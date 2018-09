IS: Oppilas kuoli saatuaan sairauskohtauksen liikuntatunnilla Espoossa

Espoon opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen kertoi STT:lle sunnuntaina, että sairauskohtauksen liikuntatunnilla Tiistilän koulussa saanut oppilas oli viety ambulanssilla sairaalahoitoon. Tiistilän koulun rehtori Mirja Pirinen täydensi STT:lle, että sairaalaan oli viety liikuntatunnilta opinahjon yläkoulun oppilas.

Ilta-Sanomien mukaan sairaalaan viety yläkouluikäinen poika on kuollut.

Ilta-Sanomien tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan liikuntatunnilla oli suoritettu niin kutsuttua piip-testiä (Move-testi). Tässä ns. sukkulajuoksutestissä juostaan 20 metrin matkaa edestakaisin yhä nopeammin niin kauan kuin juoksija jaksaa.

Tiistilän koulu on yhtenäisen perusopetuksen koulu, jossa opetetaan sekä alakoulu- että yläkoululuokkia.

Testi kerää tietoa terveystarkastuksiin

Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minttu Korsberg kertoo, että 20 metrin viivajuoksutesti (eli piip-testi) on osa Move-mittauksia.

Nyt kolmatta kerta tehtävillä mittauksilla kerätään tietoa 5.- ja 8.-luokkalaisten fyysisestä toimintakyvystä. Mittaukset selvittävät kestävyyskuntoa, liikkuvuutta ja lihaskuntoa.

Korsbergin tietoon ei ole tätä ennen tullut, että testien yhteydessä olisi ilmennyt oppilailla terveysongelmia.

– Viivajuoksutestissä on maksimiaika, jonka jälkeen se viimeistään lopetetaan kunkin oppilaan kohdalla. Toinen vaihtoehto on, että testi päättyy tuota nopeammin, kun juoksija ei jaksa enää enempää. Itse en osaa arvioida lääketieteellisestä näkökulmasta, miten raskas testi on.

Korsbergin mukaan Move-mittaukset tehdään sovellettuina, eli helpotettuina, jos oppilaalla on jokin tiedossa oleva, pysyvästi suorituskykyä rajoittava sairaus.

Lyhytaikaisen sairauden, kuten flunssan saaneille testejä ei tehdä.

Liikuntaneuvoston pääsihteeri korostaa, että Move-mittaukset eivät ole oppilaan liikunnan arvosanan arviointiperuste. Jyväskylän yliopiston kehittämillä mittauksilla kerätään terveystarkastuksiin liittyvää tietoa.