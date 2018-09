Neljässä päivässä lastenhoitajaksi? Keikkatyötä tekevä Susanna Salmenkannas joutuu jatkuvasti taistelemaan ennakkoluuloja vastaan: "Sanovat, että mitä lie narkkareita ovat"

Neljän päivän perehdytyksistä päiväkotityöhön nousi mediassa kohu pari viikkoa sitten. Keikkatyöläinen kertoo nyt, millaista hänen arkensa on.

Susanna Salmenkannas, 39, odottaa malttamattomasti joulua. Hänen pyöristyneessä vatsassaan on vauva, jonka pitäisi syntyä joulukuun 25. päivänä.

Salmenkannaksella ei ole vakituista työpaikkaa, mutta hän yrittää ansaita mahdollisimman paljon rahaa keikkatöillä ennen kuin lapsi syntyy. Raha on tarpeen, koska Salmenkannaksesta tulee yksinhuoltaja.

Viimeiset puolitoista vuotta Salmenkannas on tehnyt lyhyitä sijaisuuksia Helsingin päiväkodeissa. Hän on se ihminen, jolle soitetaan aamulla, kun joku vakituisista työntekijöistä on sairastunut.

Silloin Salmenkannakselle tulee äkkilähtö töihin.

Neljän päivän perehdytys nousi otsikoihin

Elokuun lopussa Vantaan Sanomat (siirryt toiseen palveluun), Helsingin Uutiset (siirryt toiseen palveluun) ja Länsiväylä (siirryt toiseen palveluun) uutisoivat, että vain neljän päivän perehdytys avaa nyt pääsyn lastenhoitajaksi pääkaupunkiseudun päiväkoteihin.

MTV (siirryt toiseen palveluun) ja Yle kertoivat, että käytäntö ei ole uusi. Pääkaupunkiseudun päiväkoteihin henkilöstöä välittävä yhtiö Seure on perehdyttänyt sijaisia jo useita vuosia. Osalla heistä on kasvatusalan opintoja tai työkokemusta, osalla ei.

Keskustelufoorumeilla nousi niin sanottu paskamyrsky aiheesta. Susanna Salmenkannas

Tänä syksynä päiväkodeissa on ollut niin suuri henkilöstöpula, että Seuren sijaiset ovat loppuneet kesken. Tilanteen taustalla on monia syitä kuten lastentarhanopettajien tyytymättömyys palkkoihinsa ja pätevän henkilökunnan rekrytointivaikeudet.

Salmenkannas on yksi sadoista sijaisista, jotka ovat saaneet mediakohun kohteeksi nousseen nelipäiväisen pikaperehdytyksen Seurella. Hän osallistui siihen keväällä 2017.

Salmenkannaksen mukaan viime aikojen uutisointi Seuren sijaisvälityksestä heijastui nopeasti sosiaaliseen mediaan. Kommenttien negatiivinen sävy tuntui hänestä ikävältä.

– Keskustelufoorumeilla nousi niin sanottu paskamyrsky aiheesta. Alan koulutuksen saaneet kritisoivat ärhäkkäästi keikkatyöläisiä siitä, että ei lyhyellä perehdyttämisellä saa aikaan muuta kuin huonoja kokemuksia.

Susanna Salmenkannas kävi henkilöstöpalveluyhtiö Seuren perehdytyksen päiväkotien sijaistuksiin keväällä 2017. Susanna Salmenkannaksen kotialbumi

Salmenkannas on lukenut netistä kovaa kritiikkiä myös siitä, että lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden rikostaustoja ei tarkisteta.

– Sanotaan, että sieltä voi tulla lastentarhaan ketä tahansa. Että mitä lie narkkareita ovat, jotka eivät tiedä mitään lapsista.

Yle kertoi huhtikuussa, että laki estää rikostaustaotteen pyytämistä sellaisilta päiväkotien työntekijöiltä, joiden työsuhde kestää alle kolme kuukautta.

Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula on kertonut Ylelle, että yhtiö haluaa tarkistaa kaikkien työntekijöiden taustat. Käytännöstä jouduttiin luopumaan, kun eduskunnan oikeusasiamies antoi siitä huomautuksen.

Oli hienoa seurata vierestä lasten kehitystä: miten oivalluksia tapahtuu, kun opitaan jotain uutta. Susanna Salmenkannas

Lyhyitä sijaisuuksia tekevä Susanna Salmenkannas ei voi mitään sille, että laki ei salli kaikkien lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistamista. Hänellä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa siihen, että päiväkodeissa on ajauduttu tilanteeseen, jossa sijaisiksi joudutaan ottamaan ihmisiä, joilla ei ole alan koulutusta.

Salmenkannas hakeutui Seuren perehdytykseen, koska pitää lapsista. Kokemusta on esimerkiksi sukulaisten lasten hoitamisesta.

Kipinä lasten kanssa työskentelyyn syttyi jo lukioaikoina, kun Salmenkannas veti ystäviensä kanssa lasten ensiapukursseja SPR:n Laajasalon osastossa. Lasten suoruus, rehellisyys ja innostus palkitsivat häntä.

– Oli hienoa seurata vierestä lasten kehitystä. Miten oivalluksia tapahtuu, kun opitaan jotain uutta. Halusin tukea myös ryhmään tulevia uusia ja ujoja lapsia pääsemään kuorestaan ulos.

Susanna Salmenkannas kiitää sijaiseksi päiväkoteihin, kun soitto tulee aamulla. Susanna Salmenkannaksen kotialbumi

Keikkatyöläinen: Pikaperehdytys antoi hyvät eväät sijaisuuksiin

Seure on korostanut, että pikaperehdytys ei ole ammatillista koulutusta vaan antaa sijaisille perustiedot tehtävistä, joita he saavat päiväkodeissa. Kaikkia hakijoita ei kelpuuteta, vaan pieni osa heistä pääsee perehdytykseen hakemusten ja haastattelujen kautta.

Salmenkannaksen kokemuksen mukaan hän sai perehdytyksestä hyvät eväät päiväkotisijaisuuksiin.

– Käytiin läpi, kuka on mistäkin vastuussa ja mitkä ovat meidän tehtäviämme. Päiväkotiharjoittelussa pystyi näyttämään, onko sinusta työhön. Sieltä annettiin rehellistä palautetta, onko pärjännyt vai ei. Saimme myös itse sanoa, miltä työ tuntui. Jos se ei vastannut omia odotuksia, oli mahdollisuus lopettaa jo siinä vaiheessa.

Salmenkannas harjoitteli kaksi päivää helsinkiläisessä päiväkoti Siilitiessä. Hän kertoo saaneensa erinomaista palautetta ja tuntee soveltuvansa alalle.

Ilman koulutusta ja tutkintoa hän ei kuitenkaan voi saada vakituista työpaikkaa, joka on hänen haaveensa.

Sijainen luovii ja mukautuu erilaisiin työympäristöihin

Työelämässä kollegojen suhtautuminen Salmenkannakseen ei ole ollut yhtä mutkatonta kuin lasten.

Yleensä sijainen otetaan päiväkodeissa hyvin vastaan, mutta ei aina.

– Se riippuu tietysti itsestäkin, millä asenteella sinne menee. Pääpiirteittäin vastaanotto on ollut hyvä, kun on nöyrä ja tekee sen työn mitä annetaan.

Salmenkannas kokee, että sijainen joutuu monesti luovimaan ja sopeutumaan päiväkotien erilaisiin toimintatapoihin.

Joissakin päiväkodeissa lapset saavat esimerkiksi kiipeillä pihan sisäpuolella olevien aitojen ylitse toisille ryhmille rajatuille alueille, mutta toisissa päiväkodeissa sellainen on kiellettyä. Sijainen ei voi automaattisesti tietää, kuuluuko tällaiseen tilanteeseen puuttua vai ei.

