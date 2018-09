SAK vetää kritiikin kohteeksi joutuneet mainoskuvat pois, mutta kampanja jatkuu – "Kuvilla saavutettiin, mitä haluttiin"

SAK:n mainoskampanja irtisanomislaiksi ristittyä lakiesitystä vastaan on saanut joukon kokoomusvaikuttajia ja yrittäjiä loukkaantumaan. Kuvakaappaus SAK:n nettisivusta.

SAK:n mainoskampanja irtisanomislaiksi ristittyä lakiesitystä vastaan on saanut joukon kokoomusvaikuttajia ja yrittäjiä loukkaantumaan. Kuvakaappaus SAK:n nettisivusta. sak.fi / Yle Uutisgrafiikka

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on päättänyt poistaa kritiikkiä saaneet kuvat Viimeinen niitti -kampanjasta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

SAK on ohjeistanut jäsenliittojaan tiistaina myöhään iltapäivästä siten, että kampanjan kuvia ei käytettäisi jatkossa.

Maanantaina julkistetussa kampanjassa on kaksi kuvaa, joista toinen on herättänyt tuohtumusta. Kuvassa on tummana hahmona näkyvä työnantaja ja selvästi työtapaturman kohteeksi joutunut työntekijä. Työnantaja syyttää työntekijää vaarallisten työolosuhteiden sijaan vääränlaisesta asenteesta, ja antaa tälle potkut.

Kuvaa kritisoineet huomauttavat, että kuva antaa valheellisen kuvan lakiesityksen tarkoituksesta.

SAK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtaja Hannu Jouhki vahvistaa Ylelle kuvien käytön lopettamisen.

– Kuvilla saavutettiin, mitä haluttiin eli saatiin laki laajemmin keskusteluun suurelle yleisölle ja nimenomaan lain sisältämät ongelmat. Nyt emme halua, että keskustelu menee epäolennaisuuksiin vaan pysyy lain sisällöllisissä ongelmissa, Jouhki kertoo.

Kuvakaappaus Sak:n sivuilta. Sak

"Olen iloinen, että asia sai laajempaa julkisuutta"

Kampanja jatkuu siis muilta osin tavallisesti, mutta kiistellyt kuvat jätetään pois. Jouhki uskoo, että kuvien poisvetäminen parantaa keskustelua.

Jouhki kertoo, ettei kampanjan herättämä keskustelu tullut yllätyksenä. Kritiikki ei vaikuta järjestöä harmittavan.

– Olen iloinen, että asia sai laajempaa julkisuutta myös heidän keskuudessaan, jotka eivät ole seuranneet irtisanomislain taustoja.

Aiemmin päivällä Jouhki puolusti kuvia Ylelle. Hänestä kyse ei ole ylilyönnistä, vaikka kuva onkin alleviivaava.

– Tämä kuva kertoo siitä, että jos lakiesitys olisi voimassa, työntekijöiden kynnys nostaa esiin työpaikan työturvallisuutta heikentäviä asioita voisi kohota.

Kyseessä ei ole SAK:n ensimmäinen kohua herättänyt kampanja. Moni muistaa vuodelta 2007 eduskuntavaaleja varten tehdystä televisiomainoksesta, jossa näyttelijä Oiva Lohtander esittää porsastelevaa porvaria. Tuolloin mainos vedettiin pois juuri ennen televisioesityksiä.

Lue lisää:

Ammattiliiton mainoskampanja loukkasi porvarileiriä – SAK puolustautuu: Kuva välittää tunteen siitä, mitä työpaikalla voisi pahimmillaan tapahtua

Katso listasta missä ammateissa painetaan pisimmät ylityöt – Tutkija: usein ilmaiset ylityöt kannattavat