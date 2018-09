Haluatko säästää sähkölaskussa? Tulevaisuudessa voit ehkä ostaa sähkösi vaikka Norjasta, kun myynti on mullistumassa uuden tietojärjestelmän myötä

Tiedot suomalaisten kotitalouksien sähkön kulutuksesta keskitetään lähitulevaisuudessa yhteen tietojärjestelmään.

Tätä nykyä 3,5 miljoonan etäluettavan sähkömittarin keräämä kulutusdata on levällään 80 sähköverkkoyhtiön ja sadan sähköä myyvän yhtiön omissa tietojärjestelmissä.

Uuden Datahub-nimisen tietojärjestelmän on määrä sujuvoittaa ja tehostaa merkittävästi tiedonkulkua sähkön jakelu- ja myyntiyhtiöiden välillä.

Hanketta vetää kantaverkkoyhtiö Fingrid, jonka alaisuudessa tietojärjestelmä valmistuessaan toimii. Uusi järjestelmä on määrä ottaa käyttöön keväällä 2021.

Sähkön kilpailuttaminen helpottuu

Tavallinen kotitalous näkee muutoksen erityisesti siinä, että sähkösopimuksen vaihtaminen vaikkapa muuton tai kilpailutuksen yhteydessä nopeutuu merkittävästi nykyisestä.

Vielä tätä nykyä sähkönmyyjän vaihtaminen aiheuttaa monivaiheisen tiedonvaihtorumban vanhan sähköyhtiön, uuden sähköyhtiön sekä jakeluverkkoyhtiön välillä.

Tämän vuoksi sähkönmyyjän vaihtaminen kestää uuden sopimuksen solmimisen jälkeen vielä päiväkausia.

– (Datahubin myötä) asiakaspalveluhetkellä uusi sähkönmyyjä voi käydä Datahubista varmentamassa asiakastiedot. Kaikki asiat saadaan kerralla kuntoon, jolloin sopimus on teknisesti ottaen tehty, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Aho Fingridistä.

Jatkossa asiakkaan ei siis tarvitse itse tietää esimerkiksi sitä, mikä on asunnon käyttöpaikkanumero tai sulakekoko, mikä osaltaan helpottaa sähkönmyyjän kilpailuttamista.

Sähköä voisi ostaa muista Pohjoismaista?

Vastaava järjestelmä on jo nyt Tanskassa ja Virossa. Norjan on määrä ottaa oma datahubinsa käyttöön ensi vuonna, myös Ruotsi seuraa perässä.

Tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia kuluttajien vinkkelistä.

Käytännössä keskitetyt datapankit mahdollistavat teknisesti sen, että suomalaiset kotitaloudet voisivat ostaa tulevaisuudessa sähkönsä mistä tahansa Pohjoismaasta tai Virosta.

Tämä lisäisi valtavasti kuluttajien mahdollisuuksia sähkön kilpailuttamiseen ja siten säästöihin sähkölaskussa.

– Jos on poliittista tahtotilaa rakentaa yhteispohjoismainen vähittäismarkkina, niin tiedonvaihto on huomattavasti helpompaa datahubien myötä. Se tasoittaa tietä aivan valtavasti, Aho sanoo.

Sähkön tukkumarkkinat on jo yhdistetty aiemmin Pohjoismaiden ja Viron välillä.

Fingrid: Tietoturva paranee nykyisestä

Datahubiin tallennetaan sähkömittarin tietojen perustella tunneittain mitattu sähkön kulutus.

Tavallinen ihminen pääsee tarkastelemaan järjestelmän kautta vain omia kulutustietojaan, naapurin kyttäystyökalua Datahubista ei tule.

– Tämä on historiatietoa, jonka jakeluverkkoyhtiö energiankulutuksesta toimittaa. Eli täältä ei näe, että ovatko valot päällä kotona, Aho painottaa.

Järjestelmään tallennetaan myös tiedot sähkön käyttöpaikasta, eli esimerkiksi asunnon osoite, sulakekoko sekä käyttöpaikkanumero.

Kuinka järjestelmän tietoturva ja tietosuoja taataan? Fingridin mukaan nämä otetaan tarkasti huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

– Olemme miettineet hyvin tarkkaan, mitkä tiedot pitää olla Datahubissa, miksi tieto on siellä, kuinka kauan ne ovat siellä ja miten ne sieltä poistetaan.

Entä onko tietoturvan kannalta turvallisempaa pistää kaikki munat yhteen koriin vai pitää ne hajautettuna useampaan?

– Tietenkin kun munat ovat yhdessä korissa, niin koria pystytään tehokkaammin valvomaan ja asettamaan sille kriteereitä tietoturvan osalta. Hajautetussa järjestelmässä se jää jokaisen sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön kontolle, Aho perustelee.

CGI toimittaa järjestelmän

Fingrid ostaa Datahub-järjestelmän kanadalaiselta it-jätiltä CGI:ltä 42 miljoonalla eurolla. Hinta pitää sisällään projektitoimituksen, lisenssit sekä tuki- ja ylläpitopalvelut neljäksi vuodeksi.

CGI on rakentanut vastaavan järjestelmän esimerkiksi Tanskaan.

Laskun maksavat sähköyhtiöt, joilla on tapana viedä kustannukset kuluttajien sähkölaskuihin. Fingrid arvioi, että vaikutus sähkölaskuun on alle euron kuussa per käyttöpaikka.

Toisaalta Datahub mahdollistaa myös erilaiset energiansäästöpalvelu kuluttajille sekä helpomman kilpailuttamisen, minkä vuoksi sähkölaskut voivat myös pienentyä.

Hallituksen on määrä hyväksyä tänään esitys lakimuutoksista, joita Datahubin perustaminen vaatii.

