsen. MVR-Yhtymän hallituksen jäsen. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi syksyllä 2018, sitä ennen oli Ässien junioritoiminnasta vastaavan Porin Ässät ryn hallituksen jäsen vuosina 2014–2018, puheenjohtajana 2015–2018.

Juha Hakanpää

Astora-Rakennus Oyn pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja, Astora Group Oyn toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Porin Ravit Oyn hallituksen jäsen.

Janne Ojanen

Porin Ravien hallituksen puheenjohtaja, entinen Ässät Oyn hallituksen puheenjohtaja. Huhujen mukaan ei tullut toimeen aiemmin tänä vuonna irtisanotun toimitusjohtaja Eeva Perttulan kanssa.

Jali Prihti

Sampo-Rosenlew Oyn hallituksen puheenjohtaja. Ollut Ässien hallituksessa vuodesta 2012 alkaen, joukkueenjohtajana myös junioritoiminnassa.

Kimmo Suominen

Suomen pesäpalloliiton kurinpitopäällikkö ja urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen. Asianajaja Eversheds Sutherland -nimisessä yrityksessä.

Jaakko Virtanen

Porin elementtitehtaan yrittäjä ja toimitusjohtaja. 154 liigaottelua Ässissä. Ässät Oy hallituksessa 2010–2013, Ässät ryn hallituksessa 2008–2014. Patajunnuareena Oyn hallituksen jäsen.

Lue lisää:

Kärpät uusii mestaruuden, pistepörssin voittaja suoraan historiankirjoista – Yle Urheilu listasi liigakauden palkintojen saajat ja potentiaalisimmat haastajat

SM-liigakautta ennakoivassa erikoislähetyksessä nostettiin esille ennakkosuosikit ja lupaavimmat nuoret: "Kuin uusi Aho tai Laine, joka olisi paras aikainen joululahja liigalle"

Liiga-avaus oli poikkeuksellista hurlumhei-juhlaa – täydellä kierroksella mätettiin 19 ylivoimamaalia