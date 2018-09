Sairastuneet kätilöt hakevat korvauksia käräjiltä – HUS:ia syytetään sisäilmaongelmien peittelystä Kätilöopistolla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS) 24 kätilöä hakee oikeusteitse korvauksia Kätilöopiston huonosta sisäilmasta johtuvista sairauksista.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.

Kolmella kätilöistä on ammattitautidiagnoosi, ja heidän tapauksensa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vie ensimmäisenä oikeuteen.

Aiemmin uutisoitiin, että kätilöt vaativat HUS:lta yhteensä 840 000 euron korvauksia kroonisista sairauksista. Korvausvaatimus on 35 000 henkilöä kohden.

Kätilöiden mukaan työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia työtilojen terveellisyydestä.

Korvauksia vaatineista 24:stä kätilöstä 22 työskenteli Kätilöopistolla ja kaksi Naistenklinikalla. Kätilöopiston sairaala suljettiin viime vuonna sisäilmaongelmien takia.

HUS torjui elokuussa kätilöiden vaatimuksen. Eilen tiistaina Tehyn ja kätilöiden yhteisessä kokouksessa päätettin, että korvauksia haetaan käräjäoikeuden kautta.

– Kanneperuste on se, että työnantaja on laiminlyönyt velvoitettaan, kun se on sallinut työskentelyn tiloissa, jotka ovat aiheuttaneet kätilöille terveydenvaaran ja pysyvänä haittana sairastumisen, sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.

Rapinojan mukaan juridisesti kannattavinta on keskittyä nyt vain kolmeen tapaukseen. Kun näistä saadaan ratkaisut, jatketaan käsittelyä myös muiden osalta, hän toteaa.

– Olen surullinen siitä, että tällaisia oikeudenkäyntejä joudutaan käymään läpi. Se kertoo isoista ongelmista.

Kätilöopiston sairaala suljettiin viime vuonna. Antti Kolppo / Yle

Sisäilmaongelmien on todettu olevan yleinen ongelma sosiaali- ja terveysaloilla.

Turun yliopisto teki yhteistyössä Tehyn kanssa sisäilmatutkimuksen sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa vuonna 2016. Selvityksen mukaan 70 kyselyyn vastanneista hoitohenkilöistä oli sairastunut ja ollut poissa töistä sisäilman aiheuttamien sairauksien takia. Astma oli hoitajilla yleinen.

Kätilö: Hyvä että asia viedään oikeuteen

Jenni Haapanen on yksi pitkällä sairauslomalla olevista kätilöistä. Hän on ehtinyt tehdä kätilön töitä 15 vuotta.

Haapasella on astma, ja ensimmäiset oireet siitä ilmenivät vuonna 2015. Kuitenkin vasta viimeisen vuoden aikana hän on saanut aktiivisesti hoitoa sairauteensa. Haapanen kertoo, että HUS ei tullut aluksi millään tavoin vastaan.

– Ohjattiin vain hakeutumaan uudelleen työterveyteen, jos oireet pahenevat.

Haapasen mukaan HUS on pyrkinyt jopa peittelemään sisäilmaongelmia – hänen kokemuksensa perusteella osaamista asian hoidossa ei tunnu olevan.

Haapasen mukaan onkin hyvä, että asiaa viedään nyt eteenpäin oikeusteitse. Odotettavissa on useiden vuosien oikeusprosessi.

– Toivon kuitenkin, että saan korvauksia niistä menetyksistä, joita minulle on aiheutunut, Haapanen sanoo.

Hän haluaisi vielä jatkaa työtää, mutta ei HUS:n palveluksessa.

– Tämä on sen verran iso juttu, että varmasti työnantaja vaihtuu.

Haapanen korostaa, että työntekijöistä täytyy pitää parempaa huolta.

HUS ei kommentoi oikeusprosessia

HUS on aiemmin kiistänyt korvausvaatimuksen. Yle pyysi HUSilta kommenttia uuteen käänteeseen, eli kätilöiden ja Tehyn päätökseen hakea korvauksia oikeusteitse, mutta HUS ei halunnut vastata.

HUS:in toimitusjohtaja Aki Lindén totesi syyskuun alussa, että korvausvaatimus oli erittelemätön, ja siksi sen pohjalta ei voitu toimia. Lindén kiisti tuolloin sen, että HUS välttäisi vastuuta.

– Mutta kyllä tämä täytyy nyt käydä ihan oikeasti läpi ja punnita työnantajan vastuut, ja sitten eletään sen mukaan mikä päätös tulee olemana, hän kertoi.

Lindénin mukaan Kätilöopiston sairaalan osalta toimittiin heti, kun terveysriskeistä saatiin tietää.

