Poliisi epäilee: Miehet varjostivat kiinalaistaustaisia yrittäjiä ja murtautuivat heidän koteihinsa – kolmikon hallusta löytyi luksuslaukkuja ja kassakaappi

Tästä on kyse Länsi-Uudellamaalla tutkitaan poikkeuksellista asuntomurtokokonaisuutta, jossa rikoksia yhdistää se, että ne ovat kohdistuneet kiinalaistaustaisten ihmisten koteihin.

Epäillyt ovat tarkkailleet kiinalaisten ravintoloiden yrittäjiä ja työntekijöitä tiedonhankintatarkoituksessa.

Murroista epäiltyinä on vangittu kolme miestä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo tutkivansa poikkeuksellista asuntomurtokokonaisuutta, jossa rikoksia yhdistää poliisin mukaan se, että ne ovat kohdistuneet kiinalaistaustaisten ihmisten koteihin.

Espoon käräjäoikeus on vanginnut murroista epäiltyinä kolme miestä. Heistä kaksi on Kolumbiasta, yksi on Perun kansalainen, poliisi kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että epäillyt ovat havainnoineet kiinalaisten ravintoloiden yrittäjiä ja työntekijöitä "ilmeisessä tiedonhankintatarkoituksessa".

– Epäillyt ovat tarkkailleet kiinalaistaustaisten ravintoloita ja myös heidän kotiosoitteitaan. Katukuvasta epäillyt ovat pystyneet paremmin tunnistamaan, kenestä on kyse, kiinalaisesta vai toisaalta kantasuomalaisesta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Janne Saari Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisin tiedotteen mukaan "näin tarkkoja rikosten kohteita voidaan pitää poikkeuksellisena, joskaan ei ainutlaatuisena".

Saaren mukaan poliisilaitoksella oli vuonna 2014 tutkinnassa yli kymmenen rikosta käsittänyt, kiinalaisiin kohdistunut asuntomurtosarja ja tuolloinkin tekijäksi todettiin kolumbialaismies.

Kohteet kiinalaistaustaisia, mutta "ei mitään tekemistä valtiollisen toiminnan kanssa"

Saari kiistää, että epäiltyjen "tiedonhankintatarkoituksessa" olisi kyse valtiollisesta toiminnasta. Muun muassa Helsingin Sanomat on kirjoittanut, että esimerkiksi monet pakolaiset Suomessakin epäilevät Kiinan varjostavan heitä (siirryt toiseen palveluun).

– Epäillyt ovat hakeneet tietoa kiinalaistaustaisten elämän rutiineista, heidän työpaikoistaan ja heidän kotiosoitteistaan. Tiedonhankinta on liittynyt siihen, että he ovat sitten suunnitelleet ja osittain myös toteuttaneet asuntomurtoja, Saari toteaa.

– Tällä ei ole mitään tekemistä valtiollisen toiminnan kanssa. Nämä vangitut ovat yksittäisiä henkilöitä, ja meidän epäilystemme mukaan he ovat toimineet käytännössä kolmistaan.

Varastetun omaisuuden arvo on merkittävä

Poliisi kertoo, että kokonaisuudessa on kolme kerrostaloasuntoihin kohdistunutta asuntomurtoa. Ne ovat tapahtuneet kesä- ja heinäkuussa Espoossa ja Helsingissä.

Tiedotteen mukaan poliisi pysäytti noin viikko sitten Espoon Tuomarilassa epäiltyjen kuljettaman auton. Miesten hallusta löytyi anastetuksi epäiltyä omaisuutta, iso määrä käteistä, lounasseteleitä sekä kassakaappi.

Saaren mukaan varastetuksi epäillyn omaisuuden yhteen laskettu arvo on vielä epäselvä, mutta se on joka tapauksessa merkittävä.

– Viimeisimmän rikoksen osalta yhteen laskettu rahamäärä oli noin 15 000 euroa. Kesäkuussa tapahtuneen rikoksen osalta anastetun rahan ja lounassetelien määrä oli noin 10 000 euroa. Rikossarjassa on anastettu myös luksuslaukkuja.

Kokonaisuuden selvittämiseen ovat osallistuneet Länsi-Uudenmaan poliisin lisäksi Helsingin poliisilaitos sekä Kaakkois-Suomen poliisilaitos.

Saari sanoo poliisin tekevän yhteistyötä myös "Euroopan suuntaan".

– Me emme usko, että tässä olisi kyse yhteensattumasta, hän toteaa.

– Koska kerran vuonna 2014 on ollut samanlainen rikossarja kuin nyt. Jonkinlainen erityinen mielenkiinto eteläamerikkalaisilla ja kolumbialaisilla on jostain syystä kiinalaisiin. Sitä selvitetään nyt tässä.

