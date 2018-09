Suomessa julkaistiin neljä talousennustetta muutaman päivän sisällä – Mutta ovatko ne kaikki tarpeen?

Tutkimuksen mukaan suomalainen ennustaja pelaa mielellään varman päälle eli on mieluummin vähän pessimisti kuin optimisti.

Suomessa julkaistaan vuosittain kymmeniä talousennusteita. Niitä kirjoittavat lukuisat tutkimuslaitokset ja monet pankkiryhmät. Myös Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö julkaisevat säännöllisesti suhdannekatsauksia.

Nyt syksyllä muutaman päivän sisällä on julkaistu neljä ennustetta. Talouden aktiiviharrastajallekin tällainen tahti on kova, joten on ehkä aiheellista kysyä julkaistaanko niitä liikaa pienen maan tarpeisiin.

– Ilmeisesti ennusteita tekevät laitokset kokevat ne tarpeellisiksi. Toinen asia on, kuinka paljon ne tuottavat uutta informaatiota yhteiskunnalle, professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopistosta vastaa.

Jyväskylän yliopistossa on vertailtu ennusteiden onnistumista vuodesta 1997 lähtien. Kisaa johtavat Suomen Pankki ja Nordea, joilla on kummallakin neljä voittoa. Danske Bank ja OP-ryhmä ovat kuitenkin vain voiton päässä, joten Suomessa riittää ennusteosaamista.

– On huomattu, että ennusteen julkaisuajankohta merkitsee. Mitä tuoreempia tilastolukuja pystyy hyödyntämään, sitä tarkempi ennuste usein on, Heimonen kertoo.

Heimonen pitää lukuisia suhdannekatsauksia käyttökelpoisina, vaikka miettiikin hetken riittäisikö kuitenkin yksi konsensusennuste kerrallaan. Ennusteissahan on harvoin kovin suuria eroja esimerkiksi talouskasvun osalta.

Mieluummin vähän pessimisti kuin optimisti

Osumatarkkuudestakaan ei löydy moitittavaa sen suhteen, mikä taho ennusteen on laatinut. Vajaat kymmenen vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) tosin havaittiin, että ennusteet tahtovat olla mieluummin hieman pessimistisiä kuin optimistisia.

Kyse on epäsymmetrisestä tappiofunktiosta, jonka mukaan liian optimistinen ennuste aiheuttaa enemmän harmia tai kustannuksia kuin liian pessimistinen.

– Olisi varmaan aika tutkia tätä ilmiötä uudestaan, koska aikaa on kulunut miltei kymmenen vuotta, Heimonen sanoo.

Lehtijututkin mukaan ennusteisiin

Talousennusteet ovat olleet vuodesta toiseen sisällöltään hyvin samanlaisia. Taulukkoihin on kirjattu ennusteet bruttokansantuotteesta, työttömyydestä, kulutuksesta, teollisuuden investoinneista, vaihtotaseesta ja valtion velasta muiden muassa.

Ennusteet siis laaditaan niin sanotusti kovien tilastotietojen pohjalta, mutta viime aikoina mukaan on tullut pehmeämpääkin tietoa; hieman samaan tapaan kuin jo käytössä olevat kyselytutkimukset kuluttajien tai ostopäälliköiden talousmielialoista

– Mediasta kerätään isoilla tietokoneilla valtavasti tietoa talouden tunnelmista. Kerätystä aineistosta pyritään suodattamaan merkkejä siitä, mihin talous on menossa. Kun aineisto käsittää miljoonia havaintoja, niin kyllä esimerkiksi jostain kriisistä kirjoittelu sieltä tulee läpi, Heimonen kertoo.

Toinen uusi ilmiö on lähes reaaliaikainen talousennustaminen. Suomen Pankin nettisivuilta löytyy ”ennustekone” (siirryt toiseen palveluun), joka päivittyy vähintään muutaman kerran viikossa. Kyse on niin sanotusta lyhyen aikavälin ennustemallista (nowcasting), joka tarkentuu koko ajan.

Samantapainen laajaa tietoaineistoa sekä hakukonetuloksia hyödyntävä "ennustekone" löytyy myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen sivuilta. Etlanow-niminen palvelu (siirryt toiseen palveluun) on kehitetty yhdessä noin 30 tutkimuslaitoksen kanssa.

Suomen talouden näkymiä seurataan myös kansainvälisissä instituutioissa. Esimerkiksi läntisten teollisuusmaiden järjestö OECD ja Euroopan komissio julkaisevat omia katsauksiaan säännöllisesti.

Tarkkuudeltaan niiden on havaittu olevan suunnilleen samaa tasoa kotimaisten ennusteiden kanssa. Ne tavallaan siis vahvistavat sen, että Suomessa tehdään laadukkaita ennusteita.

Vanhalla prosentillakin pärjää hyvin

Lopuksi professori Kari Heimonen nostaa vielä yhden ennustemallin, jolla voisi päästä keskikastiin ennusteiden tarkkuuskisassa. Naive forecasting eli lapsellinen ennustaminen on metodi, jossa ennustettavalle jaksolle napataan sama arvo kuin edellisessä ennusteessa ilman mitään laskutoimituksia.

– Kyllä sillä tavalla näissä tarkkuuskisoissa voisi pärjätä. Ei tulos olisi varmaankaan paras, mutta ei huonoinkaan, Heimonen naurahtaa.

Talouselämän sanakirjojen mukaan Naive Forecasting -metodia käytetään joskus vertailumenetelmänä monimutkaisempien menetelmien rinnalla.

