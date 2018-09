Saksalaislehti: EU-komissio valmistelee hätälakeja – hallitsematon brexit uhkaa miljardien markkinoita

EU:n komissio valmistelee rahoitusalalle hätälainsäädäntöä hallitsemattoman brexitin varalle, kertoo saksalainen Handelsblatt-talouslehti (siirryt toiseen palveluun) EU-lähteisiin viitaten.

Viime kuukausina on alkanut näyttää todennäköiseltä myös vaihtoehto, että EU:n ja Britannian välille ei saada järkevää sopimusta brexitistä. Silloin satojen miljardien eurojen rahoitusmarkkinat ovat vaarassa pysähtyä kuin seinään.

Handelsblattin mukaan myös Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde varoitti maanantaina, että brexit voi johtaa rahoitusmarkkinoiden pahaan häiriöön. Hänen mukaansa EU:nkin on pelättävä "huomattavia kustannuksia".

Seurauksena voisi pahimmillaan olla jopa uusi finanssikriisi.

Tuhannen miljardin euron rahavirrat jämähtäisivät

Erityinen murheenkryyni rahoitusmaailmassa on niin kutsuttu clearing, jossa valvotaan johdannaisten arvopaperikauppaa.

Ylivoimaisesti suurin osa euromääräisistä johdannaiskaupoista selvitetään nyt Lontoossa. Lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Lontoon selvityskeskusten kautta kulkee päivittäin jopa vajaan tuhannen miljardin (biljoonan) euron arvosta johdannaiskauppoja.

Johdannainen on rahoitusväline, jonka arvo perustuu johonkin toiseen arvopaperiin tai vaikkapa valuuttaan. Kysymyksessä on sopimus, jota täytyy valvoa.

Brexitissä Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen, niin kutsuttu kolmas maa. Johdannaiskauppojen selvityksissä uhkaa siis sopimukseton tila, jos Britannia lähtee ovet paukkuen.

Valvonta voi siirtyä Euroopan keskuspankkiin

Vaihtoehtoja brexitin jälkeiselle ajalle arvopaperikaupan selvittelyyn on ollut kaksi.

Ensimmäissä vaihtoehdossa laaditaan erillinen sopimus siitä, että euroissa tehtäviä johdannaissopimuksia hoitavat selvityskeskukset voivat yhä jatkaa Lontoossa. Muun muassa tästä pankit odottavat nyt EU-hätälakeja; selvityskeskuksille annettaisiin lupa toimia unionin ulkopuolella.

Toinen vaihtoehto on, että Euroopan keskuspankille EKP:lle annetaan lisää voimavaroja valvoa johdannaiskauppaa, ja samalla selvityskeskukset siirtyvät Eurooppaan.

Jälkimmäisen vaihtoehdon uskotaan toteutuvan joka tapauksessa pitkällä aikavälillä, pikku hiljaa. Lyhyellä aikavälillä pankit kuitenkin toivovat EU:n ja Britannian sopivan johdannaiskaupan pysymisestä Britanniassa alkuun.

Jos Britannia eroaa äkkinäisesti ilman sopimusta, johdannaiskauppaa ei voi enää käydä, koska Lontoo on sen jälkeen ikään kuin laiton paikka niiden selvittelyyn nykyisten EU-asetusten mukaan.

Selvityskeskusten siirtäminen on erittäin kallista

Clearing-keskusten siirtäminen Britanniasta mantereelle on erittäin kallista nopeassa aikataulussa. Finanssilaitokset joutuisivat myös muun muassa läpikäymään EU-maiden lainsäädäntöjä valitessaan johdannaisopimuksilleen uusia selvityskeskuspaikkoja pika-aikataulussa.

Jotkut pankit ovat kuitenkin valmistautuneet brexitiin jo ajoissa. Esimerkiksi Saksan Deutsche Bank kertoi heinäkuussa (siirryt toiseen palveluun)siirtäneensä suurimman osan arvopaperiselvityksistään Frankfurtiin.

EKP on pitkään esittänyt, että euromääräisiä kauppoja hoitavien keskusten tulisi toimia euroalueella eikä Britanniassa. Näin se voisi valvoa niitä tehokkaasti, ja siten ylläpitää rahoitusvakautta.

Se kuitenkin tarvitsisi lisää voimavaroja voidakseen valvoa johdannaiskauppaa. Nyt valvojana toimii EKP:n sijasta Englannin keskuspankki.

Ongelmat brexit-neuvotteluissa selvisivät liian myöhään

EU on vasta kesästä asti kehottanut yksityistä sektoria valmistautumaan sekasortoiseen brexitiin – vielä keväällä näytti, että Britannian ja EU:n välille saadaan sopu. Niinpä pankit luottivat siihen, että brexitistä tulee hallittu.

Epäilykset sopimuksettomasta brexitistä ovat yleistyneet syksyllä. Pankkialalla arvioidaankin nyt, että aikaa kriisitilanteeseen valmistautumiseen on liian vähän. Kysymyksessä on niin iso markkinoiden muutos, että vakauden säilyttämiseksi tarvitaan viranomaistoimia.

EU-komission pitäisi antaa omat hätälakiesityksensä finanssialan kuvioista mahdollisimman pian, koska niiden voimaansaattamiseen kuluu aikaa. Niistä on päätettävä sekä EU:n valtiovarainministerien neuvostossa että parlamentissa.

EU:n brexit-neuvottelujen taas on määrä olla valmiit marraskuussa, tällä tietoa. Viime aikoina aikataulun on väläytelty venyvän joulukuulle, jollei peräti tammikuulle. Silloin on jo erittäin kiire saada sopimukset ratifioiduiksi, koska Britannian ero astuu voimaan maaliskuun lopussa.

