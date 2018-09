Porvoon hiippakunnalla edessä piispanvaalit – Björn Vikström siirtyy Åbo Akademin opettajaksi

Porvoon hiippakunnassa on ensi vuonna edessä piispanvaalit, kun Porvoon piispana toiminut Björn Vikström lopettaa tehtävässään. Vikström siirtyy Åbo Akademin teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian opettajaksi ensi vuoden alusta.

Vikström valittiin Porvoon piispaksi vuonna 2009 ja hän osallistui myös arkkipiispanvaaliin vuosi sitten.

Uuden piispan ehdokasasettelu käynnistyy marraskuussa ja piispanvaalin ensimmäinen kierros järjestetään 19. maaliskuuta 2019.

Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi. Porvoon hiippakunnassa on noin 350 pappia ja lehtoria. Maalikoita on saman verran. Yhteensä äänioikeutettuja on siis noin 700.

Myös Espoon hiippakunnassa on käynnissä uuden piispan valinta. Siellä vaalin ensimmäinen kierros järjestetään nyt lokakuussa ja mahdollinen toinen kierros marraskuun alussa. Espoon piispaksi pyrkii neljä ehdokasta, kaksi naista ja kaksi miestä.