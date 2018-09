Ammattiliiton mainoskampanja loukkasi porvarileiriä – SAK puolustautuu: Kuva välittää tunteen siitä, mitä työpaikalla voisi pahimmillaan tapahtua

SAK:n mainoskampanja irtisanomislaiksi ristittyä lakiesitystä vastaan on saanut joukon kokoomusvaikuttajia ja yrittäjiä loukkaantumaan. Kuvakaappaus SAK:n nettisivusta.

Palkansaajien keskusjärjestö SAK:n mainoskampanja irtisanomislaiksi ristittyä lakiesitystä vastaan on saanut joukon kokoomusvaikuttajia ja yrittäjiä loukkaantumaan.

Maanantaina julkistetussa "Viimeinen niitti" -kampanjassa (siirryt toiseen palveluun) on kaksi kuvaa, joista toinen on herättänyt tuohtumusta.

Kuvassa on tummana hahmona näkyvä työnantaja ja selvästi työtapaturman kohteeksi joutunut työntekijä. Työnantaja syyttää työntekijää vaarallisten työolosuhteiden sijaan vääränlaisesta asenteesta, ja antaa tälle potkut.

Ala-arvoista maalailua ja ylilyönti uhkakuvien luomisessa, sanovat muun muassa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, Suomen Yrittäjien juristi Albert Mäkelä ja pääomasijoittaja Kim Väisänen.

Kriitikoiden mukaan kuva antaa lähtökohtaisesti valheellisen kuvan koko lakiesityksen tarkoituksesta.

SAK: Uhka on realistinen

SAK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtaja Hannu Jouhki sanoo Ylelle puolustavansa kampanjaa.

Hänen mukaansa kyse ei ole ylilyönnistä, vaan päinvastoin realistisesta uhasta.

– Kuvituksen tarkoituksena on nimenomaan kuvata sitä todellisuutta, johon voitaisiin pahimmillaan joutua, Jouhki sanoo.

– Tämä kuva kertoo siitä, että jos lakiesitys olisi voimassa, työntekijöiden kynnys nostaa esiin työpaikan työturvallisuutta heikentäviä asioita voisi kohota.

Jouhki huomauttaa, että lakiesityksessä puhutaan nimenomaan työnantajan ja työntekijän välisen luottamussuhteen heikentämisestä irtisanomisperusteena – siis siitä, että työntekijä saa hankalan ihmisen maineen.

Suomessa työturvallisuutta pidetään kuitenkin tärkeänä ja yhteisenä asiana. Onko kuvan sanoma viety liian pitkälle?

– Kuva on tietyllä tavalla alleviivaava. Mutta siinä pyritään välittämään yhdellä kuvalla tunne siitä, millainen maailma työpaikalla voisi pahimmassa tapauksessa vallita, Jouhki vastaa.

Kaikuja Lohtanderin porvariporsaasta

Kuva on herättänyt kaikuja vuoden 2007 eduskuntavaaleja varten tehdystä SAK:n tv-mainoksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa näyttelijä Oiva Lohtander esittää porsastelevaa porvaria.

Mainoksessa porvari ahmii herkkuja yltäkylläisen pöydän ääressä ja suomii työntekijöiden kahvitauko- ja lomaoikeuksia.

SAK veti tuolloin mainoksen pois juuri ennen televisioesityksiä. Mainoksen luomat mielikuvat saivat tyrmäävän vastaanoton, ja asiasta oltiin huolissaan osin myös SDP:n leirissä.

Jouhkin mukaan "Viimeinen niitti" -mainoksen poisvedosta ei ole keskusteltu.

Hänen mukaansa on tärkeää, että niillekin jotka eivät seuraa politiikkaa pilkuntarkasti, pystytään konkretisoimaan riittävän helposti ja vahvasti, miksi SAK kehottaa jäseniään vastustamaan lakiesitystä.

– Me seisomme kampanjamme takana. Jos ajatellaan kulunutta syksyä, niin julkisessa keskustelussa on ollut aika raskaita äänenpainoja. Työntekijöitä on syytetty laiskureiksi ja tapauksiksi, joista pitäisi päästä eroon.

Tästä irtisanomiskiistassa on kyse

Hallituksen ajaman lakiesityksen tarkoituksena on helpottaa irtisanomista pienissä, alle 20 hengen yrityksissä.

Irtisanomista halutaan keventää henkilöperusteisesti. Käytännössä työnantaja voisi nykyistä helpommin irtisanoa työntekijöitä, jotka aiheuttavat hankaluuksia tai eivät suoriudu työtehtävistään asiallisesti.

Lakiesitystä ei ole vielä annettu. Sen lausuntokierros päättyi elokuun puolivälissä.

Työnantajapuoli, muun muassa Suomen Yrittäjät, on kannattanut lain muuttamista. Järjestön mukaan uudistus lisäisi työpaikkoja, koska yritykset uskaltaisivat palkata enemmän työntekijöitä.

Ammattijärjestöt puolestaan ovat koonneet rivinsä työtaisteluita varten. Ne kutsuvat lakiesitykseen esitettyjä helpotuksia "pärstäkerroinirtisanomisiksi" juuri henkilöperusteen laventamisen vuoksi.

Professorit ovat tuoneet esiin huolestuneita äänenpainoja. Esimerkiksi Uuden Suomen haastattelema (siirryt toiseen palveluun) työoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Niklas Bruun kehottaa hallitusta hylkäämään asian. Bruunin mukaan uudistus voisi pahimmillaan johtaa työnantajan mielivaltaisiin päätöksiin, mikä olisi perustuslain vastaista.

