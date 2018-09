Sadat miljardit vilisevät USA:n ja Kiinan kauppasodassa – pörsseissä vaikutusta ei näy juuri ollenkaan

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on vaikuttanut osakemarkkinoihin yllättävänkin vähän.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on vaikuttanut osakemarkkinoihin yllättävänkin vähän.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota kiihtyi jälleen maanantaina yhden askeleen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maansa asettavan ensi maanantaista alkaen Kiinalle uusia tulleja. Ne kohdistuvat Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotaviin tuotteisiin, joiden arvo oli 200 miljardia dollaria.

Tullin suuruus on 10 prosenttia ja se voi nousta 25 prosenttiin, jos Kiina ei ala muuttaa käytäntöjään Yhdysvaltojen vaatimusten mukaisesti.

Kiina ilmoitti välittömästi toteuttavansa uhkauksensa 5–10 prosentin vastatulleista, jotka kohdistuvat 60 miljardin dollarin arvoiseen tuontiin Yhdysvalloista.

Näistä rajuista toimenpiteistä huolimatta markkinat ovat pysyneet hyvin rauhallisina.

Financial Times -lehden mukaan esimerkiksi Hong Kongin Hang Seng -indeksi nousi tiistaina 0,6 prosenttia. Shanghain ja Shenzenin suuria teollisuusyrityksiä seuraava CSI 300 -indeksi nousi jopa kaksi prosenttia. Myös Yhdysvalloissa oltiin plussalla.

Teot pienempiä kuin puheet

Sijoittajat ovat panneet merkille, että sekä Kiinan että Yhdysvaltojen osalta on kovista puheista huolimatta jatkuvasti painotettu neuvottelujen tärkeyttä. Mahdollisuus sovintoon siis on olemassa.

Tähän viittaisi sekin, ettei Yhdysvallat asettanut Kiinalle heti täyttä 25 prosentin tullia, kertoo Financial Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelema kiinalainen asiantuntija.

– Kymmenen prosentin tulli ei ole Kiinan taloudelle mikään maata kaatava asia, hän sanoo.

Myös Kiinan uhkaus Yhdysvalloille asetettavista vastatulleista on lieventynyt 5–10 prosentin maksuiksi, kun vielä elokuussa Kiina puhui 25 prosentin tulleista, huomauttaa Bloomberg-uutistoimisto (siirryt toiseen palveluun).

Huolestuttavaa on joka tapauksessa se, että tullien ja vastatullien noidankehälle ei näy loppua. Kiistaa hillinnee se, että Kiina on edelleen Yhdysvaltain valtion suurin rahoittaja. Toisaalta Kiinalla on Yhdysvalloilta huikea määrä saatavia.