On vaikeaa auttaa, jos minun ei anneta auttaa. Susanna Salmenkannas

Myös se vaihtelee eri päiväkodeissa, mitä Salmenkannakselta odotetaan ja mitä hänelle sallitaan. Jos lapset vaikka juoksevat sisällä liian kovaa, keikkatyöläinen ei välttämättä saa puuttua asiaan vaan hänen täytyy ensin kertoa vakituiselle työntekijälle, joka sanoo lapsille asiasta.

– Muuten hypin muiden työntekijöiden varpaille.

Salmenkannas kokee ristiriitaisina tilanteet, joissa hänen ei anneta toimia itsenäisesti mutta samalla hänelle ei anneta toimintaohjeita.

– Kun yritän mennä kysymään, mitä voin tehdä, niin joskus saan vastaukseksi vain murahduksia ja olankohautuksia. On vaikeaa auttaa, jos minun ei anneta auttaa.

Joskus Salmenkannaksesta tuntuu, että hänet koetaan uhkana, vaikka hän ei ole sitä.

– Voi olla, että toinen pelkää, että minä vien hänen työpaikkansa, mutta eihän se niin ole. Tulen helpottamaan hänen päiväänsä, koska joku vakituinen työntekijä on poissa sillä hetkellä.

Hankalissa tilanteissa Salmenkannas pyrkii keskittymään ainoastaan työhönsä lasten kanssa. Heidän takiaan hän on päiväkodissa.

Selkäkivut lähtivät, opinnot kutsuvat

Kun joulu koittaa, Salmenkannaksen oma lapsi alkaa tehdä tuloaan. Tulevaisuutta täytyy miettiä uudessa valossa. Mikä työ olisi sellaista, joka sopii yksinhuoltajan arkeen?

Aiemmin Salmenkannas on tehnyt myyntityötä ja työskennellyt lentoemäntänä, mutta sai tarpeekseen jatkuvasta reissaamisesta.

Halusin olla osa yhteiskuntaa, ja minulla oli kova hinku töihin. Susanna Salmenkannas

Nuorempana Salmenkannas yritti myös opiskella eläintenhoitajaksi, mutta tutkinto jäi näyttöä vaille valmiiksi, kun selkärankaan tuli välilevyn pullistuma. Selkää leikattiin kolmeen otteeseen, ja toipuminen kesti niin kauan, että suuri osa opinnoista ehti vanhentua.

– Selkäkipujen kanssa taistelu on vienyt elämästäni viisi vuotta, mutta halusin olla osa yhteiskuntaa ja minulla oli kova hinku töihin.

Myös kosmetologin opinnot tyssäsivät selkäkipujen vuoksi. Ne veivät Salmenkannaksen tilapäisesti pyörätuoliin. Koulussa häntä kannustettiin jatkamaan, mutta hän itse koki, että työasennot olivat raskaita selälle.

Nykyään Salmenkannaksen selkä on kunnossa. Hän ei ole vielä päättänyt, mille alalle suuntautuu, kun hänen oma lapsensa on kypsä päiväkotiin.

Tulevaisuuden ala voi liittyä lasten kanssa työskentelyyn tai johonkin muuhun alaan, josta hänellä on aiempaa kokemusta. Tai sitten se voi olla jotain muuta.

Joka tapauksessa hänen täytyy saada tutkinto, sillä keikkatyöläisen toimeentulo on hyvin epävarmaa: työtilanteet vaihtelevat viikoittain. Toisinaan Salmenkannas on joutunut turvautumaan toimeentulotukeen.

Syksyn yhteishaussa hän on hakenut johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaan.

– Sihteerityö on ollut murroksessa, mutta tämä koulutusohjelma tarjoaisi hyvät opit muun muassa HR-puolelle. Lisäksi kielet ovat aina kiinnostaneet minua.

Susanna Salmenkannas on joutunut käyttämään pyörätuolia selkäkipujen vuoksi, mutta enää sitä ei tarvita. Susanna Salmenkannaksen kotialbumi

